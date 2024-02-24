트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2468

흥미로운 스레드는 거의 쓸모가 없지만 너무 많은 정보가 있지만 거의 모든 정보가 쓸모가 없습니다. 누가 가격을 움직이는지, 왜 그리고 왜 이 모든 질문이 불필요한지, 어떻게 그리고 어떤 데이터를 분석에 사용할지. 신경망, 기계 학습, 맙소사 ... 우선, 당신이 찾고있는 것을 이해하십시오.
 
예브게니 일린 # :
어떤가요??

어떤가요??

 
도서관 # :
3-5 거래에 대한 그림은 아무 말도하지 않습니다. 100-200건의 실제 완료된 거래(또는 3-4개월)가 통계를 보여줍니다. 그리고 단점.

신경망과 자금 관리를 혼합하는 이유는 무엇입니까? 자금 관리 및 거래 관리를 중단하십시오. 이것은 위험에 대한 귀하의 개인적인 태도입니다.

ps 예브게니 듀카   예제에 대한 링크를 주셔서 감사합니다. 하지만 코드 내부의 논리는 항상 더 흥미롭습니다)

mytarmailS # :

어떤가요??

여기를 어떻게 이해합니까? - 이 스레드에서 5년 동안 아무 것도 보여주지 않았습니다.

스크린샷 2021-10-25 203101 스크린샷 2021-10-25 203305

 
JeeyCi # :

거래하세요. 이 지표를 무조건 믿으면.
신호.
그리고 우리는 볼 것입니다...

ps 예브게니 듀카   예제에 대한 링크를 주셔서 감사합니다. 하지만 코드 내부의 논리는 항상 더 흥미롭습니다)

거래하세요. 이 지표를 무조건 믿으면.
신호.

그리고 우리는 볼 것입니다...

 
도서관 # :
거래하세요. 이 지표를 무조건 믿으면.
신호.

그리고 우리는 볼 것입니다...

문제가 있습니까?
첫 번째 상위 5개 지표 로 이동하여 댓글에 3개월 동안 첫 거래를 하고 나서야 퍼뜨리라는 요구 사항이 있는지 확인합니다.
자신에게 문제가 발생하면 트롤링으로 넘어갈 필요가 없습니다.
MQL5 Code Base: Индикаторы
막심 드미트리예프스키 # :
여기서 우리는 그러한 계획을 얻거나 오히려 두 가지가있을 수 있습니다.
...

2. 분류기를 통해 전략 검색, 내부 구조 분석(기능 중요도, 형태 값 및 다양한 메트릭). 자동화할 수 있어 AI와 유사합니다. 출력은 블랙 박스이지만 선택 기준이 작동하기를 바랍니다.

순환 네트워크 및 베이지안 방법 자체는 금융 시계열에서 "메모리"를 추출하거나 새로운 데이터에서 가장 안정적인 모델을 추론할 수 없는 것으로 나타났습니다.

, 뭔가가 발견되었습니다 - 조사하겠습니다. 감사합니다 ... 또는 여기

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
예브게니 듀카
문제가 있습니까?
첫 번째 상위 5개 지표 로 이동하여 댓글에 3개월 동안 첫 거래를 하고 나서야 퍼뜨리라는 요구 사항이 있는지 확인합니다.
자신에게 문제가 발생하면 트롤링으로 넘어갈 필요가 없습니다.
당신은 지표를 잘하고 있습니까?
 
도서관 # :
당신은 지표를 잘하고 있습니까?
그 5년의 시작에 당신은 분명히 "공포와 탐욕"이라는 주제를 놓쳤습니다... 아마도 당신이 점진적 개발 대신에 반복적 개발을 선택했기 때문일까요? ..
 

아무도 10명의 브로커에 대한 평균 포지션 트레이더 차트에 관심이 없습니다(dts-shkah) ???


가격이 거래자의 기분과 반비례하는 상관관계에 관심이 있는 사람은 없습니다. 

cor(cl,av)

[하나]

-0.74


아무도 이것이 모델이 새로운 데이터에서 작동하지 않는 이유, 거래자가 지속적으로 잃는 이유, 시장의 역학을 드러내는 이유를 설명하는 데 관심이 없습니다 ... 아니 ??? 관심이 없다 ??

