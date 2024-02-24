트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2437 1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.07.21 16:20 #24361 도서관 : 여기에서 내 스크린샷과 댓글을 찾았습니다. https://www.mql5.com/en/forum/86386/page994#comment_7904395 기본적으로 첫 번째 그림과 같이 발생합니다. 예측은 거의 수평선입니다. 때로는 두 번째와 같이 ... 흰색에 파란색으로 하지말라고 썼는데 정확히 뭐하는거야!!!!!!!!!!!!!! 글쎄, 러시아 문자, 이해할 수없는 것 [삭제] 2021.07.21 16:24 #24362 mytarmailS : 글쎄요.. 그러나 나는 여전히 엔트로피를 이해하지 못했습니다. 예를 들어 내가 실수하지 않는다면 고조파로 설명될 수 있는 순환 시계열에 대한 엔트로피와 같은 유형의 패턴에는 여기에서 적용할 수 없습니다. 토에는 패턴이 없는데 다른 유형은 무엇입니까? 귀하의 이러한 수준은 총 0에서 스프레드를 뺀 값을 제공합니다. 그게 다야 더 이상 설명하지 않겠어 피곤해 미련한 자 같이 부적합한 무리가 다시 모여 Aleksei Kuznetsov 2021.07.21 16:24 #24363 mytarmailS : 흰색에 파란색으로 하지말라고 썼는데 정확히 뭐하는거야!!!!!!!!!!!!!! 글쎄, 러시아 문자, 이해할 수없는 것 손으로 그린 스크린샷이 아닌 동일한 스크린샷을 찍습니다. 그러면 우리는 환상적 패턴에 대해가 아니라 실질적으로 이야기할 수 있을 것입니다. 역사에서 이러한 패턴과 그 반복성을 보여주십시오. 우리는 당신의 경험에서 배울 것입니다. 하지만 스크린샷은 아무것도 아닙니다. 200-500번의 거래에서 살아남은 신호, 이것이 당신이 필요로 하는 것입니다. 그러나 우선 스크린샷이 가능합니다. Mihail Marchukajtes 2021.07.21 18:47 #24364 mytarmailS : '지식 기반'에 접종이 없기 때문에 접종을 하지는 않지만, 사람처럼 이미지의 형태로 모든 것을 하고 있다.. 존의 폭을 대가로 여기에서는 전체적인 컨셉을 공개해야 하는데, 시간이 오래 걸린다는 이유만으로 디테일은 밝히지 않고 본질만 말씀드리겠습니다.. 우리는 현재 패턴을 가지고 있습니다(마지막 n 가격 또는 무엇이든) "지식 기반"에서 동일한 패턴을 찾고 어떻게 끝났는지 확인합니다. 당연히 패턴을 정규화된 좌표 영역으로 변환해야 합니다. 우리는 패턴의 궤적에서 혼란을 겪지만 흥미로운 것은 없습니다. 참고로 이것이 바로 귀하의 추세, ZZ 및 기타 쓰레기( 파란색 타원 )를 예측하는 방법입니다. 가장 순수한 혼돈에 손을 대는 자들 좋아, 계속하자. 하지만 여전히 혼돈인가 ??? 인간의 눈으로 보면 세 가지 궤적 모두에 일정한 패턴이 있음을 알 수 있습니다. 즉, 세 가지 경우 모두 가격이 반등하는 영역 이 있습니다. 알고리즘은 이 검색을 자동으로 수행합니다. 질문에 대한 답변: 이것은 발견 된 영역의 너비이며 객관적인 이유로 끊임없이 다릅니다. 그런 다음 찾은 영역을 정규화된 좌표에서 절대 좌표로 다시 변환하고 예상 리바운드 영역을 얻습니다. 그게 다야, 간단해)) ps 지식 기반에서 패턴을 찾는 알고리즘이 더 똑똑하고 지식 기반 자체가 풍부할수록 로봇이 더 똑똑해집니다. 나는 거짓말을 하지 않을 것이다, 놀랍다!!! 오, 그것이 모든 전략을 함께 취하고 병합하는 방법입니다. 아마도 어떤 스레드가 펀드에 끌릴 것입니다 ... mytarmailS 2021.07.21 19:18 #24365 오늘의 유로 마크업 5분. 5개의 구역이 있었습니다. pd / sp 3개 영역은 잘 작동했고, 하나는 약간의 리바운드를 줬고, 하나는 전혀 작동하지 않았습니다. 화살표로 그린 "특수"용 어제는 3개 구역이 있었는데 3개 모두 작동했고 오늘은 5개 중 3개가 작동했습니다. 총 6 대 2 Mihail Marchukajtes 2021.07.21 19:20 #24366 나에게 있어 혼자 돈을 버는 것은 기본적으로 불가능하다. 이 모든 것은 이야기다. 함께만 하드코어 :-) [삭제] 2021.07.21 20:33 #24367 16년차의 지점이 꾸준히 상위권에 있습니다. 이거 다 읽어도 재밌다 mytarmailS 2021.07.22 23:53 #24368 오늘 4개 성공, 2개 실패 총 3일 동안 10개의 사용 영역이 작동하지 않는 4개의 영역에 대해 ... 자동으로 나와 같지 않더라도 레벨을 더 잘 빌드하는 방법을 아는 사람을 알려주십시오. 그래서 두뇌가 있는 사람은 ..을 사용하십시오. NeuralNetwork 2021.07.23 22:26 #24369 안녕하세요. Github에서 신경망 기반 거래 전문가를 찾았습니다! 이것은 아직 한 번 이상 선택되지 않았습니다. 설치에 도움이 되는 파일이 많이 있습니다. 모든 것을 자세히 설명하십시오. 도움이 필요한 사람이 있으면 링크를 공유할 수 있습니다. 그리고 여기 기적의 전문가의 일부가 있습니다) ... 파일: ForestcastExpert.ex5 53 kb ForestcastExpert.mq5 14 kb JAson.mqh 31 kb Aleksei Kuznetsov 2021.07.23 22:46 #24370 많은 파일을 설치하고 구성하는 데 도움이 됩니다. 여기 더미에서 3개의 파일이 있습니다. 그리고 나머지는 텔레파시로 공부하고 설치하는 법을 가르치십시오 ... 당신은 재미있습니다)) 그리고 2분 만에 큰 비밀이 발견됩니다 https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms github.com RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms - GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms 1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기본적으로 첫 번째 그림과 같이 발생합니다. 예측은 거의 수평선입니다.
흰색에 파란색으로 하지말라고 썼는데 정확히 뭐하는거야!!!!!!!!!!!!!!
글쎄, 러시아 문자, 이해할 수없는 것
그러나 나는 여전히 엔트로피를 이해하지 못했습니다. 예를 들어 내가 실수하지 않는다면 고조파로 설명될 수 있는 순환 시계열에 대한 엔트로피와 같은 유형의 패턴에는 여기에서 적용할 수 없습니다.
토에는 패턴이 없는데 다른 유형은 무엇입니까? 귀하의 이러한 수준은 총 0에서 스프레드를 뺀 값을 제공합니다.
하지만 스크린샷은 아무것도 아닙니다. 200-500번의 거래에서 살아남은 신호, 이것이 당신이 필요로 하는 것입니다. 그러나 우선 스크린샷이 가능합니다.
'지식 기반'에 접종이 없기 때문에 접종을 하지는 않지만, 사람처럼 이미지의 형태로 모든 것을 하고 있다..
존의 폭을 대가로 여기에서는 전체적인 컨셉을 공개해야 하는데, 시간이 오래 걸린다는 이유만으로 디테일은 밝히지 않고 본질만 말씀드리겠습니다..
우리는 현재 패턴을 가지고 있습니다(마지막 n 가격 또는 무엇이든)
"지식 기반"에서 동일한 패턴을 찾고 어떻게 끝났는지 확인합니다.
당연히 패턴을 정규화된 좌표 영역으로 변환해야 합니다.
우리는 패턴의 궤적에서 혼란을 겪지만 흥미로운 것은 없습니다.
참고로 이것이 바로 귀하의 추세, ZZ 및 기타 쓰레기( 파란색 타원 )를 예측하는 방법입니다.
좋아, 계속하자. 하지만 여전히 혼돈인가 ??? 인간의 눈으로 보면 세 가지 궤적 모두에 일정한 패턴이 있음을 알 수 있습니다. 즉, 세 가지 경우 모두 가격이 반등하는 영역 이 있습니다.
알고리즘은 이 검색을 자동으로 수행합니다.
이것은 발견 된 영역의 너비이며 객관적인 이유로 끊임없이 다릅니다.
그런 다음 찾은 영역을 정규화된 좌표에서 절대 좌표로 다시 변환하고 예상 리바운드 영역을 얻습니다.
ps 지식 기반에서 패턴을 찾는 알고리즘이 더 똑똑하고 지식 기반 자체가 풍부할수록 로봇이 더 똑똑해집니다.
나는 거짓말을 하지 않을 것이다, 놀랍다!!! 오, 그것이 모든 전략을 함께 취하고 병합하는 방법입니다. 아마도 어떤 스레드가 펀드에 끌릴 것입니다 ...
오늘의 유로 마크업 5분.
5개의 구역이 있었습니다. pd / sp
3개 영역은 잘 작동했고, 하나는 약간의 리바운드를 줬고, 하나는 전혀 작동하지 않았습니다.
어제는 3개 구역이 있었는데 3개 모두 작동했고 오늘은 5개 중 3개가 작동했습니다.
총 6 대 2
나에게 있어 혼자 돈을 버는 것은 기본적으로 불가능하다. 이 모든 것은 이야기다.
4개 성공, 2개 실패
총 3일 동안 10개의 사용 영역이 작동하지 않는 4개의 영역에 대해 ...
자동으로 나와 같지 않더라도 레벨을 더 잘 빌드하는 방법을 아는 사람을 알려주십시오.
많은 파일을 설치하고 구성하는 데 도움이 됩니다. 여기 더미에서 3개의 파일이 있습니다. 그리고 나머지는 텔레파시로 공부하고 설치하는 법을 가르치십시오 ... 당신은 재미있습니다))
그리고 2분 만에 큰 비밀이 발견됩니다 https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast