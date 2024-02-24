트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2410

막심 드미트리예프스키 :
범위에서 범위로 이동할 때 수행할 작업

이건 그냥 그림의 형태로 큰 소리로 생각입니다 ... 기성품 답변이 없습니다

지속적으로 이동하면서 마지막 가격을 기준으로 범위를 계산할 수 있습니다.


 

가격을 더 간결하고 반복 가능한 AMO 형식으로 줄이는 방법도 있었습니다. 이러한 형식의 데이터는 좋아해야 합니다.

장점 :

1) 데이터는 원시 데이터보다 훨씬 간단하므로 반복 가능성과 적절한 교육을 보장할 수 있습니다.

2) 이러한 변환 과정에서 정보가 거의 손실되지 않는 것이 가능하다고 생각합니다.


알고리즘은

1) dbscan으로 가격을 묶고 (가장 지능적임) 노이즈를 분리할 수 있습니다.



2) 각 클라우드의 평균 가격과 클라우드의 포인트 수를 저장합니다.

우리는 클러스터 중심의 포인트를 상단에서 가격으로, 하단에서 클러스터에 몇 개의 포인트가 있는지를 얻습니다.

그 쯤

Karoch 나는 나 자신에 만족한다)) 코드가 끝날 때까지))


변환 전과 후의 동일한 패턴을 비교하기 위해


 
헛소리, 나는 자연스러운 것을 보지 못했습니다)
 
막심 드미트리예프스키 :

나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 지지합니다)

글쎄요, 안전보장이사회에서 벗어날 수는 없습니다. 바로 이것이 우리의 춤이 시작되는 바로 그 난로입니다) 또 다른 것은 난로에서 춤을 추는 것이 마치 이 난로에 영원히 못 박힌 것처럼 춤을 추는 것을 의미하지 않는다는 것입니다) 그리고 대부분의 토론은 안전보장이사회 포럼이 딱 봐도 왜 벌써 좀 질려)

알렉세이 니콜라예프 :

나는 오랫동안 비표준 전처리에 대해 생각했고 고통스럽게도 그 당시에는 아무 일도 일어나지 않았습니다. 아마도 그것에 대해 생각하거나 어떤 자료가 나올 것입니다. 좋은 것 (그러나 여전히 목발). EURUSD와 달러 지수 사이 의 선형 회귀 잔차를 특징으로 사용하고 추세가 계속되기를 희망하는 상품에 대한 지난 n년 동안의 회귀 잔차를 사용합니다.
 
막심 드미트리예프스키 :
인덱스 차익거래

 
막심 드미트리예프스키 :
잠깐만, 표준 달러 지수에는 잘 알려진 공식이 있습니다 . 따라서 로그는 6개 코스의 로그의 선형 조합과 같습니다. 내 말은, 선형 회귀 잔차(로그의 경우)는 5개의 나머지 비율의 로그의 선형 조합이 될 것입니다. 맞습니까?

알렉세이 니콜라예프 :

아니요, EURUSD 지수의 회귀를 의미합니다. 지수가 아닌 모든 종목이 구동된다면 같은 공식이 나온다는 사실이 아니라
 
막심 드미트리예프스키 :
아니요, EURUSD 지수의 회귀를 의미합니다. 지수가 아닌 모든 종목이 구동된다면 같은 공식이 나온다는 사실이 아니라

(특히 효과가 있는 경우) 강력하게 생각하는 것은 아닙니다. 나는 그것이 어떻게 그리고 왜 작동하는지 이해할 수 없습니다. 아마도 회귀의 잔재에서 모든 유용한 정보가 함께 수집되고 쓸모없는 정보(인덱스에 참여하는 나머지 통화의 동작에 대한)가 제거되는 것으로 나타났습니다.

알렉세이 니콜라예프 :

그와 같은 것, 나는이 주제에 대해별로 철학하지 않았습니다 :) 그것은 새로운 데이터에서 약간 작동합니다.
