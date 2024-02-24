트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2360 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 08:09 #23591 막심 드미트리예프스키 : 저것들. 작업은 상당한 시간 증가, 모델 열거로 인한 품질 증가의 부스러기를 얻는 것입니다. 그러나 자동 전처리 및 자동 탐색 분석도 있습니다. 모델 선택에 대한 합리적인 접근 방식을 취소한 사람은 아무도 없으며 분명히 최적화할 수도 있습니다.) 사람들은 상황에 따라 다르게 행동합니다. 이 동작은 또한 프로그래밍 방식입니다.))) [삭제] 2021.03.11 08:30 #23592 발레리 야스트렘스키 : 모델 선택에 대한 합리적인 접근 방식을 취소한 사람은 아무도 없으며 분명히 최적화할 수도 있습니다.) 사람들은 상황에 따라 다르게 행동합니다. 이 동작은 또한 프로그래밍 방식입니다.))) 현대 ML은 모델 선택에서 마음을 이깁니다. Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 12:59 #23593 막심 드미트리예프스키 : 현대 ML은 모델 선택에서 마음을 이깁니다. 무차별적으로) Evgeny Dyuka 2021.03.12 12:19 #23594 곧 나는 javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 그래프를 그리기 위한 몇 가지 js 성경을 다루어야 하는 방법에 따라 흥미로운 제품을 다운로드할 것입니다. 그건 그렇고, 내 자신의 경험에서 코드 작업을위한 편집기에 대해 : 나는 nodepad ++, 그 다음 sablim, 모든 종류의 지성 등으로 시작한 다음 VSCode를 설치하고 이전의 모든 것이 단지 쓰레기. Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다. Machine learning in trading: Metatrader 5로 시작하는 방법 FOREX - 동향, 예측 mytarmailS 2021.03.12 13:28 #23595 예브게니 듀카 : 곧 나는 javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 그래프를 그리기 위한 몇 가지 js 성경을 다루어야 하는 방법에 따라 흥미로운 제품을 다운로드할 것입니다. 그건 그렇고, 내 자신의 경험에서 코드 작업을위한 편집기에 대해 : 나는 nodepad ++, 그 다음 sablim, 모든 종류의 지성 등으로 시작한 다음 VSCode를 설치하고 이전의 모든 것이 단지 쓰레기. Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다. 오우..멋져.. 많이 겪으셨나 보네요 mytarmailS 2021.03.13 10:17 #23596 시장을 보기 위해 이와 같은 시도를 한 사람이 있습니까? 대략적인 가격으로 구축된 저항 지지대를 기반으로 모델을 구축하는 것 제 생각에는 흥미로운 접근 방식이며 가장 중요한 것은 공식화할 수 있다는 것입니다. [삭제] 2021.03.13 13:06 #23597 발레리 야스트렘스키 : 무차별적으로) 모델 선택에 Aleksey Vyazmikin 2021.03.13 14:01 #23598 mytarmailS : 시장을 보기 위해 이와 같은 시도를 한 사람이 있습니까? 대략적인 가격으로 구축된 저항 지지대를 기반으로 모델을 구축하는 것 제 생각에는 흥미로운 접근 방식이며 가장 중요한 것은 공식화할 수 있다는 것입니다. 당신은 무엇을 추정하고 있습니까? mytarmailS 2021.03.13 14:41 #23599 알렉세이 비아즈미킨 : 당신은 무엇을 추정하고 있습니까? 푸리에, 나는 가장 큰 진폭을 가진 첫 번째 n(2-5) 고조파의 합을 취합니다. mytarmailS 2021.03.13 19:54 #23600 '원샷 러닝' 같은 걸 해보지만 나만의 방식으로 하거나 복잡한 패턴을 간단하게 찾아보면... 나는 샘플에 하나의 반동과 많은 "비 반동"을 약 1 대 200의 비율로 제공하고 하나의 예제로 훈련과 같은 것으로 판명 한 다음 모델에서 확률을 가져 와서 새 데이터를 봅니다. 모델이 높은 확률을 보일 때 가격은 어떻게 되나요? ... 그것들은 현재 가격을 일종의 자신의 패턴과 비교하고 근접성의 척도를 보는 것과 거의 동일하지만 여기에서만 모델의 확률을 봅니다 ... 솔직히 가끔. 거래가 거의 없지만 나쁘게 나오지는 않습니다. 하지만 이것은 하나의 패턴일 뿐이고 많은 거래가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 여기에 하나의 성공적으로 발견된 패턴이 있습니다. 맨 처음 패턴은 기차 유형이고, 나머지는 모두 새 데이터입니다. 내 생각에는 나쁘지 않다 흥미롭고 유머러스한 엘리트 지표 :) 신사 숙녀 여러분; 무료로 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저것들. 작업은 상당한 시간 증가, 모델 열거로 인한 품질 증가의 부스러기를 얻는 것입니다.
그러나 자동 전처리 및 자동 탐색 분석도 있습니다.
모델 선택에 대한 합리적인 접근 방식을 취소한 사람은 아무도 없으며 분명히 최적화할 수도 있습니다.) 사람들은 상황에 따라 다르게 행동합니다. 이 동작은 또한 프로그래밍 방식입니다.)))
모델 선택에 대한 합리적인 접근 방식을 취소한 사람은 아무도 없으며 분명히 최적화할 수도 있습니다.) 사람들은 상황에 따라 다르게 행동합니다. 이 동작은 또한 프로그래밍 방식입니다.)))
현대 ML은 모델 선택에서 마음을 이깁니다.
현대 ML은 모델 선택에서 마음을 이깁니다.
무차별적으로)
그건 그렇고, 내 자신의 경험에서 코드 작업을위한 편집기에 대해 : 나는 nodepad ++, 그 다음 sablim, 모든 종류의 지성 등으로 시작한 다음 VSCode를 설치하고 이전의 모든 것이 단지 쓰레기.
Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다.
곧 나는 javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 그래프를 그리기 위한 몇 가지 js 성경을 다루어야 하는 방법에 따라 흥미로운 제품을 다운로드할 것입니다.
그건 그렇고, 내 자신의 경험에서 코드 작업을위한 편집기에 대해 : 나는 nodepad ++, 그 다음 sablim, 모든 종류의 지성 등으로 시작한 다음 VSCode를 설치하고 이전의 모든 것이 단지 쓰레기.
Microsoft가 유용성의 세계를 위해 한 유일한 일은 VSCode입니다.
오우..멋져..
많이 겪으셨나 보네요
시장을 보기 위해 이와 같은 시도를 한 사람이 있습니까?
대략적인 가격으로 구축된 저항 지지대를 기반으로 모델을 구축하는 것
제 생각에는 흥미로운 접근 방식이며 가장 중요한 것은 공식화할 수 있다는 것입니다.
무차별적으로)
모델 선택에
시장을 보기 위해 이와 같은 시도를 한 사람이 있습니까?
대략적인 가격으로 구축된 저항 지지대를 기반으로 모델을 구축하는 것
제 생각에는 흥미로운 접근 방식이며 가장 중요한 것은 공식화할 수 있다는 것입니다.
당신은 무엇을 추정하고 있습니까?
당신은 무엇을 추정하고 있습니까?
푸리에, 나는 가장 큰 진폭을 가진 첫 번째 n(2-5) 고조파의 합을 취합니다.
'원샷 러닝' 같은 걸 해보지만 나만의 방식으로 하거나 복잡한 패턴을 간단하게 찾아보면...
나는 샘플에 하나의 반동과 많은 "비 반동"을 약 1 대 200의 비율로 제공하고 하나의 예제로 훈련과 같은 것으로 판명 한 다음 모델에서 확률을 가져 와서 새 데이터를 봅니다. 모델이 높은 확률을 보일 때 가격은 어떻게 되나요? ...
그것들은 현재 가격을 일종의 자신의 패턴과 비교하고 근접성의 척도를 보는 것과 거의 동일하지만 여기에서만 모델의 확률을 봅니다 ...
솔직히 가끔. 거래가 거의 없지만 나쁘게 나오지는 않습니다. 하지만 이것은 하나의 패턴일 뿐이고 많은 거래가 있을 수 있습니다.
예를 들어, 여기에 하나의 성공적으로 발견된 패턴이 있습니다. 맨 처음 패턴은 기차 유형이고, 나머지는 모두 새 데이터입니다.
내 생각에는 나쁘지 않다