트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2469

Evgeniy Ilin 2021.10.25 21:15 #24681

mytarmailS 2021.10.25 21:22 #24682

Vasiliy Sokolov 2021.10.25 21:26 #24683

JeeyCi 2021.10.25 21:32 #24684

mytarmailS 2021.10.25 21:42 #24685

mytarmailS 2021.10.25 21:58 #24686

Vasiliy Sokolov 2021.10.25 22:21 #24687

mytarmailS 2021.10.25 22:31 #24688

mytarmailS 2021.10.25 22:55 #24689
안드레이 트루하노비치 혹시라도 사과드립니다...

Aleksey Nikolayev 2021.10.25 23:02 #24690
가격을 선도하는 OI(그것이 다르기 때문에)와 주머니에 성배 를 가진 브로커를 찾으면 됩니다.
어떤가요??
필요한 모든 것은 OHLC에 있으며 나머지 데이터는 OHLC에서 파생됩니다. 가장 중요한 것은 OHLC를 더 많은 가중치를 가진 데이터로 변환하는 방법을 찾는 유연한 알고리즘입니다. 다시 말하지만 이것이 기계의 작업입니다. 또한 OHLC만 거의 모든 곳에서 동일합니다. 틱 볼륨이나 다른 것을 보면 이 모든 데이터가 스프레드 등 모든 곳에서 다릅니다. 필요한 모든 것이 터미널의 차트에 있습니다.
4년 간의 모델 교육 경험을 바탕으로 생각해보면, OHLC는 돈을 벌기에 충분하지 않으며, 게다가 모델은 거의 새로운 데이터에 대해 작동하지 않으며 작동하면 발생했는지 여부를 우연히 말하는 것은 불가능합니다. 아무리 교차 검증을 해도..
아무도 10명의 브로커에 대한 평균 포지션 트레이더 차트에 관심이 없습니다(dts-shkah) ???
가격이 거래자의 기분과 반비례하는 상관관계에 관심이 있는 사람은 없습니다.
-0.74
아무도 이것이 모델이 새로운 데이터에서 작동하지 않는 이유, 거래자가 지속적으로 잃는 이유, 시장의 역학이 드러날 것인 이유를 설명하는 데 관심이 없습니다 ... 아니 ??? 관심이 없다 ??
나 자신으로부터 나는 또한 감정에 종사했다고 덧붙일 것입니다. COT을 공부했습니다. 테마는 감정이 실제로 가격과 양의 관계에 있다는 것입니다. 그런데 그 관계를 살펴보니 가격에 크게 좌우되는 것은 감성이지 그 반대는 아니라는 것을 알 수 있었다. 자신의 결론을 도출하십시오.
왜냐하면 시장은 모델이 아니라 현실(경제적 현실)이기 때문입니다. 왜냐하면 가격 움직임은 경제적 전제조건, 반응 및 결과에 대한 이해와 분리되어서는 안 되기 때문입니다... 그리고 더욱이 당신 자신의 눈에서... 거래자는 항상 거래할 시장과 그렇지 않은 시장을 이해해야 하기 때문에 그가 거래자라면(여기에서 로봇을 켜야 할 때와 그렇지 않을 때를 이해할 수 있습니다) ... 일반적으로 가열하기 위해 커피 머신을 켜지 않습니다 피자
예, TheExpert는 "그 이전에도 나는 oanda를 좋아했다는 것을 기억합니다 ...
그러나 어떤 결론을 이끌어 내야하는지, DSP 등에 대한 수학이 있습니다.
평활화를 위한 대략적인 가격 및 감정, "무엇에 적합한가"를 찾기 위한 교차 상관에 대한 감정 및 가격 확인
당신이 옳습니다. 가격은 감정보다 평균적으로 앞서 있지만 이것은 평균이며 항상 그런 것은 아닙니다. 나는 볼 것입니다 ...
내일 잘 안되면 10명의 브로커 모두에게 모델을 통합하는 방법을 연습할 것입니다. 아마도 흥미로운 것이 나타날 것입니다.
시장은 모델이 아니라 현실(경제적 현실)이기 때문에
이 모델은 현실을 위해 만들어지기 위한 것입니다. Wikipedia를 읽으십시오.
가격 움직임이 경제적 전제 조건, 반응 및 결과에 대한 이해에서 멀어져서는 안 되며, 더욱이 당신 자신의 눈에서 멀어져서는 안 되기 때문입니다...
아름다운 말이지만 .... 적나라한 포퓰리즘 ..
거래자는 거래할 시장과 그렇지 않은 시장을 항상 이해해야 하기 때문에 거래자라면 (여기에서 로봇을 켜야 할 때와 그렇지 않을 때를 이해하게 될 것입니다)
그는 결코 이해하지 못합니다. 게다가 그는 거의 항상 반대입니다. 로봇을 켜고 끄는 것과 같은 일을 하고, 교육 브로셔에서 읽은 시장 및 기타 말도 안되는 상황을 식별하는 것과 같이 시장은 기대에 어긋납니다. 상관 관계가 -0.7 인 참가자
그게 다야..
젠장, 누가 먼저 감정을 사용했는지가 아니라 누가 감정을 더 잘 이해하고 유용한 것을 얻을 수 있었는지에 대해 논쟁해야 합니다. 나는 2008년에 COT를 만났고 요점은 무엇입니까?
예, 아무도 필요하지 않습니다.)) 모두는 성배를 원하고, 성배를 주더라도 논쟁을 시작하고 자신의 것을 증명하고 자신이 말하는 것을 시도조차하지 않습니다. 이것이 진실입니다. 여기에 교육이 추가됩니다. 받침대 수준 ..