트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2398

날씨, 수요와 공급, 운송 네트워크의 혼잡, 질병과 같이 상품 가격에 영향을 미치는 계절성과 많은 지표가 있는 상품 시장에서 MO를 시도하면 어떻게 될까요? 아마도 결과가 더 좋지 않을까요?


 
알렉세이 비아즈미킨 :

최근 포럼 어딘가에서 누군가 위성 이미지가 이미 실시간으로 작물을 추적하는 데 사용되고 있다고 설명했습니다. 그러한 정보는 매우 비싸고 30분 이내에 구식이 된다는 주장)

 
알렉세이 니콜라예프 :

알렉세이 니콜라예프 :

30분 만에 작물이 익습니다. :)

어쨌든 여기서 우리는 가격에 미치는 영향이 그 요인보다 더 정당한 요인에 대해 이야기하고 있습니다. 분석.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

100% 더 나은...
 
알렉세이 비아즈미킨 :

나는 저자와 그의 메시지 중 하나를 찾았습니다. 그에게 확인하는 것이 좋습니다 - 아마도 거짓말을 한 것 같습니다)

알렉세이 니콜라예프 :

나는 저자와 그의 메시지 중 하나를 찾았습니다. 그에게 확인하는 것이 좋습니다 - 아마도 거짓말을 한 것 같습니다)

오 저 우크라이나 퀀트

 
알렉세이 비아즈미킨 :

아니요. 그들은 넓은 원에 알려지게 됩니다. 그리고 알고리즘이 작동을 멈춥니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

따라서 본질은 명성이나 은폐에 있지 않고 MO의 도움으로 시장에서 공급을 결정하는 모델과 수요를 결정하는 모델을 구축하는 것입니다. 교과서에 나오는 모델보다 유리하다고 해야 믿을 수 있는 모델입니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

JPMorgan의 영어(및 기계 번역) 브로셔(작은 책이 아님)를 버릴 수 있습니다.) 데이터에 대한 분류가 잘 되어 있고 작업에 대한 다양한 접근 방식이 있습니다.

