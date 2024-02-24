트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2305 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 새 코멘트 Rorschach 2021.01.17 18:40 #23041 푸리에를 만지작거리면서 예를 들어 높은: for ( int i= 0 ;i<total;i++) {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm(); } 낮추다: for ( int i= 0 ;i<total;i++) {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm(); } MathCumulativeSum(A); [삭제] 2021.01.18 12:48 #23042 로르샤흐 : 푸리에를 만지작거리면서 예를 들어 높은: 낮추다: 당신은 그것이 무엇을 의미하는지 해독할 수 있습니까? DSP에서 코사인 및 사인 절대 0 Rorschach 2021.01.18 17:14 #23043 재미있는 그림 Rorschach 2021.01.18 17:18 #23044 막심 드미트리예프스키 : 당신은 그것이 무엇을 의미하는지 해독할 수 있습니까? DSP에서 코사인 및 사인 절대 0 뭐라고 댓글을 달아야 할지조차 모르겠습니다. 위 그림에서 증분과 그 합, 아래 그림에서 스펙트럼. 3개의 증분의 경우 스펙트럼에서 사인이 명확하게 보입니다. [삭제] 2021.01.18 17:26 #23045 로르샤흐 : 뭐라고 댓글을 달아야 할지조차 모르겠습니다. 위 그림에서 증분과 그 합, 아래 그림에서 스펙트럼. 3개의 증가분에 대해 사인은 스펙트럼에서 명확하게 볼 수 있습니다. 그러면 어떻게 이로부터 이익을 얻습니까? Rorschach 2021.01.18 17:48 #23046 막심 드미트리예프스키 : 그러면 어떻게 이로부터 이익을 얻습니까? 증분 스펙트럼에서 3개의 피크를 보고 이에 대한 필터를 만들고 외삽하여 이익을 얻습니다. [삭제] 2021.01.18 17:53 #23047 로르샤흐 : 증분 스펙트럼에서 3개의 피크를 보고 이에 대한 필터를 만들고 외삽하여 이익을 얻습니다. 피크의 기간은 보이지 않습니다. 무엇에서 무엇을 계산해야합니까? 파이썬에 있습니까? Rorschach 2021.01.18 18:04 #23048 막심 드미트리예프스키 : 피크의 기간은 보이지 않습니다. 무엇에서 무엇을 계산해야합니까? 파이썬에 있습니까? 원래 시리즈의 1024 판독값의 경우 기간 64는 1024/64+1=17 포인트에 있을 것이며 첫 번째 포인트에는 상수 성분이 있습니다. 주파수는 1024/2를 기준으로 미러링됩니다. 즉, 두 개의 피크가 있습니다(시작 부분과 끝 부분). 난 없어. 푸리에 변환만 있으면 됩니다. 시퀀스를 생성하고 변환을 수행하고 그래프를 작성했습니다. 테스트되지 않은 코드: #include <rndxor128.mqh> #include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (Label1Buffer, 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 .); EventSetMillisecondTimer ( 50 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () {RNDXor128 xor; xor.SRand( 3 ); CFastFourierTransform fft; ArrayInitialize (Label1Buffer, 0 .); double A[]; int total= 1024 ; ArrayResize (A,total); ArraySetAsSeries (A, 1 ); ArrayInitialize (A, 0 .); for ( int i= 0 ;i<total;i++) {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm(); } //MathCumulativeSum(A); complex spec[]; fft.FFTR1D(A,total,spec); for ( int i= 0 ;i<total;i++) {Label1Buffer[i]= sqrt (spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)* 2 ./total; } ChartRedraw (); EventKillTimer (); } mytarmailS 2021.01.18 18:18 #23049 로르샤흐 : 재미있는 그림 이 사진의 수업은 무엇입니까? Rorschach 2021.01.18 18:20 #23050 mytarmailS : 이 사진의 수업은 무엇입니까? 왼쪽 열에는 두 개의 클래스(파란색과 빨간색)가 있습니다. 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신은 그것이 무엇을 의미하는지 해독할 수 있습니까?DSP에서 코사인 및 사인 절대 0
재미있는 그림
뭐라고 댓글을 달아야 할지조차 모르겠습니다. 위 그림에서 증분과 그 합, 아래 그림에서 스펙트럼. 3개의 증분의 경우 스펙트럼에서 사인이 명확하게 보입니다.
그러면 어떻게 이로부터 이익을 얻습니까?
증분 스펙트럼에서 3개의 피크를 보고 이에 대한 필터를 만들고 외삽하여 이익을 얻습니다.
피크의 기간은 보이지 않습니다. 무엇에서 무엇을 계산해야합니까?
피크의 기간은 보이지 않습니다. 무엇에서 무엇을 계산해야합니까?
원래 시리즈의 1024 판독값의 경우 기간 64는 1024/64+1=17 포인트에 있을 것이며 첫 번째 포인트에는 상수 성분이 있습니다. 주파수는 1024/2를 기준으로 미러링됩니다. 즉, 두 개의 피크가 있습니다(시작 부분과 끝 부분).
난 없어. 푸리에 변환만 있으면 됩니다. 시퀀스를 생성하고 변환을 수행하고 그래프를 작성했습니다.
테스트되지 않은 코드:
이 사진의 수업은 무엇입니까?
왼쪽 열에는 두 개의 클래스(파란색과 빨간색)가 있습니다.