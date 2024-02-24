트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2405

막심 드미트리예프스키 :

생각은 대체로 맞으나 이를 위해 실생활에서의 온라인 교육은 필요하지 않으며, 기초교육/추가교육 단계에서만 실시할 수 있으며, 그대로 사용

네, 거래할 때 무거운 계산이 없어야 한다는 것은 매우 논리적입니다.

 

(DSP) 스펙트럼 분석 및 거래

https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/

High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen
  • 2013.02.19
  • Christian Dallas Blakely
  • imetricablog.com
In my previous article on high-frequency trading in iMetrica on the FOREX/GLOBEX, I introduced some robust signal extraction strategies in iMetrica using the multidimensional direct filter approach (MDFA) to generate high-performance signals for trading on the foreign exchange and Futures market. In this article I take a brief leave-of-absence...
 

시장 데이터를 인식하는 데 가장 적합한 근접성 메트릭을 서로 비교하기로 결정했습니다.

가장 일반적인 "유클리드" 메트릭은 다음과 같습니다.   거의 99%의 경우에 사용되며 MO의 표준과 같은 것입니다.

거의 모든 클러스터러가 작동합니다.

그래서 24개의 메트릭스를 새로운 시장 데이터의 인식 정도에 대해 비교하였다.

측정항목 및 오류 결과 목록

 [ 1 ,] "0.51"    "euclidean"   
 [ 2 ,] "0.525" "manhattan"   
 [ 3 ,] "0.51"    "minkowski"   
 [ 4 ,] "0.545" "infnorm"     
 [ 5 ,] "0.505" "ccor"        
 [ 6 ,] "0.565" "sts"         
 [ 7 ,] "0.51"    "dtw"         
 [ 8 ,] "0.52"    "edr"         
 [ 9 ,] "0.55"    "erp"         
[ 10 ,] "0.51"    "lcss"        
[ 11 ,] "0.535" "fourier"     
[ 12 ,] "0.46"    "tquest"      
[ 13 ,] "0.525" "acf"         
[ 14 ,] "0.52"    "pacf"        
[ 15 ,] "0.525" "cdm"         
[ 16 ,] "0.53"    "cid"         
[ 17 ,] "0.53"    "cor"         
[ 18 ,] "0.5"    "cort"        
[ 19 ,] "0.495" "ar.pic"      
[ 20 ,] "0.485" "int.per"     
[ 21 ,] "0.49"    "per"         
[ 22 ,] "0.52"    "mindist.sax"
[ 23 ,] "0.535" "ncd"         
[ 24 ,] "0.51"    "pdc"

보시다시피 Euclid는 가격대비 최고의 솔루션과는 거리가 멀습니다))

 
mytarmailS :

입장료만 있는 경우입니다. 그리고 0 bar에서 가격을 보는 시간까지의 시간이 있는지, 그리고 볼륨(틱/실제) 또는 다른 것도 있는 경우. 유클리드, 그리고 실제로 기능 사이의 거리는 부적절할 것입니다. 5개의 가격대, 5분 막대, 5시간 막대, 5개 볼륨을 어떻게 균등화할 수 있습니까? 안 돼요.
그리고 클러스터러는 그것들을 동등하게 간주합니다.
 
도서관 :
Mahalanobis 메트릭 또는 일종의 데이터 정규화를 사용할 수 있습니다.

 
알렉세이 니콜라예프 :

Mahalanobis 메트릭 또는 일종의 데이터 정규화를 사용할 수 있습니다.

정규화는 단순히 척도를 변경합니다. 최대 값이 일치하지 않는 경우 공에서 타원체를 만듭니다. 2시간 7랏으로 5포인트를 호출합니다.
어쨌든 이것은 따뜻함과 부드러움의 이퀄라이제이션입니다. 정규화 후에는 따뜻하고 푹신한 것으로 판명됩니다))

 
도서관 :

때때로 당신은 정상화할 수 있습니다   표지판 은 토에 대한 분포 함수를 사용합니다. 예를 들어, SB의 지그재그 무릎 길이 는 지수 법칙 등에 따라 분포됩니다. 분포가 정확히 알려지지 않은 경우 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 근사화할 수 있습니다.

 
도서관 :

푹신푹신하고는 비교하고 싶은 따뜻함 -

도서관 :
시간당 막대 5개 및 볼륨 로트 5개
 
알렉세이 니콜라예프 :

Mahalanobis 메트릭 또는 일종의 데이터 정규화를 사용할 수 있습니다.

왜 모든 유명한 수학자들은 그렇게 까다로운 성을 가지고 있습니까?

 
비밀 :

왜 모든 유명한 수학자들은 그렇게 까다로운 성을 가지고 있습니까?

인디언) 그들은 거기에 더 많은 pozakovyriste를 가지고 있습니다)

