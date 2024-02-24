트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2399

발레리 야스트렘스키 :

JPMorgan의 영어(및 기계 번역) 브로셔(작은 책이 아님)를 버릴 수 있습니다.) 데이터에 대한 분류가 잘 되어 있고 작업에 대한 다양한 접근 방식이 있습니다.

어렵지 않다면 리셋해주세요.

 
고맙습니다! 예, 작지 않습니다

 
한 번 보자.

 
나는 +에 가입하고 읽을 것이있을 것입니다)

 

이것은 지난 24시간 동안의 BTCUSD 쌍에 대한 신경망의 예측은 다음과 같습니다.


 
보라색 화살표는 무엇입니까? 빨강 초록이 좋다

백테스트는 배우지 않았습니까?

 
희미한 반투명 화살표 - 밝은 화살표보다 품질이 낮고 예측의 "신뢰도"가 낮습니다.
 
아직 백테스트가 없습니다. 역사에 투영하기에는 너무 많이 뒤틀려 있습니다.
그러나 그것은 때문일 것입니다 정말 필요한
백테스트부터 시작해야 함) 화살표에 감탄하는 요점은 무엇입니까

