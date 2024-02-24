트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2301

이상하게도 일반화하는 능력을 악화시키는 징후가 있습니다. 새로운 기능이 단순히 추가되고 모델이 없는 경우보다 더 많은 오류가 발생하기 때문에 이상하게 보일 것입니다.

예를 들어, 여러 대의 기계에서 훈련을 받은 다음 여러 대를 제거하고 정확도가 높아졌습니다.

 
mytarmailS :

아니요, 하나의 레이어는 원시적이며 하나의 가중치 곱셈입니다.

이것은 당신의 이론입니다

내 것이 아니다

 
막심 드미트리예프스키 :

이상하게도 일반화하는 능력을 악화시키는 징후가 있습니다. 새로운 기능이 단순히 추가되고 모델이 없는 경우보다 더 많은 오류가 발생하기 때문에 이상하게 보일 것입니다.

예를 들어, 여러 대의 기계에서 훈련을 받은 다음 여러 대를 제거하고 정확도가 높아졌습니다.

나는 오랫동안 이 효과에 대해 설명했습니다.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/725189

그것들은 모델의 완전한 재교육을 통해 드러납니다.

이것은 작업을 방해하는 소음입니다.

도서관 :

나는 오랫동안 이 효과에 대해 설명했다.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/725189

그것들은 모델의 완전한 재교육을 통해 드러납니다.

방해가 되는 소음입니다.

예, 하지만 여기에서 기능이 상호 작용하는 방식을 볼 수 있습니다. 특정 MO 프레임워크에 얽매여서 아쉽네요

다중공선성에 의해 중요성이 과소평가될 수 있기 때문에

물론, 많은 징후가 있을 때 수동으로 만지작거리는 것은 comme il faut가 아닙니다.
 
mytarmails :

아니요, 하나의 레이어는 원시적이며 하나의 가중치 곱셈입니다.

이것은 당신의 이론입니다

여기에서 Tsybenko의 정리를 찾았습니다.

제시된 공식은 y = x1/x2입니다. - 연속적이고 2차원적입니다.


https://www.mql5.com/ru/code/9002

권장 사항:

  • 3개의 레이어(numLayers=3: 입력 1개, 은닉 1개, 출력 1개)가 있는 네트워크는 대부분의 경우 일반적으로 충분합니다. Tsybenko의 정리에 따르면 하나의 은닉층이 있는 네트워크는 원하는 정도의 정확도로 연속적인 다차원 함수를 근사할 수 있습니다. 두 개의 은닉층이 있는 네트워크는 이산 다차원 함수를 근사할 수 있습니다.
도서관 :

제시된 공식은 y = x1/x2입니다. - 연속적이고 2차원적입니다.

불연속적인가 연속적 인가?

 
mytarmailS :

불연속적인가 연속적 인가?

마디 없는. 틈과 구멍이 있습니까? 예를 들어 그림을 보았습니까?


 
도서관 :

마디 없는. 틈과 구멍이 있습니까? 예를 들어 그림을 보았습니까?

응....

연속 기능 -   즉각적인 "점프" 없이 변경 되는 함수 (   break ), 인수 의 작은 변화가 함수 값의 작은 변화로 이어지는 것 입니다.   일정   연속 함수는 연속   라인 .

 
mytarmailS :

응....

연속 기능 -   즉각적인 "점프" 없이 변경 되는 함수 (   break ), 인수 의 작은 변화가 함수 값의 작은 변화로 이어지는 것 입니다.   일정   연속 함수는 연속   라인 .

y = x1/x2 는 어디에서 중단됩니까?
 
도서관 :
y = x1/x2 는 어디에서 중단됩니까?

x2=0

