생각은 대체로 맞으나 이를 위해 실생활에서의 온라인 교육은 필요하지 않으며, 기초교육/추가교육 단계에서만 실시할 수 있으며, 그대로 사용
네, 거래할 때 무거운 계산이 없어야 한다는 것은 매우 논리적입니다.
(DSP) 스펙트럼 분석 및 거래
https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/
시장 데이터를 인식하는 데 가장 적합한 근접성 메트릭을 서로 비교하기로 결정했습니다.
가장 일반적인 "유클리드" 메트릭은 다음과 같습니다. 거의 99%의 경우에 사용되며 MO의 표준과 같은 것입니다.
거의 모든 클러스터러가 작동합니다.
그래서 24개의 메트릭스를 새로운 시장 데이터의 인식 정도에 대해 비교하였다.
측정항목 및 오류 결과 목록
보시다시피 Euclid는 가격대비 최고의 솔루션과는 거리가 멀습니다))
그리고 클러스터러는 그것들을 동등하게 간주합니다.
입장료만 있는 경우입니다. 그리고 0 bar에서 가격을 보는 시간까지의 시간이 있는지, 그리고 볼륨(틱/실제) 또는 다른 것도 있는 경우. 유클리드, 그리고 실제로 기능 사이의 거리는 부적절할 것입니다. 5개의 가격대, 5분 막대, 5시간 막대, 5개 볼륨을 어떻게 균등화할 수 있습니까? 안 돼요.
Mahalanobis 메트릭 또는 일종의 데이터 정규화를 사용할 수 있습니다.
정규화는 단순히 척도를 변경합니다. 최대 값이 일치하지 않는 경우 공에서 타원체를 만듭니다. 2시간 7랏으로 5포인트를 호출합니다.
어쨌든 이것은 따뜻함과 부드러움의 이퀄라이제이션입니다. 정규화 후에는 따뜻하고 푹신한 것으로 판명됩니다))
때때로 당신은 정상화할 수 있습니다 표지판 은 토에 대한 분포 함수를 사용합니다. 예를 들어, SB의 지그재그 무릎 길이 는 지수 법칙 등에 따라 분포됩니다. 분포가 정확히 알려지지 않은 경우 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 근사화할 수 있습니다.
푹신푹신하고는 비교하고 싶은 따뜻함 -
시간당 막대 5개 및 볼륨 로트 5개
왜 모든 유명한 수학자들은 그렇게 까다로운 성을 가지고 있습니까?
인디언) 그들은 거기에 더 많은 pozakovyriste를 가지고 있습니다)