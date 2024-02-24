트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1160

일빅 :

기계 학습 알고리즘이 있는지 여부를 스레드에 조언할 수 있는 사람이 있습니까?

트랜잭션 수 를 줄이거나 제거해야 합니다.

나는 아무것도 찾을 수 없습니다

신호를 평균화하면 트랜잭션이 더 적습니다.

 
기계 학습 모델과 마찬가지로 많은 알고리즘이 있으며 목적 함수는 분명합니다. 수익성, 예측 변수의 올바른 선택으로 남아 있습니다.

나는 한 번 돌 블록을 가져 와서 불필요한 모든 것을 잘라내는 조각품에서와 같이 MT4 배달에서 이동하는 예에서 복잡한 것을 시도하지 않았습니다.)

이전 화면과의 시간차단이 효과가 있었네요(성장주기가 끝나야 한다는 점에서) 글쎄요, 미리 팔았네요, 재미있네요 :)


 
예를 들어 신호 위로 이동 하면 신호를 건너뜁니다.

그래서 무엇?

 
막심 드미트리예프스키 :

그것은 이미 때가 되었고 영광이라고 말합니다.

나는 내 자신의 외삽법을 더 좋게 만들려고 노력할 것이다.


테스터에서 확인하지 않겠습니까? 또는 지표가 온라인에서 그리는 것을 확인하여 다른 사람에게 감염되었습니까?

)))

이고르 마카누 :

테스터에서 확인하지 않겠습니까? 또는 지표가 온라인에서 그리는 것을 확인하여 다른 사람에게 감염되었습니까?

)))

테스터가 알아들을 때까지, 나는 내 자신의 외삽법을 만들고 있습니다. 나는 이것을 좋아하지 않습니다.

 
일빅 :

예를 들어 신호 위로 이동하면 신호를 건너뜁니다.

그래서 무엇?

이동 및/또는 가격의 비율 세트를 입력으로 제공할 수 있으므로 네트워크는 이러한 패턴과 교육 중 거래의 수익성과의 연결을 찾고 출력에서 정렬할 수 있는 지표를 제공합니다.
 
"수익성"은 목표를 망칩니다. 다른 하나를 생각해 보세요. 그러면 괜찮을 것입니다. (고마워하지마)
 
막심 드미트리예프스키 :

잘생긴 맥심! 마지막으로 모델이 아니라 예측 변수에 대해 생각하기 시작했고, 더구나 이중에서 좋아하는 적응형 예측 변수에 대해 생각하기 시작했습니다.

그리고 예, Igor Makanu 의 말을 듣고 동일한 테스트를 수행할 것입니다.

일주일 전에 어딘가에 "ssa"를 사용하는 스펙트럼 분석 방법으로 매우 유사한 작업을 수행했습니다. 또한주기, 컷오프도 눈으로 작동하지만 이야기를보고 .... :( ...

그건 그렇고, 네트워크가주기를 찾는 방법, 알고리즘이 일반적으로 어떻게 작동하는지 듣는 것은 흥미 롭습니다.

네, 그건 다 헛소리입니다. 때때로 "눈으로" 거래할 수 있습니다. 기계에서 지속적으로 예측할 수 없을 것입니다 +

나는 또 다른 유사한 알고리즘을 보았습니다. matringale이 없으면 +로 내보내지 않습니다. 모든 종류 의 이동 평균에 대한 일반적인 회귀 또는 단순한 회귀 회귀, 나는 다음과 같이 썼습니다.

