푸리에를 만지작거리면서 예를 들어

높은:

   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }

낮추다: 

   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);


로르샤흐 :

당신은 그것이 무엇을 의미하는지 해독할 수 있습니까?

재미있는 그림


 
막심 드미트리예프스키 :

뭐라고 댓글을 달아야 할지조차 모르겠습니다. 위 그림에서 증분과 그 합, 아래 그림에서 스펙트럼. 3개의 증분의 경우 스펙트럼에서 사인이 명확하게 보입니다.

로르샤흐 :

뭐라고 댓글을 달아야 할지조차 모르겠습니다. 위 그림에서 증분과 그 합, 아래 그림에서 스펙트럼. 3개의 증가분에 대해 사인은 스펙트럼에서 명확하게 볼 수 있습니다.

그러면 어떻게 이로부터 이익을 얻습니까?

 
증분 스펙트럼에서 3개의 피크를 보고 이에 대한 필터를 만들고 외삽하여 이익을 얻습니다.

로르샤흐 :

증분 스펙트럼에서 3개의 피크를 보고 이에 대한 필터를 만들고 외삽하여 이익을 얻습니다.

피크의 기간은 보이지 않습니다. 무엇에서 무엇을 계산해야합니까?

파이썬에 있습니까?

 
원래 시리즈의 1024 판독값의 경우 기간 64는 1024/64+1=17 포인트에 있을 것이며 첫 번째 포인트에는 상수 성분이 있습니다. 주파수는 1024/2를 기준으로 미러링됩니다. 즉, 두 개의 피크가 있습니다(시작 부분과 끝 부분).

난 없어. 푸리에 변환만 있으면 됩니다. 시퀀스를 생성하고 변환을 수행하고 그래프를 작성했습니다.

테스트되지 않은 코드:

 #include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots    1
#property indicator_label1    "Label1"
#property indicator_type1    DRAW_LINE
#property indicator_color1    clrRed
#property indicator_style1    STYLE_SOLID
#property indicator_width1    1

int OnInit ()
  {
   SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (Label1Buffer, 1 );
   PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 .);
   EventSetMillisecondTimer ( 50 );
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }

void OnTimer ()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand( 3 );
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize (Label1Buffer, 0 .);
   double A[];
   int total= 1024 ;
   ArrayResize (A,total);
   ArraySetAsSeries (A, 1 );
   ArrayInitialize (A, 0 .);
   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]= sqrt (spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)* 2 ./total;
     }

   ChartRedraw ();
   EventKillTimer ();
  }
 
로르샤흐 :

재미있는 그림

이 사진의 수업은 무엇입니까?

 
mytarmailS :

이 사진의 수업은 무엇입니까?

왼쪽 열에는 두 개의 클래스(파란색과 빨간색)가 있습니다.

