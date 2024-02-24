트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2363 1...235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2021.03.14 16:14 #23621 Alexander_K : 그리고 나는 지갑을 보았고 현금의 흔적도 찾지 못했습니다 ... 비철금속용 압력계를 다시 꼬는 시간... Aleksey Nikolayev 2021.03.14 16:20 #23622 예, 또 다른 위대한 발견 - 지표가 아닌 시스템(각 막대에 표시되는 지표가 없다는 의미에서) 그건 그렇고, 가장 간단한 예는 지그재그입니다. 파선이 아니라 단순히 정점 목록으로 이해하면됩니다. mytarmailS 2021.03.14 16:29 #23623 알렉세이 마브린 : 합리적으로 들리네요. 하지만! 어떤 특성을 취하든지, n->무한대일지라도 이는 단순히 기능의 미래 값을 취할 수 없기 때문에 여전히 마지막 n 값이 됩니다) 따라서 원칙적으로 새로운 것은 없으며 징후의 선택일 뿐이며 Biden의 음력 운세도 거기에 넣습니다. 시장에 패턴이 있다고 상상해 봅시다. 패턴이란 복잡한 반복 패턴을 의미합니다. 패턴은 "이벤트"의 시퀀스에서 형성됩니다. 이벤트는 규칙 또는 클러스터입니다. 이벤트에는 가격, 시간, 가치의 3가지 매개변수가 있습니다. 지수의 순서를 고려하는 것은 의미 가 없습니다. 시장은 고정되어 있지 않기 때문에 고려할 수 있는 것은 이벤트의 발생 순서와 해당 매개변수뿐입니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 비정상 시장에서도 같은 패턴… 따라서 작업은 이 패턴을 찾는 것입니다. 우리도 모르는 이벤트가 있다는 걸 깜빡했어 찾아봐야지 mytarmailS 2021.03.14 16:32 #23624 알렉세이 니콜라예프 : 예, 또 다른 위대한 발견 - 지표가 아닌 시스템(각 막대에 표시되는 지표가 없다는 의미에서) 그건 그렇고, 가장 간단한 예는 지그재그입니다. 파선이 아니라 단순히 정점 목록으로 이해하면됩니다. 해결책을 찾다.. Aleksey Mavrin 2021.03.14 16:35 #23625 mytarmailS : 시장에 패턴이 있다고 상상해 봅시다. 따라서 작업은 이 패턴을 찾는 것입니다. 예에서 Alexei가 위의 게시물에서 지적한 것처럼 ZZ의 침을 뱉는 이미지입니다. 저는 모릅니다. 모든 사람이 지표 역할을 한다고 생각한다면 그렇지 않습니다. 귀하의 설명에는 새로운 것이 없습니다. 모든 MO-shniki는 오랫동안 이 표기법과 다른 많은 사람들과 그 혼합물을 사용했습니다. 나는 비판하는 것이 아닙니다. 단지 새로운 것이 무엇인지 이해하려고 노력하고 있을 뿐이며 스스로 추출할 수 있는 이점/아이디어입니다. Aleksey Mavrin 2021.03.14 16:40 #23626 드미트리의 성경 아래 영상 활동에 글을 쓰기 시작했습니다. 본질은 TA 패턴(어디선가 애지중지하기 시작해야 합니다. 그래서 운전, 그것은 시원해야합니다) 아무 소용이 없습니다 즉시 발생할 것이라고 생각합니다. 패턴은 이미 모든 사람과 여러 사람이 실행했을 것입니다. 여기에서 나는 최대 55%의 mql로 쓰기 시작했습니다. 그러나 프로세스 자체는 끈적거리고 갑자기 더 많은 아이디어를 던져야 합니다. up: 예, 그것이 아이디어입니다. - 여기서 신경망이 어떤 패턴을 발견했는지 추측하는 것과 같이 시장에서 그러한 장난감을 판매하는 것 등)) mytarmailS 2021.03.14 16:46 #23627 알렉세이 마브린 : 예에서 Alexei가 위의 게시물에서 지적한 것처럼 ZZ의 침을 뱉는 이미지입니다. ZZ는 백만 가지 유형의 이벤트 중 하나입니다. 이것은 패턴 검색의 예가 아닙니다. Alexei는 내가 4년 전에 ZZ와 네트워크에서 했던 것과 같습니다. 알렉세이 마브린 : 귀하의 설명에는 새로운 것이 없습니다. 모든 MO-shniki는 오랫동안 이 표기법과 다른 많은 사람들과 그 혼합물을 사용했습니다. 모든 MO는 기능 매트릭스 "X"와 응답 "Y"를 사용합니다. 특징 행렬은 크기가 고정된 슬라이딩 창입니다. 글쎄, 어떻게? 얼마나 많은 패턴을 찾을 수 있습니까? )) 따라서 MO-shnik은 아직 하나도 발견되지 않았으며 적어도 GPT-6 기차를 찾지 못할 것입니다. 또한 전체 네트에서 상자에서 그런 것을 찾을 수있는 알고리즘을 찾지 못했습니다. 거래 시스템의 기초로서의 자연 패턴을 찾고 mql5 언어의 특징, 미묘함 mytarmailS 2021.03.14 17:00 #23628 알렉세이 마브린 : 나는 비판하는 것이 아닙니다. 단지 새로운 것이 무엇인지 이해하려고 노력하고 있을 뿐이며 스스로 추출할 수 있는 이점/아이디어입니다. 새로운 점은 그러한 알고리즘(일반적으로)이 없지만 그 사람만이 시장에서 무언가를 찾을 수 있다는 것입니다. 그리고 나는 그것의 두 가지 구현을 보았습니다. 전문가의 아이디어는 흥미 롭습니다)) Aleksey Nikolayev 2021.03.14 17:24 #23629 알렉세이 마브린 : 드미트리의 바이블을 영상으로 본격적으로 쓰기 시작했습니다. 본질은 TA 패턴(어디선가 애지중지하기 시작해야 합니다. 그래서 운전, 그것은 시원해야합니다) 아무 소용이 없습니다 즉시 발생할 것이라고 생각합니다. 패턴은 이미 모든 사람과 여러 사람이 실행했을 것입니다. 여기에서 나는 최대 55%의 mql로 쓰기 시작했습니다. 결과와 SB 간의 차이의 중요성을 계산하는 것이 유용할 것입니다. 일부 매개변수를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 사이트에서 발견된 총 패턴 수와 SB에 대해 이 패턴이 얼마나 비정형적인지 확인할 수 있습니다. SB에 대한 모수 분포 유형을 분석적으로 계산하는 것은 거의 불가능하므로 Monte Carlo를 사용할 가치가 있습니다. SB의 많은 구현은 증분을 무작위로 혼합하여 가격에서 구축되며 각 구현에 대해 매개 변수 값이 계산됩니다. 초기 가격으로 얻은 매개 변수의 값을 볼 때 상대적으로 큰 샘플이 나타납니다. 표본의 한쪽 끝으로 강하게 치우친 경우 이 패턴은 더 자세한 연구의 가치가 있습니다. 오류, 버그, 질문 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 엘리트 지표 :) Mikhail Mishanin 2021.03.14 17:32 #23630 tyt, 판매는 논의된 내용을 다시 읽지 않았습니다! 얘들아! 이 스레드의 프레임워크 내에서 개념을 정의합시다! 그렇지 않으면 우리는 우리 자신의 안개 속에서 모든 것을 방황하게 될 것입니다! 1. 입력의 정규화? 무엇입니까, 모든 것이 간단합니다. 나는 수학을 통해 한계 (0,1), (-1, +1)까지 운전할 수있었습니다. 2. 출력의 인수분해? 이것들은 정말 어렵습니다 (((((((( 예 *** 무언가를 표시하시겠습니까? 시스템은 거래해야 합니다! 다음 중 하나를 의미합니다. 1. IMHO에서 가장 어려운 PRICE를 예측합니다! 2. 이벤트 예측 - (-1) (0) (+1) - 이것도 문제)))) 3. 특정 레벨 스토퍼 이벤트가 아닌 EVENT 예측???????? 예, 이것은 시작에 불과합니다! 현재 이 모든 것이 ***, 이 모든 것이 적합합니까? 포럼을 어지럽히 지 않도록 경고를 몇 초 지연 트레이더 중에 FX를 희생해서 1...235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 나는 지갑을 보았고 현금의 흔적도 찾지 못했습니다 ...
비철금속용 압력계를 다시 꼬는 시간...
예, 또 다른 위대한 발견 - 지표가 아닌 시스템(각 막대에 표시되는 지표가 없다는 의미에서)
그건 그렇고, 가장 간단한 예는 지그재그입니다. 파선이 아니라 단순히 정점 목록으로 이해하면됩니다.
합리적으로 들리네요. 하지만! 어떤 특성을 취하든지, n->무한대일지라도 이는 단순히 기능의 미래 값을 취할 수 없기 때문에 여전히 마지막 n 값이 됩니다)
따라서 원칙적으로 새로운 것은 없으며 징후의 선택일 뿐이며 Biden의 음력 운세도 거기에 넣습니다.
시장에 패턴이 있다고 상상해 봅시다.
패턴이란 복잡한 반복 패턴을 의미합니다.
패턴은 "이벤트"의 시퀀스에서 형성됩니다. 이벤트는 규칙 또는 클러스터입니다.
이벤트에는 가격, 시간, 가치의 3가지 매개변수가 있습니다.
지수의 순서를 고려하는 것은 의미 가 없습니다. 시장은 고정되어 있지 않기 때문에 고려할 수 있는 것은 이벤트의 발생 순서와 해당 매개변수뿐입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
비정상 시장에서도 같은 패턴…
따라서 작업은 이 패턴을 찾는 것입니다.
우리도 모르는 이벤트가 있다는 걸 깜빡했어 찾아봐야지
저는 모릅니다. 모든 사람이 지표 역할을 한다고 생각한다면 그렇지 않습니다. 귀하의 설명에는 새로운 것이 없습니다. 모든 MO-shniki는 오랫동안 이 표기법과 다른 많은 사람들과 그 혼합물을 사용했습니다.
나는 비판하는 것이 아닙니다. 단지 새로운 것이 무엇인지 이해하려고 노력하고 있을 뿐이며 스스로 추출할 수 있는 이점/아이디어입니다.
드미트리의 성경 아래 영상 활동에 글을 쓰기 시작했습니다. 본질은 TA 패턴(어디선가 애지중지하기 시작해야 합니다. 그래서 운전, 그것은 시원해야합니다) 아무 소용이 없습니다 즉시 발생할 것이라고 생각합니다. 패턴은 이미 모든 사람과 여러 사람이 실행했을 것입니다. 여기에서 나는 최대 55%의 mql로 쓰기 시작했습니다.
그러나 프로세스 자체는 끈적거리고 갑자기 더 많은 아이디어를 던져야 합니다.up: 예, 그것이 아이디어입니다. - 여기서 신경망이 어떤 패턴을 발견했는지 추측하는 것과 같이 시장에서 그러한 장난감을 판매하는 것 등))
ZZ는 백만 가지 유형의 이벤트 중 하나입니다. 이것은 패턴 검색의 예가 아닙니다. Alexei는 내가 4년 전에 ZZ와 네트워크에서 했던 것과 같습니다.
모든 MO는 기능 매트릭스 "X"와 응답 "Y"를 사용합니다.
특징 행렬은 크기가 고정된 슬라이딩 창입니다.
글쎄, 어떻게? 얼마나 많은 패턴을 찾을 수 있습니까? ))
따라서 MO-shnik은 아직 하나도 발견되지 않았으며 적어도 GPT-6 기차를 찾지 못할 것입니다.
또한 전체 네트에서 상자에서 그런 것을 찾을 수있는 알고리즘을 찾지 못했습니다.
새로운 점은 그러한 알고리즘(일반적으로)이 없지만 그 사람만이 시장에서 무언가를 찾을 수 있다는 것입니다.
그리고 나는 그것의 두 가지 구현을 보았습니다. 전문가의 아이디어는 흥미 롭습니다))
결과와 SB 간의 차이의 중요성을 계산하는 것이 유용할 것입니다. 일부 매개변수를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 사이트에서 발견된 총 패턴 수와 SB에 대해 이 패턴이 얼마나 비정형적인지 확인할 수 있습니다. SB에 대한 모수 분포 유형을 분석적으로 계산하는 것은 거의 불가능하므로 Monte Carlo를 사용할 가치가 있습니다. SB의 많은 구현은 증분을 무작위로 혼합하여 가격에서 구축되며 각 구현에 대해 매개 변수 값이 계산됩니다. 초기 가격으로 얻은 매개 변수의 값을 볼 때 상대적으로 큰 샘플이 나타납니다. 표본의 한쪽 끝으로 강하게 치우친 경우 이 패턴은 더 자세한 연구의 가치가 있습니다.
tyt, 판매는 논의된 내용을 다시 읽지 않았습니다! 얘들아! 이 스레드의 프레임워크 내에서 개념을 정의합시다! 그렇지 않으면 우리는 우리 자신의 안개 속에서 모든 것을 방황하게 될 것입니다!
1. 입력의 정규화? 무엇입니까, 모든 것이 간단합니다. 나는 수학을 통해 한계 (0,1), (-1, +1)까지 운전할 수있었습니다.
2. 출력의 인수분해? 이것들은 정말 어렵습니다 ((((((((
예 *** 무언가를 표시하시겠습니까? 시스템은 거래해야 합니다!
다음 중 하나를 의미합니다.
1. IMHO에서 가장 어려운 PRICE를 예측합니다!
2. 이벤트 예측 - (-1) (0) (+1) - 이것도 문제))))
3. 특정 레벨 스토퍼 이벤트가 아닌 EVENT 예측????????
예, 이것은 시작에 불과합니다!
현재 이 모든 것이 ***, 이 모든 것이 적합합니까?