트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1148

FxTrader562 : 아니, 어떻게든 IMPLEMENT 하면 뭔가 보상을 해주는 기능 으로 손익 관련 기능을.. 닫고, 에이전트의 의지가 자연스럽게 개선되어 더 많은 수익을 내기 위해 노력합니다 :) 하지만 어떻게 하느냐가 큰 문제입니다 :))) 제가 보여드린대로 저만의 방법으로 해봤어요 :)) 현재 시장 상황(분포)과 관련된 다른 확률 분포의 샘플이 필요할 수도 있습니다. 잘 모르겠습니다. :)

Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:14 #11472 어디로 사라진거야 박사 상인?

Violetta Novak 2018.11.07 23:32 #11473 그는 오래전에 사라졌다

Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:46 #11474 7월 31일에 마지막으로 그와 통화했고 더 이상 볼 수 없습니다 ...

mytarmailS 2018.11.09 18:47 #11475 안녕하세요 막심카님! 듣다! 나는 전환점에 대한 예측자를 리벳을 박았고, 지금까지는 앉아만 있었지만 내일은 매수세가 될 것입니다 ... 시각화를 위한 중지/테이크, ts가 아닙니다. 예측자는 이미 스스로 플러스에서 작동하고 있습니다. 공개된 데이터를 보내면 | 높은 | 낮은 | 닫기 | 권 | pred1 |pred2 | pred3..... 필터링을 위해 OHLC 데이터를 기반으로 예측자를 생성하고 네트워크를 훈련시키거나 가지고 있는 것이 무엇이든 가치 있는 것이 나올 것입니다. 무슨 말을 합니까?

[삭제] 2018.11.09 19:24 #11476 안녕하세요 시간이 없어요.. 공부할게 많아요

[삭제] 2018.11.09 19:25 #11477 서튼, 바트로. RL 2판, 더 이상 초안이 아니라 최종 버전 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view 책의 예 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

mytarmailS 2018.11.09 19:30 #11478 좋아, 그럼 다른거야. 내가 모든 것을 스스로하고 예측자를 생성하고 파일로 압축 할 것입니다 훈련과 목표만 있으면 알겠죠?

[삭제] 2018.11.09 19:49 #11479 온라인 교육을 받았는데 이 파일로 무엇을 합니까? 시간이 지나면 치질을 동기화하고 rpochy해야합니다 .. 사건이 발생하지 않도록 초기에 MT5에서 모든 것을 한 번에 작성해야합니다.

Alexander_K 2018.11.09 19:57 #11480 그리고 실제로 Sorcerer, Doc, Fa, Aleshenka-son 등은 어디에 있습니까? 결국 미샤 선생님은 어디에?! 정지된 애니메이션에 가장 짧은 가지가 멈췄습니다... 무슨 일이?!
아니, 어떻게든 IMPLEMENT 하면 뭔가 보상을 해주는 기능 으로 손익 관련 기능을.. 닫고, 에이전트의 의지가 자연스럽게 개선되어 더 많은 수익을 내기 위해 노력합니다 :)
하지만 어떻게 하느냐가 큰 문제입니다 :)))
제가 보여드린대로 저만의 방법으로 해봤어요 :))
현재 시장 상황(분포)과 관련된 다른 확률 분포의 샘플이 필요할 수도 있습니다. 잘 모르겠습니다. :)
어디로 사라진거야
그는 오래전에 사라졌다
7월 31일에 마지막으로 그와 통화했고 더 이상 볼 수 없습니다 ...
안녕하세요 막심카님! 듣다! 나는 전환점에 대한 예측자를 리벳을 박았고, 지금까지는 앉아만 있었지만 내일은 매수세가 될 것입니다 ...
시각화를 위한 중지/테이크, ts가 아닙니다.
예측자는 이미 스스로 플러스에서 작동하고 있습니다. 공개된 데이터를 보내면 | 높은 | 낮은 | 닫기 | 권 | pred1 |pred2 | pred3.....
필터링을 위해 OHLC 데이터를 기반으로 예측자를 생성하고 네트워크를 훈련시키거나 가지고 있는 것이 무엇이든 가치 있는 것이 나올 것입니다.
무슨 말을 합니까?
안녕하세요 시간이 없어요.. 공부할게 많아요
서튼, 바트로. RL 2판, 더 이상 초안이 아니라 최종 버전 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
책의 예 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
좋아, 그럼 다른거야. 내가 모든 것을 스스로하고 예측자를 생성하고 파일로 압축 할 것입니다
훈련과 목표만 있으면 알겠죠?
온라인 교육을 받았는데 이 파일로 무엇을 합니까? 시간이 지나면 치질을 동기화하고 rpochy해야합니다 ..
사건이 발생하지 않도록 초기에 MT5에서 모든 것을 한 번에 작성해야합니다.
그리고 실제로 Sorcerer, Doc, Fa, Aleshenka-son 등은 어디에 있습니까? 결국 미샤 선생님은 어디에?!
정지된 애니메이션에 가장 짧은 가지가 멈췄습니다... 무슨 일이?!