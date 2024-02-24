트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2358 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 새 코멘트 denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23571 Finam 웹 사이트에서도 동일하지만 모든 지표가 정기적으로 업데이트되는 것은 아닙니다. denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23572 여기 저기에 실제 지표뿐만 아니라 예측도 있습니다. 예측과 사실 사이에 상당한 차이가 있는 최대 가격 역학 [삭제] 2021.03.07 14:25 #23573 denis.eremin : Alpari 달력으로 이동하여 현재 지표 값의 출시에 대한 뉴스를 클릭합니다. - 에 대한 추가 정보 ... - 발행일이 포함 된 이 지표의 과거 데이터 표 정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까? Aleksey Mavrin 2021.03.07 14:39 #23574 Dofiga는 이전 Fed 덕분에 모든 것을 다운로드/분석할 수 있습니다) https://www.federalreserve.gov/data.htm 어딘가에 핸들 및 다운로드와 시간에 따라 동기화된 이기종 값 테이블을 즉시 수집하는 것이 가능했습니다. Federal Reserve Board - Data www.federalreserve.gov The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC. denis.eremin 2021.03.07 14:53 #23575 막심 드미트리예프스키 : 정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까? 각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 / 예, 다운로드할 수 있습니다. [삭제] 2021.03.07 15:03 #23576 denis.eremin : 각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 / 예, 다운로드할 수 있습니다. Normas, LC를 통해서만 액세스 할 수 있습니까? 글쎄, 찾았어, fxstreet의 달력이 있어 Aleksey Mavrin 2021.03.07 22:45 #23577 알렉세이 니콜라예프 : 우리는 최근에 여기에서 Prado의 작업을 연구했습니다.) 따라서 나는 그의 책에서 인용문으로 답하겠습니다. "기본 데이터는 매우 정규화되고 빈도가 낮습니다. 시장에서 일반적으로 사용 가능하다는 점을 감안할 때, 착취 가치" 모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 유로백의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다. 오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다. Metatrader 5의 표준 지표를 백테스트에서 훌륭한 EA! 10포인트 3.mq4 Uladzimir Izerski 2021.03.08 08:47 #23578 알렉세이 마브린 : 모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 Eurobucks의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다. 오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다. FA를 사용하려면 기계 가공을 위해 체계적으로 디지털화하는 데 많은 시간을 할애해야 합니다. 이것은 팀에 좋습니다. 개인의 경우 몇 년이 걸립니다. 하는 방법은 알지만 혼자서는 할 수 없습니다. Evgeni Gavrilovi 2021.03.08 12:20 #23579 막심 드미트리예프스키 ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면 Aleksei Kuznetsov 2021.03.08 13:52 #23580 예브게니 가브릴로비 : ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면 그들은 나에게 묻지 않았지만 나는 당신에게 말할 것입니다. 아마도. 나무와 숲. 훈련 플롯에서 클래스가 90% 이상인 잎만 선택할 수 있습니다. 그러나 새 데이터에서는 50% 오류가 발생합니다. 이것은 교사를 TP=SL로 표시하기 위한 것입니다. 다른 유형의 마크업도 원하는 백분율로 선택할 수 있습니다. 그러나 수익성은 제 경우처럼 0이 될 것입니다. 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Alpari 달력으로 이동하여 현재 지표 값의 출시에 대한 뉴스를 클릭합니다. - 에 대한 추가 정보 ... - 발행일이 포함 된 이 지표의 과거 데이터 표
정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까?
Dofiga는 이전 Fed 덕분에 모든 것을 다운로드/분석할 수 있습니다)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
어딘가에 핸들 및 다운로드와 시간에 따라 동기화된 이기종 값 테이블을 즉시 수집하는 것이 가능했습니다.
정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까?
각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 /
예, 다운로드할 수 있습니다.
각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 /
예, 다운로드할 수 있습니다.
Normas, LC를 통해서만 액세스 할 수 있습니까?
글쎄, 찾았어, fxstreet의 달력이 있어
우리는 최근에 여기에서 Prado의 작업을 연구했습니다.) 따라서 나는 그의 책에서 인용문으로 답하겠습니다. "기본 데이터는 매우 정규화되고 빈도가 낮습니다. 시장에서 일반적으로 사용 가능하다는 점을 감안할 때, 착취 가치"
모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 유로백의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다.
오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다.
모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 Eurobucks의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다.
오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다.
FA를 사용하려면 기계 가공을 위해 체계적으로 디지털화하는 데 많은 시간을 할애해야 합니다. 이것은 팀에 좋습니다. 개인의 경우 몇 년이 걸립니다. 하는 방법은 알지만 혼자서는 할 수 없습니다.
ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면
ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면
아마도. 나무와 숲. 훈련 플롯에서 클래스가 90% 이상인 잎만 선택할 수 있습니다. 그러나 새 데이터에서는 50% 오류가 발생합니다. 이것은 교사를 TP=SL로 표시하기 위한 것입니다. 다른 유형의 마크업도 원하는 백분율로 선택할 수 있습니다. 그러나 수익성은 제 경우처럼 0이 될 것입니다.