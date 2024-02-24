트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2364 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.03.14 17:40 #23631 mytarmailS : 해결책을 찾다.. 예상대로... [삭제] 2021.03.14 18:54 #23632 데이터를 준비할 때 슬라이딩 윈도우를 거의 0으로 만드는 직렬 상관 관계를 제거하는 방법을 이미 작성했습니다. 나는 기호 / 패턴의 규모 불변성을 가지고 놀지 않았습니다. 생각할 수도 있습니다. 무엇을 출발점으로 삼느냐에 따라 가장 간단한 방법은 변동성이 변하는 등의 경우 기호(예: MA 기간)를 변경하는 것입니다. 비슷한 효과가 있을 것입니다. mytarmailS 2021.03.14 19:01 #23633 막심 드미트리예프스키 : 데이터를 준비할 때 슬라이딩 윈도우를 거의 0으로 만드는 직렬 상관 관계를 제거하는 방법을 이미 작성했습니다. 나는 기호 / 패턴의 규모 불변성을 가지고 놀지 않았습니다. 생각할 수도 있습니다. 무엇을 출발점으로 삼느냐에 따라 아 이건 생각해봐야 할 질문 중 하나.. =========== 문제 풀이에 있어서... 나는 문법적 회귀(유전학)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 각 규칙은 이벤트로 간주될 수 있습니다. 인덱스에 대한 바인딩은 없으며 트리거 시퀀스만 있습니다. 이런 종류 [ 1 ] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [ 2 ] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4" [ 3 ] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30" [ 4 ] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30" [ 5 ] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2" [ 6 ] "LO <= 18 & CL >= -9.5" [ 7 ] "SMA10 >= 0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8" [ 8 ] "LO <= OP & LO <= 13.1" [ 9 ] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4" [ 10 ] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2" [ 11 ] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10" [ 12 ] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [ 13 ] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP" .... .. .. 섹션에서 모든 규칙을 따랐다면 리바운드가 있었는지 또는 원하는 대로 확인했습니다(피트니스 기능에 입력한 내용은 다음과 같습니다). 결과 규칙은 실제로 패턴을 유지 하며 수명은 100-200 작업입니다. 규칙을 앙상블로 결합할 수 있습니다(임의의 숲과 같은 것). 그러나 이 모든 것은 리소스 집약적이지만 매우 유망합니다. 피트니스를 통해 모든 수학과 건축, 음, 모든 목표를 놓을 수 있습니다. 그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych일 것입니다. 힘 허스트 지수 전문가의 말: MQL에서 마우스 논의 [삭제] 2021.03.14 19:51 #23634 mytarmailS : 아 이건 생각해봐야 할 질문 중 하나.. =========== 문제 풀이에 있어서... 나는 문법적 회귀(유전학)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 각 규칙은 이벤트로 간주될 수 있습니다. 인덱스에 대한 바인딩은 없으며 트리거 시퀀스만 있습니다. 이런 종류 섹션에서 모든 규칙을 따랐다면 리바운드가 있었는지 또는 원하는 대로 확인했습니다(피트니스 기능에 입력한 내용은 다음과 같습니다). 결과 규칙은 실제로 패턴을 유지 하며 수명은 100-200 작업입니다. 규칙을 앙상블로 결합할 수 있습니다(임의의 숲과 같은 것). 그러나 이 모든 것은 리소스 집약적이지만 매우 유망합니다. 피트니스를 통해 모든 수학과 건축, 음, 모든 목표를 놓을 수 있습니다. 그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych일 것입니다. 힘 글쎄, 계절이나 다른 필터와 마찬가지로 배울 수 있습니다. 조건 만 더 복잡합니다. MO의 경우 예제 그룹이 때때로 유사하기 때문에 좋습니다. Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:16 #23635 mytarmailS : 푸리에, 나는 가장 큰 진폭을 가진 첫 번째 n(2-5) 고조파의 합을 취합니다. 저것들. 사이트에 눈으로 조정? Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:20 #23636 mytarmailS : 그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych가 될 것입니다. 힘 이 방법이 이전에 버린 유전자 트리보다 빠른가, 없는가? 잎사귀를 가져와 그룹으로 결합하는 것과 같은 결과가 나타납니다. 저는 이미 이 모든 작업을 수행했습니다. 나는 그들의 평가를 위해 중간 결과를 얻는 데 필요한 것을 스스로 계산할 수 있습니다. 추가: 사실, 여기에는 하나의 지표를 다른 지표와 비교하는 규칙이 있습니다. 이것은 정말 새로운 것입니다. 저는 이에 대해 오랫동안 생각해 왔습니다. [삭제] 2021.03.15 07:24 #23637 예브게니 듀카 : Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다. Python 데코레이터는 대화형 모드에서 수정할 수 없으며 버그 보고서를 보내는 데 지쳤습니다. 나는 2 대의 컴퓨터에서 정보를 버렸고 사람들도 썼습니다. 모든 것이 우리에게 적합합니다) Aleksey Nikolayev 2021.03.15 08:26 #23638 막심 드미트리예프스키 : Python 데코레이터는 대화형 모드에서 수정할 수 없으며 버그 보고서를 보내는 데 지쳤습니다. 나는 2 대의 컴퓨터에서 정보를 버렸고 사람들도 썼습니다. 모든 것이 우리에게 적합합니다) 이제 R로 전환 할 시간입니다.) A fresh start for R in VSCode Varun Guttikondamedium.com As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video... mytarmailS 2021.03.15 09:28 #23639 알렉세이 비아즈미킨 : 저것들. 사이트에 눈으로 조정? 다르게 알렉세이 비아즈미킨 : 이 방법이 이전에 버린 유전자 트리보다 빠른가, 없는가? 아니, 서두르지 마십시오. 이것은 근본적으로 다른 규칙입니다. 방법은 비교할 수 없습니다 " 유전 프로그래밍 "은 일부 프로그램이 다른 프로그램을 작성하는 방법의 방향입니다. 나는 단지 규칙의 형태로 그것을 구현했습니다 (무엇이든 될 수 있음) 유전자 트리는 유전자 풍미를 사용한 디자인 트리 구현의 특별한 경우입니다. 연산. 인덱스를 참조하여 입력이 X, Y이기 때문에 tobish 일반적인 작동하지 않는 모자 알렉세이 비아즈미킨 : 추가: 사실, 여기에는 하나의 지표를 다른 지표와 비교하는 규칙이 있습니다. 이것은 정말 새로운 것입니다. 저는 이에 대해 오랫동안 생각해 왔습니다. 무엇이든 있을 수 있다 Aleksey Vyazmikin 2021.03.15 10:02 #23640 mytarmailS : 인덱스를 참조하여 입력이 X, Y이기 때문에 당신이 입력하는 것입니다. 알겠습니다. 도움이 필요하지 않습니다. 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
해결책을 찾다..
예상대로...
데이터를 준비할 때 슬라이딩 윈도우를 거의 0으로 만드는 직렬 상관 관계를 제거하는 방법을 이미 작성했습니다.
나는 기호 / 패턴의 규모 불변성을 가지고 놀지 않았습니다. 생각할 수도 있습니다. 무엇을 출발점으로 삼느냐에 따라가장 간단한 방법은 변동성이 변하는 등의 경우 기호(예: MA 기간)를 변경하는 것입니다. 비슷한 효과가 있을 것입니다.
데이터를 준비할 때 슬라이딩 윈도우를 거의 0으로 만드는 직렬 상관 관계를 제거하는 방법을 이미 작성했습니다.
나는 기호 / 패턴의 규모 불변성을 가지고 놀지 않았습니다. 생각할 수도 있습니다. 무엇을 출발점으로 삼느냐에 따라
아 이건 생각해봐야 할 질문 중 하나..
===========
문제 풀이에 있어서...
나는 문법적 회귀(유전학)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 각 규칙은 이벤트로 간주될 수 있습니다. 인덱스에 대한 바인딩은 없으며 트리거 시퀀스만 있습니다.
이런 종류
섹션에서 모든 규칙을 따랐다면 리바운드가 있었는지 또는 원하는 대로 확인했습니다(피트니스 기능에 입력한 내용은 다음과 같습니다).
결과 규칙은 실제로 패턴을 유지 하며 수명은 100-200 작업입니다.
규칙을 앙상블로 결합할 수 있습니다(임의의 숲과 같은 것).
그러나 이 모든 것은 리소스 집약적이지만 매우 유망합니다. 피트니스를 통해 모든 수학과 건축, 음, 모든 목표를 놓을 수 있습니다.
그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych일 것입니다. 힘
아 이건 생각해봐야 할 질문 중 하나..
===========
문제 풀이에 있어서...
나는 문법적 회귀(유전학)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 각 규칙은 이벤트로 간주될 수 있습니다. 인덱스에 대한 바인딩은 없으며 트리거 시퀀스만 있습니다.
이런 종류
섹션에서 모든 규칙을 따랐다면 리바운드가 있었는지 또는 원하는 대로 확인했습니다(피트니스 기능에 입력한 내용은 다음과 같습니다).
결과 규칙은 실제로 패턴을 유지 하며 수명은 100-200 작업입니다.
규칙을 앙상블로 결합할 수 있습니다(임의의 숲과 같은 것).
그러나 이 모든 것은 리소스 집약적이지만 매우 유망합니다. 피트니스를 통해 모든 수학과 건축, 음, 모든 목표를 놓을 수 있습니다.
그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych일 것입니다. 힘
글쎄, 계절이나 다른 필터와 마찬가지로 배울 수 있습니다. 조건 만 더 복잡합니다.
MO의 경우 예제 그룹이 때때로 유사하기 때문에 좋습니다.
푸리에, 나는 가장 큰 진폭을 가진 첫 번째 n(2-5) 고조파의 합을 취합니다.
저것들. 사이트에 눈으로 조정?
그것들은 일반적으로 분류될 수 있으며 모든 것이 vych가 될 것입니다. 힘
이 방법이 이전에 버린 유전자 트리보다 빠른가, 없는가? 잎사귀를 가져와 그룹으로 결합하는 것과 같은 결과가 나타납니다. 저는 이미 이 모든 작업을 수행했습니다.
나는 그들의 평가를 위해 중간 결과를 얻는 데 필요한 것을 스스로 계산할 수 있습니다.추가: 사실, 여기에는 하나의 지표를 다른 지표와 비교하는 규칙이 있습니다. 이것은 정말 새로운 것입니다. 저는 이에 대해 오랫동안 생각해 왔습니다.
Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다.
Python 데코레이터는 대화형 모드에서 수정할 수 없으며 버그 보고서를 보내는 데 지쳤습니다.
나는 2 대의 컴퓨터에서 정보를 버렸고 사람들도 썼습니다. 모든 것이 우리에게 적합합니다)
Python 데코레이터는 대화형 모드에서 수정할 수 없으며 버그 보고서를 보내는 데 지쳤습니다.
나는 2 대의 컴퓨터에서 정보를 버렸고 사람들도 썼습니다. 모든 것이 우리에게 적합합니다)
이제 R로 전환 할 시간입니다.)
저것들. 사이트에 눈으로 조정?
다르게
이 방법이 이전에 버린 유전자 트리보다 빠른가, 없는가?
아니, 서두르지 마십시오. 이것은 근본적으로 다른 규칙입니다.
방법은 비교할 수 없습니다 " 유전 프로그래밍 "은 일부 프로그램이 다른 프로그램을 작성하는 방법의 방향입니다. 나는 단지 규칙의 형태로 그것을 구현했습니다 (무엇이든 될 수 있음)
유전자 트리는 유전자 풍미를 사용한 디자인 트리 구현의 특별한 경우입니다. 연산. 인덱스를 참조하여 입력이 X, Y이기 때문에 tobish 일반적인 작동하지 않는 모자
추가: 사실, 여기에는 하나의 지표를 다른 지표와 비교하는 규칙이 있습니다. 이것은 정말 새로운 것입니다. 저는 이에 대해 오랫동안 생각해 왔습니다.
무엇이든 있을 수 있다
인덱스를 참조하여 입력이 X, Y이기 때문에
당신이 입력하는 것입니다.
