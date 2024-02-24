트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1148

FxTrader562 :

아니, 어떻게든 IMPLEMENT 하면 뭔가 보상을 해주는 기능 으로 손익 관련 기능을.. 닫고, 에이전트의 의지가 자연스럽게 개선되어 더 많은 수익을 내기 위해 노력합니다 :)

하지만 어떻게 하느냐가 큰 문제입니다 :)))

제가 보여드린대로 저만의 방법으로 해봤어요 :))


현재 시장 상황(분포)과 관련된 다른 확률 분포의 샘플이 필요할 수도 있습니다. 잘 모르겠습니다. :)

 
어디로 사라진거야
 
알렉세이 비아즈미킨 :
어디로 사라진거야
박사 상인?

그는 오래전에 사라졌다

 
노바자 :

그는 오래전에 사라졌다

7월 31일에 마지막으로 그와 통화했고 더 이상 볼 수 없습니다 ...

 

안녕하세요 막심카님! 듣다! 나는 전환점에 대한 예측자를 리벳을 박았고, 지금까지는 앉아만 있었지만 내일은 매수세가 될 것입니다 ...


시각화를 위한 중지/테이크, ts가 아닙니다.




예측자는 이미 스스로 플러스에서 작동하고 있습니다. 공개된 데이터를 보내면 | 높은 | 낮은 | 닫기 | 권 | pred1 |pred2 | pred3.....

필터링을 위해 OHLC 데이터를 기반으로 예측자를 생성하고 네트워크를 훈련시키거나 가지고 있는 것이 무엇이든 가치 있는 것이 나올 것입니다.

무슨 말을 합니까?

안녕하세요 시간이 없어요.. 공부할게 많아요

서튼, 바트로. RL 2판, 더 이상 초안이 아니라 최종 버전 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view

책의 예 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

 
막심 드미트리예프스키 :

안녕하세요 시간이 없어요.. 공부할게 많아요

좋아, 그럼 다른거야. 내가 모든 것을 스스로하고 예측자를 생성하고 파일로 압축 할 것입니다

훈련과 목표만 있으면 알겠죠?

온라인 교육을 받았는데 이 파일로 무엇을 합니까? 시간이 지나면 치질을 동기화하고 rpochy해야합니다 ..

사건이 발생하지 않도록 초기에 MT5에서 모든 것을 한 번에 작성해야합니다.

 

그리고 실제로 Sorcerer, Doc, Fa, Aleshenka-son 등은 어디에 있습니까? 결국 미샤 선생님은 어디에?!

정지된 애니메이션에 가장 짧은 가지가 멈췄습니다... 무슨 일이?!

