트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2353

Aleksey Nikolayev 2021.02.24 19:36 #23521

Mikhail Mishanin 2021.02.24 19:37 #23522

Aleksey Nikolayev 2021.02.24 19:42 #23523

Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса – Маркос Лопез де Прадо
투표: 5www.litres.ru
Маркос Лопез де Прадо делится тем, что обычно скрывают, – самыми прибыльными алгоритмами машинного обучения, которые он использовал на протяжении двух десятилетий, чтобы управлять большими пулами средств самых требовательных …

[삭제] 2021.02.24 19:44 #23524

[삭제] 2021.02.24 19:45 #23525

Aleksey Nikolayev 2021.02.24 20:02 #23526

mytarmailS 2021.02.26 16:51 #23527

roll.r01 <- function(x,n= 10 ){
res <- rep( 0 ,length(x))
for (i in n:length(x)){
ii <- (i-(n- 1 )):i
res[i] <- tail(diff(r01(x[ii])), 1 )
}
if (any( is .na(res))){
print( paste( "WARNING vector haves NAs" ,sum( is .na(res))) )
res <- imputeTS::na_ma(res)
}
return (cumsum(res))}

r01 <- function(x) (x-min(x)) / ( max(x) - min(x))

Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction - 1 1
- 1 3416 1894
1 1582 3108
Accuracy : 0.6524

Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction - 1 1
- 1 3504 1568
1 1332 3596
Accuracy : 0.71

Andrei Trukhanovich 2021.02.26 17:08 #23528

Aleksei Kuznetsov 2021.02.26 20:40 #23529

sibirqk 2021.02.27 07:11 #23530
외환에서는 절대)그런 다음 책의 다른 주제로 이동하면 더 이상
매수호가와 매도호가에 대해 별도로 계산한 다음 어떻게든 결합할 수 있습니까? 말도 안되는 소리일 가능성이 큽니다.
소매 외환의 둥지를 떠날 때라는 암시입니까?) 이미 꽤 더럽기 때문에 논리적으로 들립니다.)
holivar 대신 더 의미있는 일을 하시겠습니까?). 예를 들어, Prado에서 무언가를 가져오세요. 언밸런스 바에 대한 그의 아이디어는 흥미롭게 보였지만 어떻게 Forex에 적용할 수 있는지 이해가 되지 않았습니다.
러시아어 번역에 프라도가 있습니까?
러시아어 번역에 프라도가 있습니까?
예 , 하지만 영어가 더 좋습니다. 프레젠테이션은 간결하고 어렵습니다. 자세한 내용은 아무도 러시아어로 번역하지 않는 기사로 수집해야 합니다.
그렇다면 그의 책의 요점은 무엇인가?
리샘플링 및 랜덤 포레스트 훈련에 대한 유용한 정보가 있으며 일반적으로 재료는 다른 방법을 익히는 데 나쁘지 않습니다
매수호가와 매도호가에 대해 별도로 계산한 다음 어떻게든 결합할 수 있습니까? 말도 안되는 소리일 가능성이 큽니다.
소매 외환의 기본 둥지를 떠날 때임을 암시하고 있습니까?) 이미 꽤 더럽기 때문에 논리적으로 들립니다)
어떤 꿈에서 그런 변신을 꿈꿨는지는 모르겠지만, 그 뒤에 정말 어떤 의미가 있을 때만 의미가 있습니다) 그렇지 않으면 같은 Renko
어떤 꿈에서 그런 변신을 꿈꿨는지는 모르겠지만, 그 뒤에 정말 어떤 의미가 있을 때만 의미가 있습니다) 그렇지 않으면 같은 Renko
몰라) 하지만 프라도처럼 되고 싶은 사람은 프라도처럼 생각해야 해)
예, Renko와 비슷하지만 CUSUM과 여전히 연관이 있습니다.
시계열 의 예측 가능성을 어떻게 개선할 수 있습니까?
지그재그 분류의 예에서..
변동성 정규화
0) 빈 벡터 생성
1) 크기가 n인 슬라이딩 창에서 가격을 따릅니다.
2) 슬라이딩 윈도우의 가격을 0-1 범위로 정규화
3) 마지막 정규화 값과 이전 값의 차이를 빈 벡터에 씁니다.
4) 벡터에 대한 누적 합을 수행합니다.
P의 코드, NA-nis(있는 경우)의 보간 즉시
정규화 도우미 함수
다음은 발생합니다. 빨간색 행은 가격이고, 파란색 행은 변동성으로 정규화된 복원된 행입니다.
보시다시피 시리즈는 가격의 모든 속성을 유지하지만 특성면에서는 더 안정적입니다.
기울기의 분류 품질을 비교해 봅시다.
목표 - 경사
표지판 - 12개의 표준 지표
AMO - 동일한 매개변수 및 시드를 사용하는 포리스트
10k 훈련 , 10k 테스트
정상 가격 예측
변환된 가격 예측
실험에 초대합니다!!!!!
소매 외환의 둥지를 떠날 때라는 암시입니까?
매월 보증금을 늘릴 수있는 기계가 있으면 머무르는 것이 합리적입니다. 다른 모든 경우에는 다른 곳에서 일하는 것이 더 쉽습니다.
