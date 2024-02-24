트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2327 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 새 코멘트 vippasha198 2021.02.09 15:59 #23261 포지션을 열 때 2개의 보류 주문 (Buy Stop 및 Sell Stop)이 설정됩니다. 보류 중인 주문 중 하나가 트리거되어 포지션을 열면 두 번째 보류 중인 주문이 마감됩니다. 그리고 2개의 미결 주문이 오픈 포지션(매수 스톱 및 매도 스톱)에서 열립니다. 첫 번째 위치는 수동으로 열립니다. 변수: (Buy Stop 및 Sell Stop) 지점까지의 거리 로트 크기. Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 18:35 #23262 막심 드미트리예프스키 : 어떤 장벽도 보이지 않아 읽기(읽기) Whelan Charles의 알몸 통계. 너무 지루하지 않아 좋아요. 좋아요: 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없습니다. 그러나 다음 사항을 확실히 확신해야 합니다. 측정하는 것이 실제로 관리하려는 것입니다.)))) 추가되었습니다. 이것은 MO와 직접적인 관련이 있습니다) [삭제] 2021.02.09 19:17 #23263 발레리 야스트렘스키 : 나는 Whelan Charles의 알몸 통계를 읽었습니다. 너무 지루하지 않아 좋아요. 좋아요: 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없습니다. 그러나 다음 사항을 확실히 확신해야 합니다. 측정하는 것이 실제로 관리하려는 것입니다.)))) 추가되었습니다. 이것은 MO와 직접적인 관련이 있습니다) MO의 경우 검색 공간을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 작동합니다) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:38 #23264 막심 드미트리예프스키 : MO의 경우 검색 공간을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 작동합니다) 글쎄, 이것은 검색 공간을 이해하는 것과 정확히 여기에서 문제입니다. 이해의 계절성에 묶인 가격 인상은 많은 것을 제공하지 않지만 최종 세그먼트에서 패턴을 찾습니다. 말, 그림으로 검색 공간을 이해하기가 더 쉽습니다.) Vladimir Suslov 2021.02.09 19:41 #23265 mytarmails : 아니, 동의하지 않습니다, 당신이 또 오해.. 변환기를 복잡한 비선형 구조, 아마도 신경망의 캐스케이드로 봅니다. 입력 가격 --- 변환기 --- 정현파 명확성을 위해 그는 하나의 정현파가 있는 예를 보여주었지만 더 많을 수도 있습니다. 입력 가격에서 출력에서 위상을 제외하고 동일한 매개변수를 가진 정현파 네트워크가 이 작업을 수행하는 방법을 배우면 다른 것이 필요하지 않습니다 .... 모델의 아이디어는 잘 알려져 있고 복잡하며 모델링 목표를 이해할 수 없습니다. 나는 당신이 내가 언급 한 동일한 Moshnikov 중 하나라고 생각했습니다)) 글쎄, 아무도 믿는 것을 금지하지 않지만 이론을 실습으로 희석하는 것이 좋습니다 저항과 2개의 다이오드 = 이익 네트워크가 쉬고 있습니다) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 19:51 #23266 블라디미르 수슬로프 : 저항과 2개의 다이오드 = 이익 네트워크가 쉬고 있습니다) 배터리가 다 타 버릴 것이고 다이오드의 0.6 볼트는 어디로 갔습니까? Vladimir Suslov 2021.02.09 19:55 #23267 발레리 야스트렘스키 : 배터리가 다 타 버릴 것이고 다이오드의 0.6 볼트는 어디로 갔습니까? 이것은 모델이고 다이오드는 완벽하고 배터리는 소비에트입니다. 회로에 대한 ps 크레딧) Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 20:02 #23268 블라디미르 수슬로프 : 이것은 모델이고 다이오드는 완벽하고 배터리는 소비에트입니다. 회로에 대한 ps 크레딧) 여기에서 MO, 네트워크, R, Python 또는 다른 것이 더 좋습니다. 사기꾼들은 내가 알았듯이 아마추어 라디오를 좋아하지만 아마추어 라디오는 별로) Vladimir Suslov 2021.02.09 20:07 #23269 발레리 야스트렘스키 : 여기에서 MO, 네트워크, R, Python 또는 다른 것에 대해 더 좋습니다. 사기꾼들은 내가 알았듯이 아마추어 라디오를 좋아하지만 아마추어 라디오는 별로) 내가 여기서 들은 것 그리고 내 게시물은 전혀 당신에 관한 것이 아니 었습니다 [삭제] 2021.02.09 20:11 #23270 발레리 야스트렘스키 : 글쎄, 이것은 검색 공간을 이해하는 것과 정확히 여기에서 문제입니다. 이해의 계절성에 묶인 가격 인상은 많은 것을 제공하지 않지만 최종 세그먼트에서 패턴을 찾습니다. 말, 그림으로 검색 공간을 이해하기가 더 쉽습니다.) 10 페이지 동안 명확하지 않은 것을 토론하고 오해에 대해 불평하면 이해가 증가하지 않습니다. 나는 통계에 관한 책에서보다 갑자기 지혜를 준다) 1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 장벽도 보이지 않아
읽기(읽기) Whelan Charles의 알몸 통계. 너무 지루하지 않아 좋아요. 좋아요: 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없습니다. 그러나 다음 사항을 확실히 확신해야 합니다. 측정하는 것이 실제로 관리하려는 것입니다.))))
추가되었습니다. 이것은 MO와 직접적인 관련이 있습니다)
나는 Whelan Charles의 알몸 통계를 읽었습니다. 너무 지루하지 않아 좋아요. 좋아요: 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없습니다. 그러나 다음 사항을 확실히 확신해야 합니다. 측정하는 것이 실제로 관리하려는 것입니다.))))
추가되었습니다. 이것은 MO와 직접적인 관련이 있습니다)
MO의 경우 검색 공간을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 작동합니다)
MO의 경우 검색 공간을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 작동합니다)
글쎄, 이것은 검색 공간을 이해하는 것과 정확히 여기에서 문제입니다. 이해의 계절성에 묶인 가격 인상은 많은 것을 제공하지 않지만 최종 세그먼트에서 패턴을 찾습니다.
말, 그림으로 검색 공간을 이해하기가 더 쉽습니다.)
아니, 동의하지 않습니다, 당신이 또 오해..
변환기를 복잡한 비선형 구조, 아마도 신경망의 캐스케이드로 봅니다.
입력 가격 --- 변환기 --- 정현파
명확성을 위해 그는 하나의 정현파가 있는 예를 보여주었지만 더 많을 수도 있습니다. 입력 가격에서 출력에서 위상을 제외하고 동일한 매개변수를 가진 정현파
네트워크가 이 작업을 수행하는 방법을 배우면 다른 것이 필요하지 않습니다 ....
모델의 아이디어는 잘 알려져 있고 복잡하며 모델링 목표를 이해할 수 없습니다.
나는 당신이 내가 언급 한 동일한 Moshnikov 중 하나라고 생각했습니다)) 글쎄, 아무도 믿는 것을 금지하지 않지만 이론을 실습으로 희석하는 것이 좋습니다
저항과 2개의 다이오드 = 이익
네트워크가 쉬고 있습니다)
저항과 2개의 다이오드 = 이익
네트워크가 쉬고 있습니다)
배터리가 다 타 버릴 것이고 다이오드의 0.6 볼트는 어디로 갔습니까?
배터리가 다 타 버릴 것이고 다이오드의 0.6 볼트는 어디로 갔습니까?
이것은 모델이고 다이오드는 완벽하고 배터리는 소비에트입니다.회로에 대한 ps 크레딧)
이것은 모델이고 다이오드는 완벽하고 배터리는 소비에트입니다.회로에 대한 ps 크레딧)
여기에서 MO, 네트워크, R, Python 또는 다른 것이 더 좋습니다. 사기꾼들은 내가 알았듯이 아마추어 라디오를 좋아하지만 아마추어 라디오는 별로)
여기에서 MO, 네트워크, R, Python 또는 다른 것에 대해 더 좋습니다. 사기꾼들은 내가 알았듯이 아마추어 라디오를 좋아하지만 아마추어 라디오는 별로)
내가 여기서 들은 것
그리고 내 게시물은 전혀 당신에 관한 것이 아니 었습니다
글쎄, 이것은 검색 공간을 이해하는 것과 정확히 여기에서 문제입니다. 이해의 계절성에 묶인 가격 인상은 많은 것을 제공하지 않지만 최종 세그먼트에서 패턴을 찾습니다.
말, 그림으로 검색 공간을 이해하기가 더 쉽습니다.)
10 페이지 동안 명확하지 않은 것을 토론하고 오해에 대해 불평하면 이해가 증가하지 않습니다.나는 통계에 관한 책에서보다 갑자기 지혜를 준다)