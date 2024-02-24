트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2666 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 새 코멘트 mytarmailS 2022.07.31 07:02 #26651 Maxim Dmitrievsky #:글로벌 추세는 하락하고 있고 유로화는 현재 상승하고 있지만 하락할 것입니다. 하락할 것이라는 것은 사실이 아니며, 어쩌면 지금 이 순간 유로가 글로벌 추세를 앞서고 있을 수도 있습니다.그렇다면 글로벌 트렌드란 무엇인가요? 그것이 존재하고 작동한다는 통계는 어디에 있으며, 작동하더라도 GT가 하락한 것을 본 순간 항상 그렇듯이 올라가지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까....?글쎄요, 저는이 주제에 대해 매우 회의적이며 제 입장을 정당화했습니다. [삭제] 2022.07.31 09:14 #26652 mytarmailS #: 하락할 것이라는 것은 사실이 아니며, 아마도 바로이 순간 유로화가 글로벌 트렌드를 앞서고 있었을 것입니다.그리고 글로벌 트렌드는 무엇입니까? 그것이 존재하고 작동한다는 통계는 어디에 있으며, 작동하더라도 GT가 하락한 것을 본 순간 항상 그렇듯이 올라가지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까?글쎄요, 저는이 주제에 대해 매우 회의적이며 제 입장을 정당화했습니다. 시장이 평균적으로 오르거나 내릴 때. 한 종목이 아니라 전체 시장이요. mytarmailS 2022.07.31 11:24 #26653 Maxim Dmitrievsky #: 시장이 평균적으로 상승 또는 하락할 때. 한 종목이 아니라 전체 시장이요. 이해는 하지만 그렇다고 해서 추세를 예측할 수 있는 것은 아닙니다. [삭제] 2022.07.31 11:31 #26654 mytarmailS #: 이해는 하지만 트렌드를 예측할 수 있는 것은 아닙니다. 네.) mytarmailS 2022.07.31 12:11 #26655 Maxim Dmitrievsky #:예 ) 그래서 우리는 대화의 시작 부분으로 돌아가서 마쉬 카를 보는 것과 같습니다)) 동일한 지연, 동일한 문제 [삭제] 2022.07.31 12:20 #26656 mytarmailS #: 그래서 우리는 대화의 시작 부분으로 돌아가서 자동차를 보는 것과 같습니다)) 동일한 지연, 동일한 문제. 그런 다음 옵션 2로 넘어갑니다 (첫 번째 옵션에 완전히 동의하지는 않지만 거기에 요점이 있습니다). mytarmailS 2022.07.31 13:01 #26657 Maxim Dmitrievsky #:그런 다음 옵션 2로 넘어갑니다 (첫 번째 옵션에 완전히 동의하지는 않지만 요점이 있습니다). 그렇다면 옵션 2는 무엇일까요? mytarmailS 2022.07.31 13:05 #26658 Maxim Dmitrievsky #:그리고 유로벅스가 상승하고 다른 상관관계가 있는 쌍이 하락하는 경우. 그런 식으로 걸러낼 수 없으며 논리적으로 그 순간 거래를 금지하거나 그에 상응하는 마크업을 만들어야 합니다. 차트에 표시되지 않습니다. 예를 들어 글로벌은 하락 추세이고 유로벅스는 현재 상승 중이지만 곧 하락할 것입니다. 추세와 상관관계가 없는 추가 표시가 노이즈에 의해 흩어져 표시됩니다. 그러나 이것은 단지 철학일 뿐입니다. 어쨌든 나는 게으르지 않았고, PCA를 통해 28 쌍에 대한 일반적인 추세를 만들었고, 상관 관계로 아무것도하지 않았고, 쌍을 뒤집지 않았고, 게으르고 ... 여기에 모든 구성 요소, 가장 일반적인 추세, 상단의 유로화 가격, 하단의 추세가 함께 있습니다. 직접 확인하십시오. ======= 개별 구성 요소를보고 필터링하는 등의 작업을 수행 할 수도 있습니다. [삭제] 2022.07.31 13:17 #26659 mytarmailS #:그래서 저는 게으르지 않았습니다. PCA를 통해 28개 쌍에 대한 일반적인 추세를 만들었고, 상관관계로 아무것도 하지 않았으며, 쌍을 뒤집지 않았고, 게으르지 않았습니다. 여기에 모든 구성 요소가 함께 있고 가장 일반적인 추세, 유로화 가격이 상단에 있고 추세가 하단에 있습니다. 직접 보시죠. ======= 에서 개별 구성 요소, 필터 등을 살펴볼 수도 있습니다. 모든 구성 요소가 필요하지는 않고 연관성이 있는 것만 필요할 수도 있습니다. 이미 해봤습니다. 앞으로의 결과가 약간 더 좋습니다. Serqey Nikitin 2022.07.31 19:17 #26660 mytarmailS #: 그래서 우리는 대화의 시작 부분으로 돌아가서 마쉬카를 보는 것과 같습니다)) 동일한 지연, 동일한 문제. 맞습니다! "마쉬카를 보는 것"은 거의 쓸모가 없습니다.... 또 하나 이해가 안 되는 게 있는데... 왜 가장 오래된 추세 지표를 고수하는 건가요...? 다른 추세 지표가 많이 있습니다... 찾아 보셨습니까?..? 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글로벌 추세는 하락하고 있고 유로화는 현재 상승하고 있지만 하락할 것입니다.
하락할 것이라는 것은 사실이 아니며, 아마도 바로이 순간 유로화가 글로벌 트렌드를 앞서고 있었을 것입니다.
시장이 평균적으로 상승 또는 하락할 때. 한 종목이 아니라 전체 시장이요.
이해는 하지만 트렌드를 예측할 수 있는 것은 아닙니다.
그래서 우리는 대화의 시작 부분으로 돌아가서 자동차를 보는 것과 같습니다)) 동일한 지연, 동일한 문제.
그렇다면 옵션 2는 무엇일까요?
그리고 유로벅스가 상승하고 다른 상관관계가 있는 쌍이 하락하는 경우. 그런 식으로 걸러낼 수 없으며 논리적으로 그 순간 거래를 금지하거나 그에 상응하는 마크업을 만들어야 합니다. 차트에 표시되지 않습니다. 예를 들어 글로벌은 하락 추세이고 유로벅스는 현재 상승 중이지만 곧 하락할 것입니다. 추세와 상관관계가 없는 추가 표시가 노이즈에 의해 흩어져 표시됩니다. 그러나 이것은 단지 철학일 뿐입니다.
개별 구성 요소를보고 필터링하는 등의 작업을 수행 할 수도 있습니다.
맞습니다! "마쉬카를 보는 것"은 거의 쓸모가 없습니다....
또 하나 이해가 안 되는 게 있는데... 왜 가장 오래된 추세 지표를 고수하는 건가요...?
다른 추세 지표가 많이 있습니다... 찾아 보셨습니까?..?