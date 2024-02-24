트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2409 1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.06.29 19:29 #24081 흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함) d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다.. 모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 .. 모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교 맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 .. 구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력 테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다 카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다. 솔직히 흥미롭다 초보자의 질문 MQL5 MT5 Ubzen 시스템 개발 프로세스 mql5 언어의 특징, 미묘함 Viktor Zhuravlev 2021.06.30 14:38 #24082 mytarmailS : 흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함) d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다.. 모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 .. 모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교 맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 .. 구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력 테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다. 카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다. 솔직히 흥미롭다 이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다. mytarmailS 2021.06.30 14:58 #24083 빅터 : 이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다. 그리고 그것은 무엇을 줄 것입니까? [삭제] 2021.06.30 16:06 #24084 mytarmailS : 흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함) d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다.. 모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 .. 모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교 맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 .. 구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력 테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다 카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다. 솔직히 흥미롭다 나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다. Aleksey Nikolayev 2021.06.30 17:32 #24085 막심 드미트리예프스키 : 나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다. 기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)? [삭제] 2021.06.30 18:29 #24086 알렉세이 니콜라예프 : 기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)? 나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 지지합니다) Fast235 2021.06.30 18:39 #24087 막심 드미트리예프스키 : 나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 선호합니다) 스피너 스핀 나에게 조언한 대로 무슨 내용인지 이해하셨나요? 빌어먹을 유대인. [삭제] 2021.06.30 20:50 #24088 Fast235 : 스피너 스핀 당신이 나에게 조언했듯이 무슨 내용인지 이해하셨나요? 트위치 할 수는 없지만 지금은 그렇지 않습니다. 난 마스터 요다를 이해하기가 꽤 어렵습니다 내일을 보는 것은 더 쉽습니다 mytarmailS 2021.07.02 07:55 #24089 막심 드미트리예프스키 : 나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다. 가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다... 아이디어처럼.. [삭제] 2021.07.02 09:24 #24090 mytarmailS : 가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다... 아이디어처럼.. 범위에서 범위로 이동할 때 수행할 작업 1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함)
d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다..
모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 ..
모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교
맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 ..
구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력
테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다
카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다.
솔직히 흥미롭다
흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함)
d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다..
모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 ..
모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교
맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 ..
구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력
테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다.
카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다.
솔직히 흥미롭다
이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다.
이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다.
흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함)
d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다..
모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 ..
모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교
맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 ..
구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력
테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다
카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다.
솔직히 흥미롭다
나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다.
기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)?
기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)?
나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 지지합니다)
나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 선호합니다)
스피너 스핀
나에게 조언한 대로
무슨 내용인지 이해하셨나요?빌어먹을 유대인.
스피너 스핀
당신이 나에게 조언했듯이
무슨 내용인지 이해하셨나요?트위치 할 수는 없지만 지금은 그렇지 않습니다.
나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다.
가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다...
아이디어처럼..
가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다...
아이디어처럼..