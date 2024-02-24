트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2429 1...242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.07.19 21:47 #24281 스파이더맨8811 : 출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ...... 그래서 그녀는... 하지만 여전히 매우 멍청합니다, 당신은 여전히 훈련이 필요합니다 Aleksei Kuznetsov 2021.07.19 22:56 #24282 스파이더맨8811 : 출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ...... 당신의 머리를 때리지 마십시오. 그것은 주어진 예 중 하나와 같습니다. 더 좋고 더 빠른 도구가 있습니다. spiderman8811 2021.07.20 01:45 #24283 도서관 : 당신의 머리를 때리지 마십시오. 그것은 주어진 예 중 하나와 같습니다. 더 좋고 더 빠른 도구가 있습니다. 좋은 spiderman8811 2021.07.20 01:46 #24284 mytarmailS : 그래서 그녀는... 하지만 여전히 매우 멍청합니다, 당신은 여전히 훈련이 필요합니다 😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Renat Akhtyamov 2021.07.20 05:56 #24285 스파이더맨8811 : 출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ...... 이 스레드에서 https://www.mql5.com/ru/users/reshetov Yury Reshetov 2016.02.24www.mql5.com Профиль трейдера Mihail Marchukajtes 2021.07.20 07:21 #24286 블라디미르 바스코프 : 다시 한번, 느린 지혜를 위해 Forex는 그것과 어떤 관련이 있습니까? 당신이 이해하지 못하는 것을 이해해 주셔서 기쁩니다. 구매 또는 판매 신호를 제공하는 Forex 전략이 있지만 모든 전략과 마찬가지로 이러한 신호는 50/50으로 작동합니다.신경망을 사용하면 신호의 참 또는 거짓에 대해 이러한 신호를 분류할 수 있습니다. 예: 베이스가 매수 신호를 보냈고 NS가 "NO"라고 말했으므로 이 매수 신호는 거짓이므로 매도해야 합니다. 너무 명확하게 설명? 네트워크 입력에 충분히 많은 양의 데이터가 공급되고 있음에도 불구하고, 매우 짧은 시간에 수동으로 분석하는 것은 불가능하지만 원칙적으로는 불가능합니다. Mihail Marchukajtes 2021.07.20 07:23 #24287 다음은 해당 설명에 대한 링크입니다. 거짓말은 하지 않겠습니다. 이미 추가 메트릭 등의 프레임워크 내에서 완료했지만 최신 버전도 강력합니다. https://sites.google.com/site/libvmr/home Векторная машина Решетова sites.google.com Теория и практика алгоритмов машинного обучения обладающих обобщающей способностью Renat Akhtyamov 2021.07.20 07:38 #24288 마이클 마르쿠카이테스 : 다음은 해당 설명에 대한 링크입니다. 거짓말은 하지 않겠습니다. 이미 추가 메트릭 등의 프레임워크 내에서 완료했지만 최신 버전도 강력합니다. https://sites.google.com/site/libvmr/home 그는 그녀를 때렸다: [삭제] 2021.07.20 07:42 #24289 마이클 마르쿠카이테스 : 당신이 이해하지 못하는 것을 이해해 주셔서 기쁩니다. 구매 또는 판매 신호를 제공하는 Forex 전략이 있지만 모든 전략과 마찬가지로 이러한 신호는 50/50으로 작동합니다.신경망을 사용하면 신호의 참 또는 거짓에 대해 이러한 신호를 분류할 수 있습니다. 예: 베이스가 매수 신호를 보냈고 NS가 "NO"라고 말했으므로 이 매수 신호는 거짓이므로 매도해야 합니다. 너무 명확하게 설명? 네트워크 입력에 충분히 많은 양의 데이터가 공급되고 있음에도 불구하고, 매우 짧은 시간에 수동으로 분석하는 것은 불가능하지만 원칙적으로는 불가능합니다. 100% 정확하고 신경망이 필요하지 않습니다. [삭제] 2021.07.20 07:47 #24290 블라디미르 바스코프 : 100% 정확하고 신경망이 필요하지 않습니다. 그들은 거래하지 않습니다. 그들은 단지 이론가일 뿐입니다. 가방을 들고 다니지 않는 상상. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 내가 그들의 작업을 볼 때, 그들은 동전을 던졌고 그들은 TP만 받고 손실을 눈치채지 못했습니다. 1...242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ......
출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ......
당신의 머리를 때리지 마십시오. 그것은 주어진 예 중 하나와 같습니다. 더 좋고 더 빠른 도구가 있습니다.
그래서 그녀는...
출처와 문헌에 대한 링크가 있습니까? 그렇지 않으면 검색에서 이것을 제공합니다 ......
이 스레드에서
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
다시 한번, 느린 지혜를 위해 Forex는 그것과 어떤 관련이 있습니까?
당신이 이해하지 못하는 것을 이해해 주셔서 기쁩니다. 구매 또는 판매 신호를 제공하는 Forex 전략이 있지만 모든 전략과 마찬가지로 이러한 신호는 50/50으로 작동합니다.신경망을 사용하면 신호의 참 또는 거짓에 대해 이러한 신호를 분류할 수 있습니다. 예: 베이스가 매수 신호를 보냈고 NS가 "NO"라고 말했으므로 이 매수 신호는 거짓이므로 매도해야 합니다. 너무 명확하게 설명?
네트워크 입력에 충분히 많은 양의 데이터가 공급되고 있음에도 불구하고, 매우 짧은 시간에 수동으로 분석하는 것은 불가능하지만 원칙적으로는 불가능합니다.
다음은 해당 설명에 대한 링크입니다. 거짓말은 하지 않겠습니다. 이미 추가 메트릭 등의 프레임워크 내에서 완료했지만 최신 버전도 강력합니다.
https://sites.google.com/site/libvmr/home
다음은 해당 설명에 대한 링크입니다. 거짓말은 하지 않겠습니다. 이미 추가 메트릭 등의 프레임워크 내에서 완료했지만 최신 버전도 강력합니다.
https://sites.google.com/site/libvmr/home
그는 그녀를 때렸다:
당신이 이해하지 못하는 것을 이해해 주셔서 기쁩니다. 구매 또는 판매 신호를 제공하는 Forex 전략이 있지만 모든 전략과 마찬가지로 이러한 신호는 50/50으로 작동합니다.신경망을 사용하면 신호의 참 또는 거짓에 대해 이러한 신호를 분류할 수 있습니다. 예: 베이스가 매수 신호를 보냈고 NS가 "NO"라고 말했으므로 이 매수 신호는 거짓이므로 매도해야 합니다. 너무 명확하게 설명?
네트워크 입력에 충분히 많은 양의 데이터가 공급되고 있음에도 불구하고, 매우 짧은 시간에 수동으로 분석하는 것은 불가능하지만 원칙적으로는 불가능합니다.
100% 정확하고 신경망이 필요하지 않습니다.
그들은 거래하지 않습니다. 그들은 단지 이론가일 뿐입니다. 가방을 들고 다니지 않는 상상.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
내가 그들의 작업을 볼 때, 그들은 동전을 던졌고 그들은 TP만 받고 손실을 눈치채지 못했습니다.