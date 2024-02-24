트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2484 1...247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.11.01 08:33 #24831 레나트 아크티아모프 # : 그룹으로 나누십시오. json - 1st, 다른 것이 있습니다 - 2nd. 그러면 더 쉬울 것이다 그룹에서 최소한 무언가를 잡으면 기술의 문제입니다. 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 이와 같은 탭이 있지만 아무것도 없습니다 Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:54 #24832 mytarmailS # : 이와 같은 탭이 있지만 아무것도 없습니다 개발자 도구에서 네트워크 참조 거기에 많은 것들이 있어요 mytarmailS 2021.11.01 09:07 #24833 레나트 아크티아모프 # : 개발자 도구에서 네트워크 참조 거기에 많은 것들이 있어요 나는 항상 네트워크를보고 모든 것의 dofiga가 있다고 썼습니다) 그것은 당신이 찾아야 할 것을 찾을 수 없다는 것입니다. Renat Akhtyamov 2021.11.01 09:18 #24834 mytarmailS # : 나는 항상 네트워크를보고 모든 것의 dofiga가 있다고 썼습니다) 그것은 당신이 찾아야 할 것을 찾을 수 없다는 것입니다. 아, 그리고 이것은 이미 DOOM을 통해 이루어졌습니다. 위의 화면에서 열었습니다. 크롬은 귀하의 경우 웹 터미널에서 색상으로 트리 개체를 강조 표시합니다. 그런 다음 네트워크에서 이 이름 또는 유사한 이름을 검색합니다. Valeriy Yastremskiy 2021.11.01 09:30 #24835 mytarmailS # : https://xstation5.xtb.com/ 으로 이동 웹 플랫폼에서 데모를 만들고 감정을 분석해 봅니다. 나는 json을 검토했다 이 값을 찾지 못했는데 그림을 전달하거나 잘 보이지 않는 것입니까 ?? 누가 이해해줘!! 때때로 안티파서의 경우 그림을 삽입합니다. 복사를 위해 원하는 텍스트가 선택되지 않은 경우 이것은 그림입니다. 눈에 띄면 빼낼 수 있습니다. mytarmailS 2021.11.01 09:36 #24836 발레리 야스트렘스키 때때로 안티파서의 경우 그림을 삽입합니다. 복사를 위해 원하는 텍스트가 선택되지 않은 경우 이것은 그림입니다. 눈에 띄면 빼낼 수 있습니다. 네 적어도 사진은 못찾겠네요.. Valeriy Yastremskiy 2021.11.01 09:55 #24837 mytarmailS # : 네 적어도 사진은 못찾겠네요.. 우리는 다른 지사를 통해 귀하의 국가에서 고객을 수락합니다. 데모를 만들 때 mytarmailS 2021.11.01 10:01 #24838 발레리 야스트렘스키 우리는 다른 지사를 통해 귀하의 국가에서 고객을 수락합니다. 데모를 만들 때 I don't know 모든 것이 문제 없이 나에게 맞았어 mytarmailS 2021.11.01 10:11 #24839 적어도 반나절 동안 유로를 사십시오 .. 유머러스한 제목: 나로부터의 신호)) JeeyCi 2021.11.01 16:45 #24840 Michael Marchukajtes # : 음, 전체 시장의 과대 광고가 국가 통화 또는 예금 통화의 환율이라는 사실부터 시작하겠습니다. 그리고 Moex가 우리의 조건을 만족시키는 Si 도구를 가지고 있다는 것은 얼마나 행운인가. 1. 파운드 달러로 하루 만에 변동성이 크다. 2. 미결제약정 및 기타 상품에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 3. 오프너 세무사님 제가 홍보해서 인사드리겠습니다! 그렇지 않으면 나는 시장에서 13 개의 악기 만 가져옵니다. 그런데 숫자가 좋지 않을 수도 있지만 어쨌든이 악기는 변덕 스럽습니다. 여기 그들의 목록이 있습니다! 이 목록에서 저는 7500개의 열과 50개의 행으로 구성된 교육 파일을 구성합니다. 여기서 처음 10개 행은 테스트를 하고 나머지는 작업에 있습니다. 전처리 후 타겟에 대해 150~300개의 중요한 열이 있고 이 데이터에서 네트워크는 지원 벡터 머신 방법(머신 러닝에 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나)을 사용하여 훈련됩니다. 복잡성은 1개의 열이 다음과 같을 때 모델에 추가하면 결과 다항식의 복잡성이 두 배로 증가하므로 매우 강력한 컴퓨터에서도 입력이 15개 이상인 모델을 만들 수 없습니다. 글쎄, 내 것은 12를 가져오고 Maylov 서버는 더 빠르지 않습니다. 여기에서 말하자면 더 깊은 의미의 문제가 발생합니다! 모델을 얻는 데 드는 비용이 있습니다. 즉, 각 최적화는 무료가 아니며 이 모델을 얻거나 손실을 입을 수 있는 잠재적인 기회가 있습니다. 좋은 모델을 구하는 것이 항상 필요한 것은 아닙니다. 많은 시간이 걸립니다. 5-7개의 입력과 10-12개의 입력 모두에서 고품질 모델을 얻을 수 있으며 이는 더 많은 치질을 유발하므로 5-7개의 입력에서 좋은 학습률을 얻을 수 없으면 12개부터 훈련을 시작해야 합니다. , 여기서 감소만 9로 가고 그 다음에야 추가할 수 있습니다. 일반적으로 최적화 프로세스는 여전히 동일합니다. 하지만 2~4시간의 좋은 일을 하다 보니 익숙해지고, 모델을 구하고 다시 대나무를 피우고, 앉아서 지켜봅니다. 다른 방법은 없습니다 :-( 그래서 위의 목록에서 어떤 도구가 선택 될지 모르지만 기름을 희생시키면서 자주 빠진다고 말할 것입니다. 그래서 켭니다. 드미트리, 내가 당신의 임상 질문에 대답했습니까? 제 임상 질문에 답변해 주세요. (그런데 어제 당신은 내 생각을 읽었고 내가 이 방법을 살펴본 후 데이터 작업 방식을 게시했습니다 - 감사합니다)... 하지만 여전히 질문이 있습니다. 결국 이 방법은 분류에 사용되므로 기호 - 필요합니까? .. 비밀이 아닌 경우 무엇을 분류합니까? LN(닫기/열기)? 그리고 무엇을 가르칩니까? --비밀이라면-알겠습니다-"노하우" 추신: 주제의 방향에 대한 몇 가지 링크를 제공할 것입니다(결국 후자는 "환경 모델"에 포함될 수 있지만 내 통계는 정확하지 않음). AI 소개 신경망 훈련 문제를 해결하는 진술 및 가능한 방법 데이터 전처리 방법의 앙상블 Стэнфордский курс: лекция 6. Обучение нейросетей, часть 1 – Блог REG.RU 2019.09.23www.reg.ru В прошлый раз мы обсудили историю возникновения свёрточных архитектур, а также узнали об их устройстве и широких возможностях применения. В течение следующих двух лекций мы поговорим об особенностях обучения нейросетей и разберёмся, как правильно настраивать параметры, выбирать функцию активации, подготавливать данные и добиваться успешных... 거시경제 지표에 기반한 시장 오류, 버그, 질문 Wave 이론에 따른 온라인 1...247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그룹으로 나누십시오. json - 1st, 다른 것이 있습니다 - 2nd.
그러면 더 쉬울 것이다
그룹에서 최소한 무언가를 잡으면 기술의 문제입니다. 필요한 것을 찾을 수 있습니다.
이와 같은 탭이 있지만 아무것도 없습니다
이와 같은 탭이 있지만 아무것도 없습니다
개발자 도구에서 네트워크 참조
거기에 많은 것들이 있어요
개발자 도구에서 네트워크 참조
거기에 많은 것들이 있어요
나는 항상 네트워크를보고 모든 것의 dofiga가 있다고 썼습니다)
그것은 당신이 찾아야 할 것을 찾을 수 없다는 것입니다.
나는 항상 네트워크를보고 모든 것의 dofiga가 있다고 썼습니다)
그것은 당신이 찾아야 할 것을 찾을 수 없다는 것입니다.
아, 그리고 이것은 이미 DOOM을 통해 이루어졌습니다. 위의 화면에서 열었습니다.
크롬은 귀하의 경우 웹 터미널에서 색상으로 트리 개체를 강조 표시합니다.
그런 다음 네트워크에서 이 이름 또는 유사한 이름을 검색합니다.
https://xstation5.xtb.com/ 으로 이동
웹 플랫폼에서 데모를 만들고 감정을 분석해 봅니다.
나는 json을 검토했다
이 값을 찾지 못했는데 그림을 전달하거나 잘 보이지 않는 것입니까 ??
누가 이해해줘!!
때때로 안티파서의 경우 그림을 삽입합니다. 복사를 위해 원하는 텍스트가 선택되지 않은 경우 이것은 그림입니다. 눈에 띄면 빼낼 수 있습니다.
때때로 안티파서의 경우 그림을 삽입합니다. 복사를 위해 원하는 텍스트가 선택되지 않은 경우 이것은 그림입니다. 눈에 띄면 빼낼 수 있습니다.
네 적어도 사진은 못찾겠네요..
네 적어도 사진은 못찾겠네요..
데모를 만들 때
우리는 다른 지사를 통해 귀하의 국가에서 고객을 수락합니다.
데모를 만들 때
I don't know 모든 것이 문제 없이 나에게 맞았어
적어도 반나절 동안 유로를 사십시오 ..
유머러스한 제목: 나로부터의 신호))
음, 전체 시장의 과대 광고가 국가 통화 또는 예금 통화의 환율이라는 사실부터 시작하겠습니다.
그리고 Moex가 우리의 조건을 만족시키는 Si 도구를 가지고 있다는 것은 얼마나 행운인가.
1. 파운드 달러로 하루 만에 변동성이 크다.
2. 미결제약정 및 기타 상품에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
3. 오프너 세무사님 제가 홍보해서 인사드리겠습니다!
그렇지 않으면 나는 시장에서 13 개의 악기 만 가져옵니다. 그런데 숫자가 좋지 않을 수도 있지만 어쨌든이 악기는 변덕 스럽습니다. 여기 그들의 목록이 있습니다!
이 목록에서 저는 7500개의 열과 50개의 행으로 구성된 교육 파일을 구성합니다. 여기서 처음 10개 행은 테스트를 하고 나머지는 작업에 있습니다.
전처리 후 타겟에 대해 150~300개의 중요한 열이 있고 이 데이터에서 네트워크는 지원 벡터 머신 방법(머신 러닝에 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나)을 사용하여 훈련됩니다. 복잡성은 1개의 열이 다음과 같을 때 모델에 추가하면 결과 다항식의 복잡성이 두 배로 증가하므로 매우 강력한 컴퓨터에서도 입력이 15개 이상인 모델을 만들 수 없습니다. 글쎄, 내 것은 12를 가져오고 Maylov 서버는 더 빠르지 않습니다. 여기에서 말하자면 더 깊은 의미의 문제가 발생합니다! 모델을 얻는 데 드는 비용이 있습니다. 즉, 각 최적화는 무료가 아니며 이 모델을 얻거나 손실을 입을 수 있는 잠재적인 기회가 있습니다. 좋은 모델을 구하는 것이 항상 필요한 것은 아닙니다. 많은 시간이 걸립니다. 5-7개의 입력과 10-12개의 입력 모두에서 고품질 모델을 얻을 수 있으며 이는 더 많은 치질을 유발하므로 5-7개의 입력에서 좋은 학습률을 얻을 수 없으면 12개부터 훈련을 시작해야 합니다. , 여기서 감소만 9로 가고 그 다음에야 추가할 수 있습니다. 일반적으로 최적화 프로세스는 여전히 동일합니다. 하지만 2~4시간의 좋은 일을 하다 보니 익숙해지고, 모델을 구하고 다시 대나무를 피우고, 앉아서 지켜봅니다. 다른 방법은 없습니다 :-(
그래서 위의 목록에서 어떤 도구가 선택 될지 모르지만 기름을 희생시키면서 자주 빠진다고 말할 것입니다. 그래서 켭니다.
드미트리, 내가 당신의 임상 질문에 대답했습니까?
제 임상 질문에 답변해 주세요. (그런데 어제 당신은 내 생각을 읽었고 내가 이 방법을 살펴본 후 데이터 작업 방식을 게시했습니다 - 감사합니다)... 하지만 여전히 질문이 있습니다. 결국 이 방법은 분류에 사용되므로 기호 - 필요합니까? .. 비밀이 아닌 경우 무엇을 분류합니까? LN(닫기/열기)? 그리고 무엇을 가르칩니까?
--비밀이라면-알겠습니다-"노하우"
추신: 주제의 방향에 대한 몇 가지 링크를 제공할 것입니다(결국 후자는 "환경 모델"에 포함될 수 있지만 내 통계는 정확하지 않음).
AI 소개
신경망 훈련 문제를 해결하는 진술 및 가능한 방법
데이터 전처리
방법의 앙상블