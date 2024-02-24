트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2466

수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요.
그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.
 
도서관 # :
신호가 아니라 지표입니다.
 
예브게니 듀카
지표를 교환하고 신호를 보여주십시오.
 
신경망을 사용하여 적어도 하나의 작동 솔루션을 시장에 보여주십시오.
 
지표를 교환하고 신호를 보여주십시오.
이것은 지표입니다. 다시 한 번 ... 이것은 지표입니다.
 
예브게니 듀카
신경망을 사용하여 적어도 하나의 작동 솔루션을 시장에 보여주십시오.
당신이 작동합니까? 입증하다.
 
당신이 작동합니까? 입증하다.
사용해 보세요. 설치하기 쉽습니다. 지침 이 여기에 있습니다.
예브게니 듀카
이것은 지표입니다. 다시 한 번 ... 이것은 지표입니다.
무엇을 위한 지표인가? 무역. 신호 서비스를 사용하여 거래하고 지표에 거래를 표시하십시오.
 
당신이 작동합니까? 입증하다.



 지금 스샷입니다
 
예브게니 듀카
지금 스샷입니다
3-5 거래에 대한 그림은 아무 의미가 없습니다. 100-200건의 실제 완료된 거래(또는 3-4개월)가 통계를 보여줍니다. 그리고 단점.
