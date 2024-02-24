트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1176 1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399 새 코멘트 Ivan Negreshniy 2018.11.29 08:32 #11751 알렉세이 비아즈미킨 : MO에 대한 기사가 있으며 모든 것이 과학적으로 입증되었지만 여기에서는 오히려 신규 이민자가 질문을 하거나 시도할 몇 가지 아이디어에 대해 논의할 수 있습니다. 일반적으로 내 행동의 결과에 대해 이미 자신이 있을 때 기사를 작성해야 하는데, 나는 아직 멀었습니다. 그리고 제 생각에 불확실성은 포럼의 이 스레드와 MO에 대한 기사 모두에서 공통된 기능입니다. 자신감의 표현은 트롤링에서만 관찰되며, 그렇지 않으면 취약한 구조는 불행히도 약간의 압력에도 무너집니다. 그리고 그 이유 중 하나는 다시 한 번 과도한 과학주의에 있다고 생각하고, 다른 하나는 우리가 초보자로서 항상 처음부터 시작하여 기본 개념에 의문을 제기하려고 하기 때문입니다. 자신감을 얻으려면 이러한 극단 대신 기성 ML 모델을 예제와 함께 사용하고 기성품 Expert Advisors를 작성하고 기사에서 테스트, 모니터링 및 리뷰를 제공하면 됩니다. 나는 당신의 생각에 부분적으로 동의하지만 거래를 위한 ML 모델에는 가능한 현상에 대한 모든 옵션을 설명할 수 없는 비정상성 또는 오히려 매우 작은 샘플이라는 기능이 있으며 다른 모델과 유추하여 유사한 예를 알지 못합니다. 영역이므로 내가 직접 해야 합니다. 나는 모델 구축에 정통하지 않고 Catbust 설정을 약간 비틀어 결과가 모델 설정에 크게 의존한다는 것을 알았기 때문에 도움을 거부하지 않을 것입니다. 답변보다 더 많은 질문을 제공합니다. 그리고 오늘 한 가지 질문이 있습니다. 예측 변수가 있는 샘플에서 살아남을 수 있는 최대값은 얼마인지 명확하지 않기 때문에 예측 변수를 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 이미 최소값으로 충분합니다. python 형태의 catbust를 터미널에 연결하는 데 도움이 됩니다. 물론 필요합니다. 감사합니다! Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 09:36 #11754 이반 네그레쉬니 : 귀하의 질문은 기본적으로 Expert Advisor를 생성할 때 발생하는 것과 동일합니다. 최상의 결과를 얻기 위해 어떤 데이터를 사용하고 어떤 설정으로 처리해야 하며 일반적으로 개발, 디버깅, 테스트 및 최적화. 그게 제가 하는 방법입니다 :) 갑자기 누군가가 이 사업에서 훌륭한 기술을 가지고 있다고 생각했습니다. 즉, 모델 작업... Ivan Negreshniy 2018.11.29 09:44 #11755 알렉세이 비아즈미킨 : 그게 제가 하는 방법입니다 :) 갑자기 누군가가 이 사업에서 훌륭한 기술을 가지고 있다고 생각했습니다. 즉, 모델 작업... 그냥 생각하는 것만으로도 충분하다고 생각하시는 분들이 많으실텐데, 꼭 해보셔야 할 것 같아요... :) Yuriy Asaulenko 2018.11.29 13:09 #11756 이반 네그레쉬니 : MQL과 Python 및 R 라이브러리의 런타임 링크는 이 방향으로 무한한 범위를 제공하므로 다시 한 번 내 엔진을 제공했으며 필요한 경우 연결하고 도울 준비가 되었습니다. 엔진의 소스 코드를 볼 수 있습니까? 어떻게 만들어지는지 흥미롭습니다. Грааль 2018.11.29 13:40 #11757 막심 드미트리예프스키 : 훌륭한 테스트, 감사합니다. 기차/테스트 오차 차이에 대한 정보가 있습니까? 가장 인기있는 정확도 또는 로그 손실을 하나만 가져 가면 충분합니다. 예를 들어 이와 같은 것 오른쪽 기차 왼쪽 테스트: 나는 모델이 일반화하는 능력과 과적합을 방지하기 위해 어떤 종류의 기능이 있는지에 관심이 있습니다. 나는 그들이 빨리 길 잃은 것을 마스터했습니다. 마지막으로 진짜 이야기 :) 끔찍해 보이지만 이미 어딘가에 낮은 과적합의 징후 중 하나가 형평 학습자와 테스트의 차트의 유사성이므로 분류/회귀 및 형평성에 동일한 논리가 적용됩니다. 결과. Грааль 2018.11.29 13:58 #11758 이고르 마카누 : 아아, 이 문제는 해결책이 없습니다: 1. 또는 TS의 타사 언어(플랫폼)로 작성하지만 문제가 발생합니다. a) 과거 데이터 없음 b) 테스터 없음 c) 데모 계정에 대한 테스트 없음 -) 플랫폼 지원에 문제가 있을 수 있습니다. 예를 들어 - Alglib를 검색했는데 네트워크에 대한 정보가 거의 없으며 모든 것이 개발자 웹사이트에만 있고 실제로 지원이 없습니다. 이 모든 것을 .dll, 통합 및 기타 목발로 처리하십시오. 2. 또는 MQL로 모든 것을 작성하면 문제 a.b., c...가 없지만 코드 기반 및 기사에서 기성 솔루션과 수학 장치를 찾거나 모든 논리( 수학적 장치) 가능성 MQL을 사용하여 처음부터 3. 범용 옵션은 MQL 코드에 연결된 기성품 .dll입니다. 직접 코드를 작성하면 이것이 가장 실용적인 솔루션이며 Market .dll을 사용할 수 없습니다. 많은 개발 및 분석 시스템을 사용하여 .dll을 예로 만들 수 있습니다. - Matlab 추신: MQL은 저에게 90% 적합 합니다. 결과의 유일한 시각화는 항상 거의 처음부터 수행해야 합니다. 동일한 Matlab에서 정보의 출력은 항상 가까이 있고 한 줄의 코드와 완성된 차트를 가져오고 모든 변수를 볼 수 있습니다. , 당신은 변수를 변경할 수 있습니다 .. Matlab이라는 단어로 이것은 mat.device에 대한 기성품 개발 환경입니다. 아마도 Matlab보다 더 멋진 것이 있지만 어떻게 든 익숙해졌습니다. 언뜻 보기에는 모든 것이 네 말대로지만 3년, 최대 5년, 목발을 만들고 RAD 시스템에 서류를 제출하면 불행히도 무료 식사가 없다는 것을 분명히 깨닫습니다. RAD 시스템의 상황은 마틴게일과 같습니다. "카펫 아래 쓰레기 청소", 템플릿 모델링을 단순화하지만 직업의 본질인 작업인 사용자 정의를 크게 복잡하게 만듭니다. 따라서 RAD에서 초보자로 공부하는 2-3년 동안의 잠재적인 인형은 더 쉽기 때문에 더 효율적으로 학습한 다음 소프트웨어로 원활하게 전환할 수 있습니다. Грааль 2018.11.29 14:10 #11759 유리 아사울렌코 : 타사 언어의 약자: 1. CSV로 다운로드 기록, 2. 테스터를 만드십시오(이것은 단지 루프일 뿐입니다). 3. 데모 계정에서 터미널과의 파일 교환 등을 통해 테스트할 수 있습니다. 이것이 RAM-Disk를 통해 수행되면 속도는 메모리를 통해 교환할 때와 동일합니다(초당 기가바이트). 시스템이 성공하고 처음에 작동하지 않으면 모델링 시간이 많이 절약됩니다. 그리고 나중에 터미널에 넣는 방법 - 문제가 해결되었습니다. 악마는 세부 사항에 있습니다 :) 예를 들어, 어떤 이유로 다른 테스터에서 동일한 데이터에 대한 일부 전략의 결과가 다르게, 때로는 크게 나오지만 누군가가 옳다는 것이 밝혀졌습니다(사실에 가장 가깝습니다) ). MO에 대한 기사가 있으며 모든 것이 과학적으로 입증되었지만 여기에서는 오히려 신규 이민자가 질문을 하거나 시도할 몇 가지 아이디어에 대해 논의할 수 있습니다. 일반적으로 내 행동의 결과에 대해 이미 자신이 있을 때 기사를 작성해야 하는데, 나는 아직 멀었습니다.
자신감을 얻으려면 이러한 극단 대신 기성 ML 모델을 예제와 함께 사용하고 기성품 Expert Advisors를 작성하고 기사에서 테스트, 모니터링 및 리뷰를 제공하면 됩니다.
MQL과 Python 및 R 라이브러리의 런타임 링크는 이 방향으로 무한한 범위를 제공하므로 다시 한 번 내 엔진을 제공했으며 필요한 경우 연결하고 도울 준비가 되었습니다.
나는 당신의 생각에 부분적으로 동의하지만 거래를 위한 ML 모델에는 가능한 현상에 대한 모든 옵션을 설명할 수 없는 비정상성 또는 오히려 매우 작은 샘플이라는 기능이 있으며 다른 모델과 유추하여 유사한 예를 알지 못합니다. 영역이므로 내가 직접 해야 합니다.
나는 모델 구축에 정통하지 않고 Catbust 설정을 약간 비틀어 결과가 모델 설정에 크게 의존한다는 것을 알았기 때문에 도움을 거부하지 않을 것입니다. 답변보다 더 많은 질문을 제공합니다. 그리고 오늘 한 가지 질문이 있습니다. 예측 변수가 있는 샘플에서 살아남을 수 있는 최대값은 얼마인지 명확하지 않기 때문에 예측 변수를 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 이미 최소값으로 충분합니다.
python 형태의 catbust를 터미널에 연결하는 데 도움이 됩니다. 물론 필요합니다. 감사합니다!
귀하의 질문은 기본적으로 Expert Advisor를 생성할 때 발생하는 것과 동일합니다. 최상의 결과를 얻기 위해 어떤 데이터를 사용하고 어떤 설정으로 처리해야 하며 일반적으로 개발, 디버깅, 테스트 및 최적화.
그게 제가 하는 방법입니다 :) 갑자기 누군가가 이 사업에서 훌륭한 기술을 가지고 있다고 생각했습니다. 즉, 모델 작업...
엔진의 소스 코드를 볼 수 있습니까? 어떻게 만들어지는지 흥미롭습니다.
훌륭한 테스트, 감사합니다.
기차/테스트 오차 차이에 대한 정보가 있습니까? 가장 인기있는 정확도 또는 로그 손실을 하나만 가져 가면 충분합니다.
예를 들어 이와 같은 것
오른쪽 기차 왼쪽 테스트:
나는 모델이 일반화하는 능력과 과적합을 방지하기 위해 어떤 종류의 기능이 있는지에 관심이 있습니다. 나는 그들이 빨리 길 잃은 것을 마스터했습니다. 마지막으로 진짜 이야기 :)
끔찍해 보이지만 이미 어딘가에 낮은 과적합의 징후 중 하나가 형평 학습자와 테스트의 차트의 유사성이므로 분류/회귀 및 형평성에 동일한 논리가 적용됩니다. 결과.
아아, 이 문제는 해결책이 없습니다:
1. 또는 TS의 타사 언어(플랫폼)로 작성하지만 문제가 발생합니다.
a) 과거 데이터 없음
b) 테스터 없음
c) 데모 계정에 대한 테스트 없음
-) 플랫폼 지원에 문제가 있을 수 있습니다. 예를 들어 - Alglib를 검색했는데 네트워크에 대한 정보가 거의 없으며 모든 것이 개발자 웹사이트에만 있고 실제로 지원이 없습니다.
이 모든 것을 .dll, 통합 및 기타 목발로 처리하십시오.
2. 또는 MQL로 모든 것을 작성하면 문제 a.b., c...가 없지만 코드 기반 및 기사에서 기성 솔루션과 수학 장치를 찾거나 모든 논리( 수학적 장치) 가능성 MQL을 사용하여 처음부터
3. 범용 옵션은 MQL 코드에 연결된 기성품 .dll입니다. 직접 코드를 작성하면 이것이 가장 실용적인 솔루션이며 Market .dll을 사용할 수 없습니다.
많은 개발 및 분석 시스템을 사용하여 .dll을 예로 만들 수 있습니다. - Matlab
추신: MQL은 저에게 90% 적합 합니다. 결과의 유일한 시각화는 항상 거의 처음부터 수행해야 합니다. 동일한 Matlab에서 정보의 출력은 항상 가까이 있고 한 줄의 코드와 완성된 차트를 가져오고 모든 변수를 볼 수 있습니다. , 당신은 변수를 변경할 수 있습니다 .. Matlab이라는 단어로 이것은 mat.device에 대한 기성품 개발 환경입니다. 아마도 Matlab보다 더 멋진 것이 있지만 어떻게 든 익숙해졌습니다.
언뜻 보기에는 모든 것이 네 말대로지만 3년, 최대 5년, 목발을 만들고 RAD 시스템에 서류를 제출하면 불행히도 무료 식사가 없다는 것을 분명히 깨닫습니다. RAD 시스템의 상황은 마틴게일과 같습니다. "카펫 아래 쓰레기 청소", 템플릿 모델링을 단순화하지만 직업의 본질인 작업인 사용자 정의를 크게 복잡하게 만듭니다. 따라서 RAD에서 초보자로 공부하는 2-3년 동안의 잠재적인 인형은 더 쉽기 때문에 더 효율적으로 학습한 다음 소프트웨어로 원활하게 전환할 수 있습니다.
타사 언어의 약자:
1. CSV로 다운로드 기록,
2. 테스터를 만드십시오(이것은 단지 루프일 뿐입니다).
3. 데모 계정에서 터미널과의 파일 교환 등을 통해 테스트할 수 있습니다. 이것이 RAM-Disk를 통해 수행되면 속도는 메모리를 통해 교환할 때와 동일합니다(초당 기가바이트).
시스템이 성공하고 처음에 작동하지 않으면 모델링 시간이 많이 절약됩니다. 그리고 나중에 터미널에 넣는 방법 - 문제가 해결되었습니다.
악마는 세부 사항에 있습니다 :) 예를 들어, 어떤 이유로 다른 테스터에서 동일한 데이터에 대한 일부 전략의 결과가 다르게, 때로는 크게 나오지만 누군가가 옳다는 것이 밝혀졌습니다(사실에 가장 가깝습니다) ).
엔진의 소스 코드를 볼 수 있습니까? 어떻게 만들어지는지 흥미롭습니다.
엔진은 대규모 프로젝트에 통합되어 있으며 여러 언어로 된 많은 메가바이트의 소스 코드가 있으며 일부 인터프리터는 python 및 p를 제외하고 스크립팅된 Java 및 파스칼도 있습니다.
그리고 제가 사용하는 파이썬 코드의 실행 원리와 예가 흥미롭다면 이미 오래전부터 여기에서 제안했습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133