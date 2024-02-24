트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2409

흥미로운 관찰(아무도 생각조차 하지 못한 이상함)

d.의 작은 창에서 모델을 훈련하는 경우. 정규화되지 않은 가격에 크기가 100인 경우 모델은 새 데이터(가격)가 기차와 동일한 범위에 있으면 새 데이터를 매우 잘 예측합니다..

모델에 대한 그것들은 중요한 과거 가격, tobish 수준 ..

모델은 패턴과 타겟 뿐만 아니라 패턴의 가격까지 고정하여 현재 가격과 비교

맨 위 사진에서 처음 100개 가격(파란색)은 기차, 그 다음은 테스트 ..

구매 확률에서 모델의 더 낮은 출력


테스트 가격이 열차의 범위에 들어가지 않았을 경우의 사진은 이렇습니다


카록. 이 주제에 대한 몇 가지 징후를 개발하는 것은 매우 흥미로울 것이지만 절대 가격으로 작업하기는 어렵습니다.


솔직히 흥미롭다


 
이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다.

 
빅터 :

이동 평균 을 빼고 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 그런 다음 고정 시리즈를 얻습니다.

그리고 그것은 무엇을 줄 것입니까?

나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다.
 
막심 드미트리예프스키 :
나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다.

기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)?

알렉세이 니콜라예프 :

기능의 표본 분포가 아니라 일반 분포를 정규화에 사용합니다(가격 == SB라고 가정)?

나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 지지합니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 선호합니다)

스피너 스핀

나에게 조언한 대로

무슨 내용인지 이해하셨나요?

빌어먹을 유대인.
Fast235 :

스피너 스핀

당신이 나에게 조언했듯이

무슨 내용인지 이해하셨나요?

트위치 할 수는 없지만 지금은 그렇지 않습니다.
난 마스터 요다를 이해하기가 꽤 어렵습니다 내일을 보는 것은 더 쉽습니다
 
막심 드미트리예프스키 :
나는 오래 전에 내 자신의 관찰에서 정규화가 나쁘다는 글을 썼습니다. 문제는 그것을 최소화하는 방법입니다. 추세 시장은 항상 범위를 넘어서고 기능을 정상화해야 하기 때문입니다.

가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다...

아이디어처럼..


mytarmailS :

가격을 범위로 묶을 수 있습니다 (또는 더 간단한 방법으로 나눌 수 있음) . 각 범위는 고정된 시리즈로 나타낼 수 있으며, 정규화할 수 있으며, 우리는 과거 가격을 기억할 것입니다...

아이디어처럼..

범위에서 범위로 이동할 때 수행할 작업
