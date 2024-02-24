트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2676 1...266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683...3399 새 코멘트 vladavd 2022.08.10 14:37 #26751 Maxim Dmitrievsky #: 음, 추세는 맞지만 신호는 아닙니다.) 추세를 빼고 진폭을 정규화하면 여전히 사인파가 남습니다. 동일한 조건부 상품을 예로 들어보면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 비축하고 가격이 상승하면 비축해 두었다가 성장을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 재고가 매진 된 후 우리는 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡하다는 것은 분명하지만 기본 모델은 정확히 동일합니다. 막심 드미트리예프스키#: 신호는 해석할 수 있는 정렬된 정보가 있는 경우죠? . 사인파보다 해석하기 쉬운 것은 무엇입니까? 상단에서 매도, 하단에서 매수. 막심 드미트리예프스키#: 도로의 바퀴 자국도 신호로 간주할 수 있나요? 아마도 누군가 고의적으로 남겨두었다면 그렇습니다. 그러나 그것을 추정하는 것이 무슨 의미가 있을까요? 또는 숲길이나 파우더 트랙을 분석하고 추정해 볼 수도 있습니다. 눈앞에 도로가 있기 때문에 트레일을 신호로 간주할 필요가 없으므로 예측할 것이 없으며 앞만 보면 됩니다. 시장에는 도로가 존재하지 않으며, 어떤 모습일지에 대한 막연한 아이디어만 있을 뿐입니다. [삭제] 2022.08.10 14:47 #26752 vladavd #:추세를 빼고 진폭을 정규화하면 사인파가 남습니다. 동일한 조건부 상품을 예로 들면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 쌓아두고 가격이 상승하면 재고를 비축하고, 가격이 상승을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 재고가 매진 된 후 우리는 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡하다는 것은 분명하지만 기본 모델은 정확히 동일합니다. 글쎄요, 여기에는 이해할 수있는 요소가 있습니다. 우리는 상품을 판매하고 가격이 올라갑니다. 그것은 공식에서 고려되고 역학을 추적 할 수 있습니다. 그리고 가격 변동은 반응입니다. 외환에서 신호는 비슷한 것이지만 단순히 환율을 반영하고 미래에 대한 정보를 전달하지 않는 차트 자체는 아닙니다. 그리고 TS는 예측이 아니라 다양한 종류의 오류 (비효율성)를 기반으로 구축됩니다. 그러나 나머지 차트뿐만 아니라 그 안에는 신호가 없습니다. 존재한다면 어떻게 든 걸러 낼 수 있지만 효율적인 시장에서는 매우 어렵습니다. vladavd 2022.08.10 15:00 #26753 Maxim Dmitrievsky #: 글쎄요, 여기에는 이해할 수있는 요인이 있습니다. 우리는 상품을 포장하고 가격이 올라갑니다. 이를 공식에서 고려하고 역학을 추적 할 수 있습니다. 그리고 가격 변동은 반응입니다. 외환에서 신호는 비슷한 것이지만 단순히 환율을 반영하고 미래에 대한 정보를 전달하지 않는 차트 자체는 아닙니다. 생산을 위해 모래를 거래하는 콘크리트 공장과 해외에서 상품을 구매하기 위해 통화를 거래하는 전자제품 수입업체 사이에는 근본적인 차이가 없다고 생각합니다. 예, 시장은 다르지만 프로세스의 물리학은 동일합니다. 서로 다른 참여자의 "비슷한 것"이 공통된 신호로 합쳐집니다. 상품은 한 명의 플레이어가 구매하는 것이 아니라 다수의 플레이어가 구매합니다. 이 세트의 일부는 하나의 시간대에 작용하여 가격에 어느 정도 안정적인 신호를 보냅니다. vladavd 2022.08.10 15:02 #26754 Maxim Dmitrievsky #: 그리고 TS는 예측이 아니라 다양한 종류의 오류(비효율성)를 기반으로 구축됩니다. 그러나 나머지 차트뿐만 아니라 그 안에는 신호가 없습니다. 존재하는 경우 어떻게 든 필터링 할 수 있지만 효율적인 시장에서는 매우 어렵습니다. 어렵습니다. 효율적인 시장에서 비효율을 찾는 것이 쉬운가요?) [삭제] 2022.08.10 15:02 #26755 vladavd #: 생산을 위해 모래를 거래하는 철근 콘크리트 공장과 해외에서 물건을 사기 위해 통화를 거래하는 전자제품 수입업체 사이에는 근본적인 차이가 없다고 생각합니다. 네, 시장은 다르지만 프로세스의 물리학은 동일합니다. 서로 다른 참여자들의 "비슷한 것"이 모여 공통의 신호가 됩니다. 상품은 한 명의 플레이어가 구매하는 것이 아니라 여러 플레이어가 구매합니다. 이 세트의 일부는 하나의 시간대에 작용하여 가격에 어느 정도 안정적인 신호를 보냅니다. 따라서 신호는 이전에 있었고 비율은 이후에 변경되었습니다. 이것이 바로 리드-래그 관계입니다. 그런 다음 펀더멘털 분석으로 이동해야하지만 거기에는 사인 곡선으로 추정 할 것이 없지만 물론 그렇게하고 싶습니다. 그리고 근본 주의자들은 그들의 작업에 만족하지 않습니다 😀. Alexsey Minchenko 2022.08.10 15:05 #26756 vladavd #:동일한 조건부 상품을 예로 들면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 쌓아두고 가격이 상승하면 재고를 비축하고, 가격이 상승을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 주식을 매각 한 후 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로는 모든 것이 훨씬 더 복잡하지만 기본 모델은 정확히 동일하다는 것이 분명합니다. 상품은 특정 가격 수준에서 구매되며,이를 위해 시계열을 분석 (공급 업체의 가격 변동)한 다음 더 저렴한 사람에게서 구매 한 다음 더 높은 가격을 가진 사람에게 판매합니다. 그리고 창고를 유지할 필요가 없습니다 😄. 저는 이렇게 봅니다 )) [삭제] 2022.08.10 15:12 #26757 vladavd #:어렵습니다. 하지만 효율적인 시장에서 비효율성을 찾는 것이 쉬운 일인가요?) 보통 그들은 직감으로 발견되며 오래 살지 않습니다 ).따라서 주제가 MO에 관한 것이므로 모든 종류의 옵션을 살펴 보는 것을 좋아하며 때로는 찾는 것이 매우 좋습니다. mytarmailS 2022.08.10 15:41 #26758 사인파를 어떻게 처리해야 할지 안다면 포기하세요.) [삭제] 2022.08.10 16:30 #26759 mytarmailS #: 정현파를 어떻게 처리할지 안다면 그냥 놔두세요.) 이것이 바로 우리가 정현파를 어떻게 처리할지 묻는 이유입니다. 개인적으로는 제 시장 그림에는 없습니다. mytarmailS 2022.08.10 17:35 #26760 Maxim Dmitrievsky #: 그래서 우리는 그들을 어떻게 할 것인지 묻고 있습니다. 개인적으로 제가 그리는 시장 그림에는 이런 것들이 없습니다.마쉬카를 사용하더라도 가격을 디트렌드하고 ISC를 사용하여 두 개의 사인곡선으로 근사/근사치를 구합니다.그 결과 나온 간단한 모델은 이미 어떤 식으로든 예측되어 있습니다. 1...266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
음, 추세는 맞지만 신호는 아닙니다.)
추세를 빼고 진폭을 정규화하면 여전히 사인파가 남습니다.
동일한 조건부 상품을 예로 들어보면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 비축하고 가격이 상승하면 비축해 두었다가 성장을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 재고가 매진 된 후 우리는 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡하다는 것은 분명하지만 기본 모델은 정확히 동일합니다.
신호는 해석할 수 있는 정렬된 정보가 있는 경우죠?
.
사인파보다 해석하기 쉬운 것은 무엇입니까? 상단에서 매도, 하단에서 매수.
눈앞에 도로가 있기 때문에 트레일을 신호로 간주할 필요가 없으므로 예측할 것이 없으며 앞만 보면 됩니다. 시장에는 도로가 존재하지 않으며, 어떤 모습일지에 대한 막연한 아이디어만 있을 뿐입니다.
추세를 빼고 진폭을 정규화하면 사인파가 남습니다.
동일한 조건부 상품을 예로 들면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 쌓아두고 가격이 상승하면 재고를 비축하고, 가격이 상승을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 재고가 매진 된 후 우리는 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡하다는 것은 분명하지만 기본 모델은 정확히 동일합니다.
글쎄요, 여기에는 이해할 수있는 요인이 있습니다. 우리는 상품을 포장하고 가격이 올라갑니다. 이를 공식에서 고려하고 역학을 추적 할 수 있습니다. 그리고 가격 변동은 반응입니다. 외환에서 신호는 비슷한 것이지만 단순히 환율을 반영하고 미래에 대한 정보를 전달하지 않는 차트 자체는 아닙니다.
생산을 위해 모래를 거래하는 콘크리트 공장과 해외에서 상품을 구매하기 위해 통화를 거래하는 전자제품 수입업체 사이에는 근본적인 차이가 없다고 생각합니다. 예, 시장은 다르지만 프로세스의 물리학은 동일합니다.
서로 다른 참여자의 "비슷한 것"이 공통된 신호로 합쳐집니다. 상품은 한 명의 플레이어가 구매하는 것이 아니라 다수의 플레이어가 구매합니다. 이 세트의 일부는 하나의 시간대에 작용하여 가격에 어느 정도 안정적인 신호를 보냅니다.
Maxim Dmitrievsky #:
그리고 TS는 예측이 아니라 다양한 종류의 오류(비효율성)를 기반으로 구축됩니다. 그러나 나머지 차트뿐만 아니라 그 안에는 신호가 없습니다. 존재하는 경우 어떻게 든 필터링 할 수 있지만 효율적인 시장에서는 매우 어렵습니다.
어렵습니다. 효율적인 시장에서 비효율을 찾는 것이 쉬운가요?)
생산을 위해 모래를 거래하는 철근 콘크리트 공장과 해외에서 물건을 사기 위해 통화를 거래하는 전자제품 수입업체 사이에는 근본적인 차이가 없다고 생각합니다. 네, 시장은 다르지만 프로세스의 물리학은 동일합니다.
서로 다른 참여자들의 "비슷한 것"이 모여 공통의 신호가 됩니다. 상품은 한 명의 플레이어가 구매하는 것이 아니라 여러 플레이어가 구매합니다. 이 세트의 일부는 하나의 시간대에 작용하여 가격에 어느 정도 안정적인 신호를 보냅니다.
동일한 조건부 상품을 예로 들면, 우리는 생산을 위해 창고에 재고를 쌓아두고 가격이 상승하면 재고를 비축하고, 가격이 상승을 멈추거나 하락하기 시작합니다. 잠시 후 주식을 매각 한 후 시장으로 돌아와 다시 판매하면 가격이 다시 상승합니다. 실제로는 모든 것이 훨씬 더 복잡하지만 기본 모델은 정확히 동일하다는 것이 분명합니다.
상품은 특정 가격 수준에서 구매되며,이를 위해 시계열을 분석 (공급 업체의 가격 변동)한 다음 더 저렴한 사람에게서 구매 한 다음 더 높은 가격을 가진 사람에게 판매합니다. 그리고 창고를 유지할 필요가 없습니다 😄. 저는 이렇게 봅니다 ))
어렵습니다. 하지만 효율적인 시장에서 비효율성을 찾는 것이 쉬운 일인가요?)
정현파를 어떻게 처리할지 안다면 그냥 놔두세요.)
그래서 우리는 그들을 어떻게 할 것인지 묻고 있습니다.