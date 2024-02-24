트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2326 1...231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 08:36 #23251 알렉세이 니콜라예프 : 제 생각에 주요 문제는 시장에서 가장 큰 플레이어(국가)의 행동을 설명하는 접근 방식의 선택에 있습니다. 그들은 (1) 시장에 매우 강한 영향을 미치고, (2) 시간이 지남에 따라 행동이 크게 변하고, (3) 시장에서 행동의 목표는 종종 시장 자체 외부에 있으며 우리에게 잘 알려지지 않았습니다. (4) 거기에 많은 상태가 있고 매우 다른 (시장에 대한) 방식으로 서로 상호 작용할 수 있습니다. 수학적 관점에서, 복잡하고 고정되지 않은 비폐쇄 시스템이 얻어진다. 문제는 그러한 시스템에 대한 모델을 제시할 수 없다는 것이 아니라 너무 많은 다른 모델을 제시할 수 있다는 것입니다. 다양한 척도에 있는 플레이어의 프랙탈 행동)이 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다) [삭제] 2021.02.09 12:31 #23252 발레리 야스트렘스키 : 처음에는 접근 방식의 반대편에 있습니다. 그런데 모든 것과 모든 것에 대한 의학에서의 RCT는 위약으로 재현할 수 없는 의학적 방법을 죽였습니다))) 행동이나 상태의 임무는 인과 관계를 찾는 것입니다) 처음에 접근 방식의 어느 쪽 mytarmailS 2021.02.09 13:12 #23253 알렉세이 마브린 : 글쎄요, 분명한 것은 두세 개의 정현파는 장기간 정상적으로 가격을 근사화할 수도 없다는 것입니다. 알겠습니다. 동의하십니까? 아니, 동의하지 않습니다, 당신이 또 오해.. 변환기를 복잡한 비선형 구조, 아마도 신경망의 캐스케이드로 봅니다. 입력 가격 --- 변환기 --- 정현파 명확성을 위해 그는 하나의 정현파가 있는 예를 보여주었지만 더 많을 수도 있습니다. 입력 가격에서 출력에서 위상을 제외하고 동일한 매개변수를 가진 정현파 네트워크가 이 작업을 수행하는 방법을 배우면 다른 것이 필요하지 않습니다 .... 알렉세이 마브린 : 여기에 아이디어가 있습니다. 플레이어 네트워크를 통한 시장 모델입니다. 대략 다음과 같습니다( MO 컨텍스트 에서 시도하겠습니다). ....... .... 모델의 아이디어는 잘 알려져 있고 복잡하며 모델링 목표를 이해할 수 없습니다. 알렉세이 마브린 : 열광자는 아직 손을 내밀지 않았으며 모든 종류의 GPT-3 및 기타 획기적인 것들을 소화할 것이며 누군가가 이에 대한 개발 방향을 나타내기 위해 손을 뻗을 것입니다. 나는 당신이 내가 언급 한 동일한 Moshnikov 중 하나라고 생각했습니다)) 글쎄, 아무도 믿는 것을 금지하지 않지만 이론을 실습으로 희석하는 것이 좋습니다 [삭제] 2021.02.09 13:50 #23254 4) 이익 계산 [삭제] 2021.02.09 14:05 #23255 MO에 따라 최소한 하나의 코드가 있습니까? 최소한 R에서는 최소한 버섯 아래에 작성됨 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 14:17 #23256 막심 드미트리예프스키 : 처음에 접근 방식의 어느 쪽 원인(치료중)은 알려져 있지만 효과나 다양한 치료법의 효과는 알려져 있지 않으며, 가장 좋은 치료법을 찾아 효과를 확인하는 것이 과제다. 그 이유가 너무 많기 때문에 우리는 이유를 모릅니다 .... 모델링은 원인과 가격에 미치는 영향 사이에 약간의 연결을 제공해야 합니다. 또는 그 반대로 가격 행동에 따라 플레이어에게 영향을 미치는 이유를 식별한 다음 가격에 대한 행동을 식별할 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 14:19 #23257 막심 드미트리예프스키 : 4) 이익 계산 내가 가장 좋아하는 오실로스코프))) 그리고 얼마나 아름다운 그림을 그릴 수 있는지) [삭제] 2021.02.09 14:28 #23258 발레리 야스트렘스키 : 원인(치료중)은 알려져 있지만 효과나 다양한 치료법의 효과는 알려져 있지 않으며, 가장 좋은 치료법을 찾아 효과를 확인하는 것이 과제다. 그 이유가 너무 많기 때문에 우리는 이유를 모릅니다 .... 모델링은 원인과 가격에 미치는 영향 사이에 약간의 연결을 제공해야 합니다. 또는 그 반대로 가격 행동에 따라 플레이어에게 영향을 미치는 이유를 식별한 다음 가격에 대한 행동을 식별할 수 있습니다. 아, 아마. 나중에 여유있게 할게요 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 15:05 #23259 막심 드미트리예프스키 : 아, 아마. 나중에 여유있게 할게요 오늘의 과제가 아닙니다. 너무 이른) [삭제] 2021.02.09 15:57 #23260 발레리 야스트렘스키 : 오늘의 과제가 아닙니다. 너무 이른) 어떤 장벽도 보이지 않아 1...231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제 생각에 주요 문제는 시장에서 가장 큰 플레이어(국가)의 행동을 설명하는 접근 방식의 선택에 있습니다. 그들은 (1) 시장에 매우 강한 영향을 미치고, (2) 시간이 지남에 따라 행동이 크게 변하고, (3) 시장에서 행동의 목표는 종종 시장 자체 외부에 있으며 우리에게 잘 알려지지 않았습니다. (4) 거기에 많은 상태가 있고 매우 다른 (시장에 대한) 방식으로 서로 상호 작용할 수 있습니다. 수학적 관점에서, 복잡하고 고정되지 않은 비폐쇄 시스템이 얻어진다.
문제는 그러한 시스템에 대한 모델을 제시할 수 없다는 것이 아니라 너무 많은 다른 모델을 제시할 수 있다는 것입니다.
다양한 척도에 있는 플레이어의 프랙탈 행동)이 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다)
처음에는 접근 방식의 반대편에 있습니다. 그런데 모든 것과 모든 것에 대한 의학에서의 RCT는 위약으로 재현할 수 없는 의학적 방법을 죽였습니다)))
행동이나 상태의 임무는 인과 관계를 찾는 것입니다)
글쎄요, 분명한 것은 두세 개의 정현파는 장기간 정상적으로 가격을 근사화할 수도 없다는 것입니다. 알겠습니다. 동의하십니까?
아니, 동의하지 않습니다, 당신이 또 오해..
변환기를 복잡한 비선형 구조, 아마도 신경망의 캐스케이드로 봅니다.
입력 가격 --- 변환기 --- 정현파
명확성을 위해 그는 하나의 정현파가 있는 예를 보여주었지만 더 많을 수도 있습니다. 입력 가격에서 출력에서 위상을 제외하고 동일한 매개변수를 가진 정현파
네트워크가 이 작업을 수행하는 방법을 배우면 다른 것이 필요하지 않습니다 ....
여기에 아이디어가 있습니다. 플레이어 네트워크를 통한 시장 모델입니다.
대략 다음과 같습니다( MO 컨텍스트 에서 시도하겠습니다).
모델의 아이디어는 잘 알려져 있고 복잡하며 모델링 목표를 이해할 수 없습니다.
열광자는 아직 손을 내밀지 않았으며 모든 종류의 GPT-3 및 기타 획기적인 것들을 소화할 것이며 누군가가 이에 대한 개발 방향을 나타내기 위해 손을 뻗을 것입니다.
나는 당신이 내가 언급 한 동일한 Moshnikov 중 하나라고 생각했습니다)) 글쎄, 아무도 믿는 것을 금지하지 않지만 이론을 실습으로 희석하는 것이 좋습니다
원인(치료중)은 알려져 있지만 효과나 다양한 치료법의 효과는 알려져 있지 않으며, 가장 좋은 치료법을 찾아 효과를 확인하는 것이 과제다.
그 이유가 너무 많기 때문에 우리는 이유를 모릅니다 ....
모델링은 원인과 가격에 미치는 영향 사이에 약간의 연결을 제공해야 합니다. 또는 그 반대로 가격 행동에 따라 플레이어에게 영향을 미치는 이유를 식별한 다음 가격에 대한 행동을 식별할 수 있습니다.
내가 가장 좋아하는 오실로스코프))) 그리고 얼마나 아름다운 그림을 그릴 수 있는지)
아, 아마. 나중에 여유있게 할게요
오늘의 과제가 아닙니다. 너무 이른)
어떤 장벽도 보이지 않아