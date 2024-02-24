트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2303

새 코멘트
[삭제]  
mytarmailS :

아무도 논쟁하지 않습니다. 대화는 그것에 관한 것이 아닙니다.

반론 - 부헨 부헨?

:)

나는 가끔

NS 창의 시그모이드(모든 사람, 특히 DSP가 존경함)가 불연속

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 가끔

NS 창의 시그모이드(모든 사람, 특히 DSP가 존경함)가 불연속

DSP에 관한 책을 30줄 이상 읽었다면 "폭발적"은 대포용 포탄이고 기능은 "이산적"이라는 것을 알았을 것입니다.)

[삭제]  
mytarmails :

DSP에 관한 책을 30줄 이상 읽었다면 "폭발적"은 대포용 포탄이고 기능은 "이산적"이라는 것을 알았을 것입니다.)

그렇다면 라틴어를 배우는 것이 좋습니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

그렇다면 라틴어를 배우는 것이 좋습니다)

나는 곧 쿵쾅거리기 시작할 것이다))

 

무질서에 관한 논문


추신: 저는 프랙탈 브라운 운동에 대한 공식을 찾고 있었습니다.
[삭제]  

이 비디오의 모든 것이 훌륭합니다.

거래가 잘되지 않고 청소부로 일하러 간다면 발에 과부하가 걸리지 마십시오


[삭제]  
로르샤흐 :

무질서에 관한 논문


ps. 프랙탈 브라운 운동 공식을 찾고 있었습니다.

나는 그가 박사 학위를 취득했다고 생각하지 않는다.

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 그가 박사 학위를 취득했다고 생각하지 않는다.

그것을 버리고 Forex에서 성배 를 조각하기 위해 떠났습니다)

 
알렉세이 니콜라예프 :

버리고 Forex에서 성배 조각을 하러 갔습니다)

SP500에서 그는 이렇게 거래할 예정이었습니다. 녹색 - 영원히 뒤쳐지는 예측. 2012년부터 2015년까지 그는 예측이 전날보다 낮았기 때문에 거의 매일 팔았습니다.


[삭제]  
도서관 :

SP500에서 그는 이렇게 거래할 예정이었습니다. 녹색 - 영원히 뒤쳐지는 예측. 2012년부터 2015년까지 그는 예측이 전날보다 낮았기 때문에 거의 매일 팔았습니다.

비문 '선형 추세'가 가장 기쁘게

1...229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310...3399
새 코멘트