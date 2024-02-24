트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2466 1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:52 #24651 수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요. 그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다. Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:54 #24652 도서관 # : 수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요. 그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다. 신호가 아니라 지표입니다. Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:56 #24653 예브게니 듀카 신호가 아니라 지표입니다. 지표를 교환하고 신호를 보여주십시오. Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:57 #24654 도서관 # : 수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요. 그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다. 신경망을 사용하여 적어도 하나의 작동 솔루션을 시장에 보여주십시오. Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:58 #24655 도서관 # : 지표를 교환하고 신호를 보여주십시오. 이것은 지표입니다. 다시 한 번 ... 이것은 지표입니다. Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:59 #24656 예브게니 듀카 신경망을 사용하여 적어도 하나의 작동 솔루션을 시장에 보여주십시오. 당신이 작동합니까? 입증하다. Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:00 #24657 도서관 # : 당신이 작동합니까? 입증하다. 사용해 보세요. 설치하기 쉽습니다. 지침 이 여기에 있습니다. Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5 www.mql5.com Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:01 #24658 예브게니 듀카 이것은 지표입니다. 다시 한 번 ... 이것은 지표입니다. 무엇을 위한 지표인가? 무역. 신호 서비스를 사용하여 거래하고 지표에 거래를 표시하십시오. Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:02 #24659 도서관 # : 당신이 작동합니까? 입증하다. 지금 스샷입니다 Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:05 #24660 예브게니 듀카 지금 스샷입니다 3-5 거래에 대한 그림은 아무 의미가 없습니다. 100-200건의 실제 완료된 거래(또는 3-4개월)가 통계를 보여줍니다. 그리고 단점. 1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.
수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요.
그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.
신호가 아니라 지표입니다.
수익성 있는 거래로 신호를 보여주세요.
그것이 없다면 귀하의 애플리케이션은 시장과 코드에 있는 수천 개의 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.
지표를 교환하고 신호를 보여주십시오.
신경망을 사용하여 적어도 하나의 작동 솔루션을 시장에 보여주십시오.
당신이 작동합니까? 입증하다.
이것은 지표입니다. 다시 한 번 ... 이것은 지표입니다.
당신이 작동합니까? 입증하다.
지금 스샷입니다
지금 스샷입니다