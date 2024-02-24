트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2296 1...228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2021.01.14 16:41 #22951 막심 드미트리예프스키 : 가지고 노는 것이 좋습니다. 곧 할 것입니다. 명확하지 않기 때문에 멋지다) 그건 그렇고, 그리드는 (martingale과 비교하여) 조금 더 의미있는 것처럼 보입니다. 예를 들어, 작은 움직임이 계속되고 큰 움직임이 펼쳐질 때 효과를 포착하려고 할 수 있습니다. Aleksey Mavrin 2021.01.14 17:02 #22952 막심 드미트리예프스키 : 웬일인지 모든 사람들은 대부분 의미가 없거나 과도하게 최적화되지 않은 위치에 대해 평균을 구하는 데 익숙합니다. 로트를 고정된 상태로 둘 수 있지만 여전히 그리드를 사용할 수 있습니다. 거래 설정(진입 및 종료 지점)이 변경되고 MO의 기능 공간에서의 표현도 변경됩니다. 지금 이 순간이 흥미롭다. 새로운 데이터에 안정성 효과가 있는지 여부 - 나는 모릅니다. 나는 그런 매트가 없습니다. 방식. 경험적으로 테스트합니다. Grid와 Martin은 sp의 관점에서 근본적으로 다른 것입니다. 원하는 경우 " 전략의 수학") 게임 이론을 말하자면. 그리드는 "이상적인" 순간보다 일찍/늦게 진입할 위험을 다양화하거나 시장 진입에 대한 "자신감"을 허용하기 위해서만 필요합니다. 동시에 플러스의 그리드 - 피라미드 -는 마이너스 평균보다 향상됩니다. 그리고 Martin은 정확히 수학적으로 고립된 유형의 평균을 증가시키면서 모든 것이 수학과 연결되어 있습니다(입력을 생각하고 찾을 필요가 전혀 없습니다. 이미 빈곤에서 필터를 발명한 것입니다). 유일한 질문은 다음과 같습니다. 저장소의 두께, 반동 없는 움직임을 견딜 수 있는 정도. 그리드에 관해서 - 나는 당신의 아이디어가 정말 좋습니다. 나는 최근에 ML로 장난을 쳤고, 요전날에도 그런 것이 떠올랐습니다. 개별 거래에 따라 목적 함수를 표현하는 방법은 무엇입니까? 거래 자체가 일종의 그리드에 구축될 수 있을 때 까다로운 최소 위험으로 진입한 다음 피라미드 또는 평균화와 같은 MM. 입력 분할 전략이 다른 모델의 경우 목표가 다를 것이라는 것이 갑자기 분명해졌습니다. 모두가 무엇을 찾고 있습니까? 확률의 영역 코딩 도움말 [삭제] 2021.01.14 17:20 #22953 알렉세이 마브린 : Grid와 Martin은 sp의 관점에서 근본적으로 다른 것입니다. 원하는 경우 " 전략의 수학") 게임 이론을 말하자면. 그리드는 "이상적인" 순간보다 일찍/늦게 진입할 위험을 다양화하거나 시장 진입에 대한 "자신감"을 허용하기 위해서만 필요합니다. 동시에 플러스의 그리드 - 피라미드 -는 마이너스 평균보다 향상됩니다. 그리고 Martin은 정확히 수학적으로 고립된 유형의 평균을 증가시키면서 모든 것이 수학과 연결되어 있습니다(입력을 생각하고 찾을 필요가 전혀 없습니다. 이미 빈곤에서 필터를 발명한 것입니다). 유일한 질문은 다음과 같습니다. 저장소의 두께, 반동 없는 움직임을 견딜 수 있는 정도. 그리드에 관해서 - 나는 당신의 아이디어가 정말 좋습니다. 나는 최근에 ML로 장난을 쳤고, 요전날에도 그런 것이 떠올랐습니다. 개별 거래에 따라 목적 함수를 표현하는 방법은 무엇입니까? 거래 자체가 일종의 그리드에 구축될 수 있을 때 까다로운 최소 위험으로 진입한 다음 피라미드 또는 평균화와 같은 MM. 입력 분할 전략이 다른 모델의 경우 목표가 다를 것이라는 것이 갑자기 분명해졌습니다. 네, 그냥 그리드입니다. 아마도 가벼운 마틴과 함께) [삭제] 2021.01.14 17:21 #22954 알렉세이 니콜라예프 : 그건 그렇고, 그리드는 (martingale과 비교하여) 조금 더 의미있는 것처럼 보입니다. 예를 들어, 작은 움직임이 계속되고 큰 움직임이 펼쳐질 때 효과를 포착하려고 할 수 있습니다. 예, 그렇습니다. Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания
www.mql5.com
Статья знакомит читателя с моделями экспоненциального сглаживания, использующимися при краткосрочном прогнозировании временных рядов. Помимо этого затрагиваются вопросы, связанные с оптимизацией и оценкой результатов прогнозирования, приведены несколько примеров в виде скриптов и индикаторов. Статья будет полезной при первом знакомстве с принципами прогнозирования на базе моделей экспоненциального сглаживания. Rorschach 2021.01.14 23:29 #22958 로르샤흐 : 링크를 찾을 때까지 비트 전송률이 낮은 랩처럼 https://www.mql5.com/en/forum/143224/page30#comment_3620287 Как отличить график FOREX от ГПСЧ? 2013.02.11www.mql5.com Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд... Aleksey Nikolayev 2021.01.15 08:15 #22959 로르샤흐 : https://www.mql5.com/en/forum/143224/page30#comment_3620287 기한은 없습니다. Marsaglia는 1995년(이 노이즈가 포함된 CD-ROM의 출시일) 테스트에서 다이오드 랩 노이즈를 확인 했으며 NIST 테스트 세트는 2010년 으로 거슬러 올라갑니다 . 나는 래퍼를 믿는다 - 그들은 아마 AES 콘테스트에서 우승할 것이다) 모든 테스트 세트에 대해 그들이 인식하지 못하는 무작위가 아닌 시퀀스를 만드는 것이 항상 가능하다는 것은 분명합니다. 가장 쉬운 방법은 파이의 이진 표기법과 같은 것을 취하는 것입니다. 그러나 저는 변호사들이 이 테스트를 연구하고 시장에 사인파를 묶는 방법에 대한 아이디어를 가지고 몇 년 동안 뛰어 다니지 않는 것이 좋습니다.) NIST Special Publication (SP) 800-22 Rev. 1a, A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications csrc.nist.gov This paper discusses some aspects of selecting and testing random and pseudorandom number generators. NIST Special Publication (SP) 800-22 Rev. 1a, A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications
csrc.nist.gov
This paper discusses some aspects of selecting and testing random and pseudorandom number generators. The outputs of such generators may be used in many cryptographic applications, such as the generation of key material. Generators suitable for use in cryptographic applications may need to meet stronger requirements than for other applications. In particular, their outputs must be unpredictable in the absence of knowledge of the inputs. Some criteria for characterizing and selecting appropriate generators are discussed in this document. The subject of statistical testing and its relation to cryptanalysis is also discussed, and some recommended statistical tests are provided. These tests may be useful as a first step in determining whether or not a generator is suitable for a particular cryptographic application. However, no set of statistical tests can absolutely certify a generator as appropriate for usage in a particular application, i.e., statistical testing cannot serve as a...

Aleksey Mavrin 2021.01.15 09:33 #22960 Marsaglia는 1995년(이 노이즈가 포함된 CD-ROM의 출시일) 테스트에서 다이오드 랩 노이즈를 확인 했으며 NIST 테스트 세트는 2010년 으로 거슬러 올라갑니다 . 나는 래퍼를 믿는다 - 그들은 아마 AES 콘테스트에서 우승할 것이다) 모든 테스트 세트에 대해 그들이 인식하지 못하는 무작위가 아닌 시퀀스를 만드는 것이 항상 가능하다는 것은 분명합니다. 가장 쉬운 방법은 파이의 이진 표기법과 같은 것을 취하는 것입니다. 그러나 저는 변호사들이 이 테스트를 연구하고 시장에 사인파를 묶는 방법에 대한 아이디어를 가지고 몇 년 동안 뛰어 다니지 않는 것이 좋습니다.) 그건 그렇고, 나는 멋진 실험 에 대해 읽은 것을 기억했습니다. 컨볼루션 네트워크가 고양이와 다른 1000개의 클래스를 인식하는 것에 대해 과장하기 시작했을 때, 누군가가 연구를 수행하고 거의 모든 그림을 약간 변경하고 이 뉴런을 속이는 간단한 알고리즘을 작성했습니다(AlexNet chtoli). 게다가, 변화는 눈에 절대적으로 보이지 않았고, 격자가 깨져서, 반픽셀 이동 등과 같은 것입니다. 1...228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가지고 노는 것이 좋습니다. 곧 할 것입니다.명확하지 않기 때문에 멋지다)
그건 그렇고, 그리드는 (martingale과 비교하여) 조금 더 의미있는 것처럼 보입니다. 예를 들어, 작은 움직임이 계속되고 큰 움직임이 펼쳐질 때 효과를 포착하려고 할 수 있습니다.
웬일인지 모든 사람들은 대부분 의미가 없거나 과도하게 최적화되지 않은 위치에 대해 평균을 구하는 데 익숙합니다.
로트를 고정된 상태로 둘 수 있지만 여전히 그리드를 사용할 수 있습니다. 거래 설정(진입 및 종료 지점)이 변경되고 MO의 기능 공간에서의 표현도 변경됩니다. 지금 이 순간이 흥미롭다.새로운 데이터에 안정성 효과가 있는지 여부 - 나는 모릅니다. 나는 그런 매트가 없습니다. 방식. 경험적으로 테스트합니다.
Grid와 Martin은 sp의 관점에서 근본적으로 다른 것입니다. 원하는 경우 " 전략의 수학") 게임 이론을 말하자면.
그리드는 "이상적인" 순간보다 일찍/늦게 진입할 위험을 다양화하거나 시장 진입에 대한 "자신감"을 허용하기 위해서만 필요합니다. 동시에 플러스의 그리드 - 피라미드 -는 마이너스 평균보다 향상됩니다.
그리고 Martin은 정확히 수학적으로 고립된 유형의 평균을 증가시키면서 모든 것이 수학과 연결되어 있습니다(입력을 생각하고 찾을 필요가 전혀 없습니다. 이미 빈곤에서 필터를 발명한 것입니다). 유일한 질문은 다음과 같습니다. 저장소의 두께, 반동 없는 움직임을 견딜 수 있는 정도.
그리드에 관해서 - 나는 당신의 아이디어가 정말 좋습니다. 나는 최근에 ML로 장난을 쳤고, 요전날에도 그런 것이 떠올랐습니다. 개별 거래에 따라 목적 함수를 표현하는 방법은 무엇입니까? 거래 자체가 일종의 그리드에 구축될 수 있을 때 까다로운 최소 위험으로 진입한 다음 피라미드 또는 평균화와 같은 MM. 입력 분할 전략이 다른 모델의 경우 목표가 다를 것이라는 것이 갑자기 분명해졌습니다.
네, 그냥 그리드입니다. 아마도 가벼운 마틴과 함께)
그건 그렇고, 그리드는 (martingale과 비교하여) 조금 더 의미있는 것처럼 보입니다. 예를 들어, 작은 움직임이 계속되고 큰 움직임이 펼쳐질 때 효과를 포착하려고 할 수 있습니다.
예, 그렇습니다. MO가 새로운 데이터에 대해 일반화하는 방법이 궁금합니다. 이론상 소음에 덜 민감해야 합니다.
기사는 사람들의 마음에 유익한 영향을 미칩니다
아직 신청자가 없습니다. 가설 - 사람들이 MO를 더 많이 뒤질수록 프리랜서에 대한 관심은 줄어듭니다))
여기서 1.5명만 위의 모든 작업을 수행할 수 있음)
솔직히 말해서 사람들이 어떻게 간단한 방법으로 수익성 있는 봇(예: 시장용)을 만들고 최적화되고 작동하는지 이해하지 못합니다.
아마도 큰 표본일 뿐이고 누군가는 운이 좋을 것입니다.
링크를 찾을 때까지 비트 전송률이 낮은 랩처럼
https://www.mql5.com/en/forum/143224/page30#comment_3620287
기한은 없습니다. Marsaglia는 1995년(이 노이즈가 포함된 CD-ROM의 출시일) 테스트에서 다이오드 랩 노이즈를 확인 했으며 NIST 테스트 세트는 2010년 으로 거슬러 올라갑니다 . 나는 래퍼를 믿는다 - 그들은 아마 AES 콘테스트에서 우승할 것이다)
모든 테스트 세트에 대해 그들이 인식하지 못하는 무작위가 아닌 시퀀스를 만드는 것이 항상 가능하다는 것은 분명합니다. 가장 쉬운 방법은 파이의 이진 표기법과 같은 것을 취하는 것입니다. 그러나 저는 변호사들이 이 테스트를 연구하고 시장에 사인파를 묶는 방법에 대한 아이디어를 가지고 몇 년 동안 뛰어 다니지 않는 것이 좋습니다.)
그건 그렇고, 나는 멋진 실험 에 대해 읽은 것을 기억했습니다. 컨볼루션 네트워크가 고양이와 다른 1000개의 클래스를 인식하는 것에 대해 과장하기 시작했을 때,
누군가가 연구를 수행하고 거의 모든 그림을 약간 변경하고 이 뉴런을 속이는 간단한 알고리즘을 작성했습니다(AlexNet chtoli).
게다가, 변화는 눈에 절대적으로 보이지 않았고, 격자가 깨져서, 반픽셀 이동 등과 같은 것입니다.