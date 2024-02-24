트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2299 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 새 코멘트 denis.eremin 2021.01.16 14:59 #22981 재미있습니다. Statistica 패키지에서 MPP 유형 의 신경망 블록( multilayer forward perceptron )은 y = x1/x2 유형의 종속성을 찾을 수 없습니다. 검색하는 동안 패키지는 600개의 네트워크를 통과했으며 최상의 네트워크는 80% 미만의 정확도를 보였습니다. 은닉 뉴런의 수는 2~8입니다. mytarmailS 2021.01.16 15:33 #22982 denis.eremin : 재미있습니다. Statistica 패키지에서 MPP 유형의 신경망 블록( multilayer forward perceptron )은 y = x1/x2 유형의 종속성을 찾을 수 없습니다. 검색하는 동안 패키지는 600개의 네트워크를 통과했으며 최상의 네트워크는 80% 미만의 정확도를 보였습니다. 은닉 뉴런의 수는 2~8입니다. 오 글쎄, 운전하지 마십시오 .. 몇 층입니까? denis.eremin 2021.01.16 15:41 #22983 mytarmailS : 오 글쎄, 운전하지 마십시오 .. 몇 층입니까? 삼 [삭제] 2021.01.16 15:45 #22984 denis.eremin : 재미있습니다. Statistica 패키지에서 MPP 유형의 신경망 블록( multilayer forward perceptron )은 y = x1/x2 유형의 종속성을 찾을 수 없습니다. 검색하는 동안 패키지는 600개의 네트워크를 통과했으며 최상의 네트워크는 80% 미만의 정확도를 보였습니다. 은닉 뉴런의 수는 2~8입니다. https://www.mql5.com/en/forum/8265/page3#comment_5706960 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746 denis.eremin 2021.01.16 15:48 #22985 나는 RBF 네트워크를 시도하지 않았습니다 - 그들은 오랫동안 계산 mytarmailS 2021.01.16 15:50 #22986 denis.eremin : 삼 숨겨진 레이어는 몇 개입니까? ) denis.eremin 2021.01.16 15:58 #22987 mytarmailS : 숨겨진 레이어는 몇 개입니까? ) 각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다. mytarmailS 2021.01.16 16:01 #22988 denis.eremin : 각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다. 그 사실 1 숨겨진? Aleksey Mavrin 2021.01.16 16:02 #22989 denis.eremin : 각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다. 입력, 출력 및 숨겨진 것을 얻습니까? denis.eremin 2021.01.16 16:02 #22990 mytarmailS : 그 사실 1 숨겨진? 예 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
재미있습니다. Statistica 패키지에서 MPP 유형 의 신경망 블록( multilayer forward perceptron )은 y = x1/x2 유형의 종속성을 찾을 수 없습니다.
검색하는 동안 패키지는 600개의 네트워크를 통과했으며 최상의 네트워크는 80% 미만의 정확도를 보였습니다.
은닉 뉴런의 수는 2~8입니다.
오 글쎄, 운전하지 마십시오 .. 몇 층입니까?
삼
숨겨진 레이어는 몇 개입니까? )
각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다.
각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다.
그 사실 1 숨겨진?
예