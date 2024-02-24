트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2358

Finam 웹 사이트에서도 동일하지만 모든 지표가 정기적으로 업데이트되는 것은 아닙니다.
 
여기 저기에 실제 지표뿐만 아니라 예측도 있습니다. 예측과 사실 사이에 상당한 차이가 있는 최대 가격 역학
denis.eremin :
Alpari 달력으로 이동하여 현재 지표 값의 출시에 대한 뉴스를 클릭합니다. - 에 대한 추가 정보 ... - 발행일이 포함 된 이 지표의 과거 데이터

정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까?

 

Dofiga는 이전 Fed 덕분에 모든 것을 다운로드/분석할 수 있습니다)

https://www.federalreserve.gov/data.htm

어딘가에 핸들 및 다운로드와 시간에 따라 동기화된 이기종 값 테이블을 즉시 수집하는 것이 가능했습니다.

막심 드미트리예프스키 :

정보는 몇시부터 이용할 수 있나요? 다운로드가 있습니까?

각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 /

예, 다운로드할 수 있습니다.

denis.eremin :

각 지표의 깊이를 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 스위스의 실업 - 2007년 중반까지 심층적으로 /

예, 다운로드할 수 있습니다.

Normas, LC를 통해서만 액세스 할 수 있습니까?

글쎄, 찾았어, fxstreet의 달력이 있어

 
알렉세이 니콜라예프 :

우리는 최근에 여기에서 Prado의 작업을 연구했습니다.) 따라서 나는 그의 책에서 인용문으로 답하겠습니다. "기본 데이터는 매우 정규화되고 빈도가 낮습니다. 시장에서 일반적으로 사용 가능하다는 점을 감안할 때, 착취 가치"

모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 유로백의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다.

오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다.

 
알렉세이 마브린 :

모든 추세는 기본 데이터에 의해 발생합니다. 지난 몇 년 동안 나는 상품 통화(및 상품)와 Eurobucks의 강력한 추세를 기억합니다. 게다가, 상품 통화는 아주 고전적으로 그것을 갈아엎었습니다.

오실레이터에 대한 가장 간단하고 오래된 전략이라면 5년 전에 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 이미 언급했듯이 새로운 것이 항상 기본 요소에 혼합되어 있으므로 역사에 따른 고전적인 분류/회귀 모델은 거의 사용되지 않습니다. Prado는 아마도 이를 의미했을 것입니다. (특히 큰 추세가 거의 없기 때문에) 2-3개의 가장 중요한 지표. 실제 작업은 전체 뉴스 배경을 처리하는 것으로 귀결되며 이미 AGI에 더 가깝습니다.

FA를 사용하려면 기계 가공을 위해 체계적으로 디지털화하는 데 많은 시간을 할애해야 합니다. 이것은 팀에 좋습니다. 개인의 경우 몇 년이 걸립니다. 하는 방법은 알지만 혼자서는 할 수 없습니다.

 
막심 드미트리예프스키

ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면

 
예브게니 가브릴로비 :

ML은 확률에서 신호 품질을 계산할 수 있습니까? 그런 다음 가능성이 90% 이상인 항목을 필터링하려면

그들은 나에게 묻지 않았지만 나는 당신에게 말할 것입니다.
아마도. 나무와 숲. 훈련 플롯에서 클래스가 90% 이상인 잎만 선택할 수 있습니다. 그러나 새 데이터에서는 50% 오류가 발생합니다. 이것은 교사를 TP=SL로 표시하기 위한 것입니다. 다른 유형의 마크업도 원하는 백분율로 선택할 수 있습니다. 그러나 수익성은 제 경우처럼 0이 될 것입니다.
