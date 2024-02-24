트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2299

재미있습니다. Statistica 패키지에서 MPP 유형 의 신경망 블록( multilayer forward perceptron )은 y = x1/x2 유형의 종속성을 찾을 수 없습니다.

검색하는 동안 패키지는 600개의 네트워크를 통과했으며 최상의 네트워크는 80% 미만의 정확도를 보였습니다.

은닉 뉴런의 수는 2~8입니다.

 
오 글쎄, 운전하지 마십시오 .. 몇 층입니까?

 
[삭제]  
https://www.mql5.com/en/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
나는 RBF 네트워크를 시도하지 않았습니다 - 그들은 오랫동안 계산
 
각 네트워크에는 총 3개의 레이어가 있습니다.

 
그 사실 1 숨겨진?

 
입력, 출력 및 숨겨진 것을 얻습니까?

 
