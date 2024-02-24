트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2489 1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2021.11.05 12:51 #24881 mytarmailS # : 20년 경력의 신경망 전문가가 되셨습니까? 너무 웃겨서 슬프다)) 저는 AI 시스템을 가르치고 조직하는 데 있어 매우 광범위한 경험과 신경망 이론에 대한 깊은 지식을 가지고 있다는 사실입니다. 하지만 당신은 분명히 내가 교사라는 사실과 내가 작은 것 같이 모든 것을 씹는 사실, 그래서 우리 지점에 젊은 사람들이 있다는 사실을 잊어 버린 것 같습니다. 그래서 나는 실제로 간단한 언어로 말합니다. 하지만 그렇다고 해서 나를 전문가나 전문가가 되는 것은 아닙니다. 나는 단지 내 경험과 내가 본 관찰을 공유하고 있습니다. 당신이 하고 있는 모든 작업의 클라이맥스가 무엇인지 자문해 보십시오. 개인적으로 이것은 모델을 얻는 명확한 알고리즘이므로 왼쪽이나 오른쪽으로 후퇴할 필요가 없습니다. 이것은 제출된 데이터의 영원한 열거인 메서드 간의 영원한 점프입니다. 이 모든게 더 이상 없어요 제가 방법을 찾아서 항상 사용하고 있고, 여전히 찾고 있는 사람은 결과에 대한 옵션을 제시하는 대로 하고 항상 찾고 찾고 찾고 찾고 있습니다. .. 나는 이미 나 자신을 위해 모든 것을 찾았습니다. 이제야 분석을 위해 대체 데이터를 추가하고 있으므로 ... 지루하지 않도록! FX 스나이퍼의 에르고딕 CCI 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 코딩 도움말 mytarmailS 2021.11.05 13:18 #24882 Michael Marchukajtes # : 제가 강의 경험이 풍부하다는 사실 Michael Marchukajtes # : NS 이론에 대한 깊은 지식뿐만 아니라 5년 동안 2개의 기성 프로그램에 버튼을 찔러도 20년 경력의 네트워크 전문가가 되지 않는데 이게 왜 유치한 거짓말인가요?? Michael Marchukajtes # : AI 시스템의 교육 및 조직 당신이 읽은 AI에 관한 책의 저자를 한 명 이상 언급하십시오. Michael Marchukajtes # : 나는 선생님이었고 모든 것을 조금씩 씹는다는 사실 포럼에 게시물을 작성하는 것이 가르치는 것입니까? Michael Marchukajtes # : 개인적으로 이것은 모델을 얻는 명확한 알고리즘이므로 왼쪽이나 오른쪽으로 후퇴할 필요가 없습니다. 알고리즘을 테스트해 보세요. 그게 다입니다. 1000단어보다 나을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2021.11.05 16:14 #24883 mytarmailS # : 5년 동안 2개의 기성 프로그램에 버튼을 찔러도 20년 경력의 네트워크 전문가가 되지 않는데 이게 왜 유치한 거짓말인가요?? 내 친구, 그래서 당신은 기계 최적화의 기초를 이해하지 못하고 있습니다. 당신이 받은 모델이 아니라, 알고리즘이 훈련의 무작위 분할을 사용하기 때문에 중요한 것은 10개의 동일하게 얻은 모델 중에서 선택하는 것입니다. 다른 최종 결과로, 메트릭이 동일하더라도 발견된 계수는 여전히 다르므로 다르게 작동합니다. 그리고 모델 판매의 문제는 받은 것 중에서 고르는 일이기에 새로운 방법을 찾는 사람이 아니라 모델의 실용화를 위한 선택에 참여하는 사람은 옛 방법을 결합하고 자신의 진피를 파고들며, 이번 대회에서 우승할 것이다! 당신이 읽은 AI에 관한 책의 저자를 한 명 이상 언급하십시오. 읽지 않음 포럼에 게시물을 작성하는 것이 가르치는 것입니까? 이것은 더 많은 깨달음, 그 이상은 아닙니다 .... 알고리즘을 테스트해 보세요. 그게 다입니다. 1000단어보다 나을 것입니다. 매주 테스트를 하고 정리하기엔 너무 시간이 많이 걸리고 실제 계정에서 작업을 게시했습니다. 그리고 내 뇌를 먹지마!!! 추신 그게 다야 iwelimorn 2021.11.05 18:56 #24884 나는 모든 것을 다시 확인하고 오류를 발견하고 여러 모델을 재건했는데 모든 것이 잘되는 것 같았습니다. 사진에서 왼쪽에서 오른쪽으로 원본 데이터셋, catbust 예측, 신경망 예측이 2개 레이어로 되어 있습니다. 모델 예측의 패턴에서 화이트 존은 <0.3의 최대 확률로 표시됩니다. 답변해주시고 조언해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. Mihail Marchukajtes 2021.11.05 19:02 #24885 iwelimorn # : 나는 모든 것을 다시 확인하고 오류를 발견하고 여러 모델을 재건했는데 모든 것이 잘되는 것 같았습니다. 사진에서 왼쪽에서 오른쪽으로 원본 데이터셋, catbust 예측, 신경망 예측이 2개 레이어로 되어 있습니다. 모델 예측의 패턴에서 화이트 존은 <0.6의 최대 확률로 표시됩니다. 답변해주시고 조언해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 모든 것이 잘 된 것을 볼 수 있습니다! Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 03:28 #24886 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 "Phyton 및 R을 배우지 않고 Yandex(CatBoost)에서 기계 학습" 기사에 대한 토론 Aleksey Vyazmikin , 2021.11.06 03:27 기사에 설명된 설정 및 출시에 대한 설명된 요점 중 일부를 이해하지 못하는 사람들을 위해 EURUSD의 예에 대한 비디오 클립을 만들기로 결정했습니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 번역의 어려움 :) Machine learning in trading: Aleksei Kuznetsov 2021.11.06 07:35 #24887 Aleksey Vyazmikin # : 물고기가 있었지만 충분하지 않았습니다. mytarmailS 2021.11.06 08:32 #24888 Aleksey Vyazmikin # : 나는 아무것도 이해하지 못했지만 음악은 여전히 내 머리에서 윙윙 거리는 소리) Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 10:55 #24889 도서관 # : 물고기가 있었지만 충분하지 않았습니다. 그러나 순전히 "상자"에서 피팅이 없습니다. 모든 것이 방법론에 따릅니다. 이 기사는 방법론 측면에서 순전히 기술적이고 예측자는 기본적으로 표준 발진기이기 때문에 아무 것도 없을 것이라고 예상하지 못했습니다. Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 10:58 #24890 mytarmailS # : 나는 아무것도 이해하지 못했지만 음악은 여전히 내 머리에서 윙윙 거리는 소리) 기사를 읽었습니까? 물론 테스트를 추가할 수는 있지만 음악은 사라집니다 :) 구체적으로 명확하지 않은 것을 작성하십시오. 설명하겠습니다. 무엇에 중점을 두어야 할지 모르겠습니다. 1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
20년 경력의 신경망 전문가가 되셨습니까? 너무 웃겨서 슬프다))
저는 AI 시스템을 가르치고 조직하는 데 있어 매우 광범위한 경험과 신경망 이론에 대한 깊은 지식을 가지고 있다는 사실입니다. 하지만 당신은 분명히 내가 교사라는 사실과 내가 작은 것 같이 모든 것을 씹는 사실, 그래서 우리 지점에 젊은 사람들이 있다는 사실을 잊어 버린 것 같습니다. 그래서 나는 실제로 간단한 언어로 말합니다. 하지만 그렇다고 해서 나를 전문가나 전문가가 되는 것은 아닙니다. 나는 단지 내 경험과 내가 본 관찰을 공유하고 있습니다.
당신이 하고 있는 모든 작업의 클라이맥스가 무엇인지 자문해 보십시오. 개인적으로 이것은 모델을 얻는 명확한 알고리즘이므로 왼쪽이나 오른쪽으로 후퇴할 필요가 없습니다. 이것은 제출된 데이터의 영원한 열거인 메서드 간의 영원한 점프입니다. 이 모든게 더 이상 없어요 제가 방법을 찾아서 항상 사용하고 있고, 여전히 찾고 있는 사람은 결과에 대한 옵션을 제시하는 대로 하고 항상 찾고 찾고 찾고 찾고 있습니다. .. 나는 이미 나 자신을 위해 모든 것을 찾았습니다. 이제야 분석을 위해 대체 데이터를 추가하고 있으므로 ... 지루하지 않도록!
제가 강의 경험이 풍부하다는 사실
NS 이론에 대한 깊은 지식뿐만 아니라
5년 동안 2개의 기성 프로그램에 버튼을 찔러도 20년 경력의 네트워크 전문가가 되지 않는데 이게 왜 유치한 거짓말인가요??
AI 시스템의 교육 및 조직
당신이 읽은 AI에 관한 책의 저자를 한 명 이상 언급하십시오.
나는 선생님이었고 모든 것을 조금씩 씹는다는 사실
포럼에 게시물을 작성하는 것이 가르치는 것입니까?
개인적으로 이것은 모델을 얻는 명확한 알고리즘이므로 왼쪽이나 오른쪽으로 후퇴할 필요가 없습니다.
알고리즘을 테스트해 보세요. 그게 다입니다. 1000단어보다 나을 것입니다.
5년 동안 2개의 기성 프로그램에 버튼을 찔러도 20년 경력의 네트워크 전문가가 되지 않는데 이게 왜 유치한 거짓말인가요??
내 친구, 그래서 당신은 기계 최적화의 기초를 이해하지 못하고 있습니다. 당신이 받은 모델이 아니라, 알고리즘이 훈련의 무작위 분할을 사용하기 때문에 중요한 것은 10개의 동일하게 얻은 모델 중에서 선택하는 것입니다. 다른 최종 결과로, 메트릭이 동일하더라도 발견된 계수는 여전히 다르므로 다르게 작동합니다. 그리고 모델 판매의 문제는 받은 것 중에서 고르는 일이기에 새로운 방법을 찾는 사람이 아니라 모델의 실용화를 위한 선택에 참여하는 사람은 옛 방법을 결합하고 자신의 진피를 파고들며, 이번 대회에서 우승할 것이다!
당신이 읽은 AI에 관한 책의 저자를 한 명 이상 언급하십시오.
읽지 않음
포럼에 게시물을 작성하는 것이 가르치는 것입니까?
이것은 더 많은 깨달음, 그 이상은 아닙니다 ....
알고리즘을 테스트해 보세요. 그게 다입니다. 1000단어보다 나을 것입니다.
매주 테스트를 하고 정리하기엔 너무 시간이 많이 걸리고 실제 계정에서 작업을 게시했습니다. 그리고 내 뇌를 먹지마!!!
추신 그게 다야
나는 모든 것을 다시 확인하고 오류를 발견하고 여러 모델을 재건했는데 모든 것이 잘되는 것 같았습니다. 사진에서 왼쪽에서 오른쪽으로 원본 데이터셋, catbust 예측, 신경망 예측이 2개 레이어로 되어 있습니다. 모델 예측의 패턴에서 화이트 존은 <0.3의 최대 확률로 표시됩니다.
답변해주시고 조언해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
나는 모든 것을 다시 확인하고 오류를 발견하고 여러 모델을 재건했는데 모든 것이 잘되는 것 같았습니다. 사진에서 왼쪽에서 오른쪽으로 원본 데이터셋, catbust 예측, 신경망 예측이 2개 레이어로 되어 있습니다. 모델 예측의 패턴에서 화이트 존은 <0.6의 최대 확률로 표시됩니다.
답변해주시고 조언해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
"Phyton 및 R을 배우지 않고 Yandex(CatBoost)에서 기계 학습" 기사에 대한 토론
Aleksey Vyazmikin , 2021.11.06 03:27
기사에 설명된 설정 및 출시에 대한 설명된 요점 중 일부를 이해하지 못하는 사람들을 위해 EURUSD의 예에 대한 비디오 클립을 만들기로 결정했습니다.
물고기가 있었지만 충분하지 않았습니다.
그러나 순전히 "상자"에서 피팅이 없습니다. 모든 것이 방법론에 따릅니다. 이 기사는 방법론 측면에서 순전히 기술적이고 예측자는 기본적으로 표준 발진기이기 때문에 아무 것도 없을 것이라고 예상하지 못했습니다.
나는 아무것도 이해하지 못했지만 음악은 여전히 내 머리에서 윙윙 거리는 소리)
기사를 읽었습니까? 물론 테스트를 추가할 수는 있지만 음악은 사라집니다 :)
구체적으로 명확하지 않은 것을 작성하십시오. 설명하겠습니다. 무엇에 중점을 두어야 할지 모르겠습니다.