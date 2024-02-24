트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2330 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.02.12 21:05 #23291 mytarmailS : 머스크는 4일 전 비트코인을 샀다. 희소식 Google 트렌드에서 사람들이 정보를 구글링하기 시작한 방법을 명확하게 볼 수 있습니다. 그리고 '비트코인에 대한 관심' 그래프와 비트코인 가격을 비교해보면 육안으로 연결되는 것을 알 수 있고, 양적 상관관계 > 0.6 파란색 큐볼 가격, 빨간색 g.trend 확실히 트위터 분석은 똑같네요.. 좋은 징조입니다... Rorschach 2021.02.12 21:29 #23292 denis.eremin : 구체적인 예가 없으면 명확하지 않습니다. 쌍으로 표시 무작위와 유추하여 달러 교차 간의 상관 관계는 0.5여야 합니다. 예를 들어, 로그 eurusd와 gbpusd의 증분 사이 Rorschach 2021.02.12 21:30 #23293 mytarmailS : Google 트렌드에서 사람들이 정보를 구글링하기 시작한 방법을 명확하게 볼 수 있습니다. 그리고 '비트코인에 대한 관심' 그래프와 비트코인 가격을 비교해보면 육안으로 연결되는 것을 알 수 있고, 양적 상관관계 > 0.6 파란색 큐볼 가격, 빨간색 g.trend 확실히 트위터 분석은 똑같네요.. 좋은 징조입니다... Musk는 1월에 샀고, acid on 스토너는 그것에 대해 말했습니다. Rorschach 2021.02.12 21:57 #23294 약속하는 힙에 Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях habr.com Компьютеры учатся водить автомобили, обыгрывают чемпионов мира в настольные игры, и даже пишут прозу. По большей части революция ИИ зиждется на возможностях одного типа искусственной нейронной сети, схема работы которой вдохновлена связанными друг с другом слоями нейронов в зрительной коре мозга млекопитающих. Так называемые «свёрточные... mytarmailS 2021.02.13 08:04 #23295 말하자면, 10개의 차이점을 찾으십시오) 수구는 시장 조성자 없이 순전히 시장 원칙에 따라 완전히 자유롭게 움직입니다. 상관관계 0.7222562 그리고 변동성으로 행을 정규화하면 큐볼이 실제로 떨어진 적이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 절대 가격이 아니라 상대적 가격을 보는 것이 상당히 흥미롭습니다. Mikhail Mishanin 2021.02.13 08:41 #23296 mytarmailS : ... 큐볼이 실제로 떨어진 적이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 정확히"! mytarmailS 2021.02.13 10:35 #23297 그건 그렇고, 변동성으로 정규화 된 시리즈가 더 잘 예측된다는 강한 의심이 있습니다. Uladzimir Izerski 2021.02.13 11:04 #23298 시스템에 돈이 많을수록 비트코인이 더 비싼 이유에 대해 아무도 관심을 갖지 않습니다. 피라미드의 수학은 흥미롭고 흥미롭습니다. 곧 세상의 모든 사람들이 시스템에 들어가 모든 돈을 예치하면 천국이 올 것입니다.) 비트코인은 수조 달러의 가치가 있을 것입니다. 그리고 모든 사람은 로봇이 작동할 공장을 구입할 수 있고 자동 조종 장치가 있는 자동차가 제품을 배달하며 사람들이 해변에 누워 비트코인을 다시 구입할 수 있습니다. 결국, 투자한 달러의 가격은 비트코인에서 몇 배나 오를 것입니다. 멋지지 않나요? 그러나 나는 튤립을 기억합니다 ;) DMITRII PECHERITSA 2021.02.13 12:44 #23299 울라지미르 이제르스키 : 비트코인은 수조 달러의 가치가 있습니다. 그리고 모든 사람은 로봇이 작동할 공장을 구입할 수 있고 자동 조종 장치가 있는 자동차가 제품을 배달하며 사람들이 해변에 누워 비트코인을 다시 구입할 수 있습니다. 결국, 투자한 달러의 가격은 비트코인에서 몇 배나 오를 것입니다. 여기까지는 이렇게 보입니다. 탑승하지 않은 사람들은 뒤에 남겨집니다. [삭제] 2021.02.14 07:01 #23300 로르샤흐 : 무작위와 유추하여 달러 교차 간의 상관 관계는 0.5여야 합니다. 예를 들어, 로그 eurusd와 gbpusd의 증분 사이 DSP만의 지식으로 1...232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
머스크는 4일 전 비트코인을 샀다. 희소식
Google 트렌드에서 사람들이 정보를 구글링하기 시작한 방법을 명확하게 볼 수 있습니다.
그리고 '비트코인에 대한 관심' 그래프와 비트코인 가격을 비교해보면 육안으로 연결되는 것을 알 수 있고, 양적 상관관계 > 0.6
파란색 큐볼 가격, 빨간색 g.trend
확실히 트위터 분석은 똑같네요..좋은 징조입니다...
구체적인 예가 없으면 명확하지 않습니다. 쌍으로 표시
무작위와 유추하여 달러 교차 간의 상관 관계는 0.5여야 합니다. 예를 들어, 로그 eurusd와 gbpusd의 증분 사이
Musk는 1월에 샀고, acid on 스토너는 그것에 대해 말했습니다.
약속하는
힙에
말하자면, 10개의 차이점을 찾으십시오)
수구는 시장 조성자 없이 순전히 시장 원칙에 따라 완전히 자유롭게 움직입니다.
상관관계 0.7222562
그리고 변동성으로 행을 정규화하면 큐볼이 실제로 떨어진 적이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 절대 가격이 아니라 상대적 가격을 보는 것이 상당히 흥미롭습니다.
정확히"!
그건 그렇고, 변동성으로 정규화 된 시리즈가 더 잘 예측된다는 강한 의심이 있습니다.
시스템에 돈이 많을수록 비트코인이 더 비싼 이유에 대해 아무도 관심을 갖지 않습니다.
피라미드의 수학은 흥미롭고 흥미롭습니다.
곧 세상의 모든 사람들이 시스템에 들어가 모든 돈을 예치하면 천국이 올 것입니다.) 비트코인은 수조 달러의 가치가 있을 것입니다. 그리고 모든 사람은 로봇이 작동할 공장을 구입할 수 있고 자동 조종 장치가 있는 자동차가 제품을 배달하며 사람들이 해변에 누워 비트코인을 다시 구입할 수 있습니다. 결국, 투자한 달러의 가격은 비트코인에서 몇 배나 오를 것입니다.
멋지지 않나요? 그러나 나는 튤립을 기억합니다 ;)
여기까지는 이렇게 보입니다. 탑승하지 않은 사람들은 뒤에 남겨집니다.
DSP만의 지식으로