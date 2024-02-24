트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2331

막심 드미트리예프스키 :

DSP만의 지식으로


.
로르샤흐 :

.

나도 그래. 분명히 상관관계가 있는 도구에서 어떻게 0.5를 기대할 수 있습니까?

초심자 수준도 아니다.

아마도 DSP는 어떻게 든 의식을 과도하게 변형시킵니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그는 상관관계가 없는 도구인 "전문가"를 비교합니다.

또한 증분 로그 간의 상관 관계를 결정합니다.

denis.eremin :

머리를 맞았니?

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 내가 어떻게 압니까? 자신이 기억하지 못한다면 의사 만이 이것을 말할 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

아니면 통화 쌍이 높은 상관 관계를 가질 수 있지만 증분은 낮습니다.

글쎄, 당신이 연구에 그렇게 많은 시간을 들인 것은 헛된 것이 아닙니다 ...

denis.eremin :

DSP는 저쪽에 있다

증분을 취하는 기간과 일반적으로 의미하는 바, 변동성 클러스터에 속하는지 여부 등을 확인하십시오.

"전문가"

 
denis.eremin :

주의를 기울이지 마십시오. 그 사람은 악화되었습니다.

추신. 오류가 발생했습니다. 쌍이 동기화되지 않았습니다.
로르샤흐 :

python을 C 스타일로 작성하려고 하고 그것을 싫어하는 사람들에게 가혹함)

 
막심 드미트리예프스키 :

거기에 뭔가가 있습니다)))

