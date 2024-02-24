트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2295 1...228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302...3399 새 코멘트 Rorschach 2021.01.14 13:23 #22941 막심 드미트리예프스키 : 그것은 편차가 아니다 이제 내 목표는 상관 관계를 사용하여 추세/평탄도를 결정하는 것입니다. 주기에 대해서는 푸리에를 사용할 것입니다. Aleksey Nikolayev 2021.01.14 13:31 #22942 로르샤흐 : 이 테스트는 완료되지 않았으며 음악이 임의성 테스트를 통과할 수 있다는 기사를 보았습니다. 어떤 종류의 음악 (누구와 백색 소음이 음악인지), 압축 여부, 어떤 종류의 테스트가 수행되었는지 (수십 가지가 있으며 모든 것을 통과해야 함) 세부 사항을 살펴볼 필요가 있습니다. Rorschach 2021.01.14 13:45 #22943 알렉세이 니콜라예프 : 어떤 종류의 음악 (누구와 백색 소음이 음악인지), 압축 여부, 어떤 종류의 테스트가 수행되었는지 (수십 가지가 있으며 모든 것을 통과해야 함) 세부 사항을 살펴볼 필요가 있습니다. 링크를 찾을 때까지 비트 전송률이 낮은 랩처럼 Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 14:05 #22944 막심 드미트리예프스키 : 웬일인지 모든 사람들은 대부분 의미가 없거나 과도하게 최적화되지 않은 위치에 대해 평균을 구하는 데 익숙합니다. 로트를 고정된 상태로 둘 수 있지만 여전히 그리드를 사용할 수 있습니다. 거래 설정(진입 및 종료 지점)이 변경되고 MO의 기능 공간에서의 표현도 변경됩니다. 지금 이 순간이 흥미롭다. 새로운 데이터에 안정성 효과가 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 나는 그런 매트가 없습니다. 방식. 경험적으로 테스트합니다. 글쎄, 어떤 의미에서 그리드를 계산하는 것이 너무 정확하면 수익성이 있고 예금 추가 규칙이 될 것입니다. 이것에 뭔가가 있습니다.) 그리고 가장 가까운 행에 따라 그리드의 그림을 변경하고 제한이 있는 지연을 올바르게 설정하는 방법을 가르칩니다. 그런 큰 배움을 얻습니다. [삭제] 2021.01.14 14:17 #22945 발레리 야스트렘스키 : 글쎄, 어떤 의미에서 그리드를 계산하는 것이 너무 정확하면 수익성이 있고 예금 추가 규칙이 될 것입니다. 이것에 뭔가가 있습니다.) 그리고 가장 가까운 행에 따라 그리드의 그림을 변경하고 제한이 있는 지연을 올바르게 설정하는 방법을 가르칩니다. 그런 큰 배움을 얻습니다. 주제 참가자의 수준이 평균적으로 증가했기 때문에(모두가 신경망을 훈련하는 방법을 배웠습니다) 인기 있는 전략을 취하고 ML을 적용하는 것이 좋습니다. 포함 시장에서 마틴과 TS. 헐 누군가 떨어졌네.. 그리고 더 많은 사람들이 있는 곳에 더 많은 과대 광고와 결과가 있습니다 이 주제에서 성숙한 TS가 성장할 수 있다고 믿습니다. Renat Akhtyamov 2021.01.14 15:25 #22946 막심 드미트리예프스키 : 주제 참가자의 수준이 평균적으로 증가했기 때문에(모두가 신경망을 훈련하는 방법을 배웠습니다) 인기 있는 전략을 취하고 ML을 적용하는 것이 좋습니다. 포함 시장에서 마틴과 TS. 헐 누군가 떨어졌네.. 그리고 더 많은 사람들이 있는 곳에 더 많은 과대 광고와 결과가 있습니다 이 주제에서 성숙한 TS가 성장할 수 있다고 믿습니다. 거의 4줄로 된 성숙한 ts( grail without neuro, AI ) 샤프 비율: 15.32 CME의 FX 섹터 알고리즘 사본 즉, 수입 마진 - 이것은 이 샤프 비율의 역수입니다. ;) 행운을 빕니다 Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 16:00 #22947 막심 드미트리예프스키 : 주제 참가자의 수준이 평균적으로 증가했기 때문에(모두가 신경망을 훈련하는 방법을 배웠습니다) 인기 있는 전략을 취하고 ML을 적용하는 것이 좋습니다. 포함 시장에서 마틴과 TS. 헐 누군가 떨어졌네.. 그리고 더 많은 사람들이 있는 곳에 더 많은 과대 광고와 결과가 있습니다 이 주제에서 성숙한 TS가 성장할 수 있다고 믿습니다. 그리드 형성(주문 조건)을 한번에 많이, 처음에 가르칠 방향을 제시하는 것보다 더 어려운 것 같습니다.) [삭제] 2021.01.14 16:17 #22948 발레리 야스트렘스키 : 그리드 형성(주문 조건)을 한번에 많이, 처음에 가르칠 방향을 제시하는 것보다 더 어려운 것 같습니다.) 가지고 노는 것이 좋습니다. 곧 할 것입니다. 명확하지 않기 때문에 멋지다) Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 16:22 #22949 막심 드미트리예프스키 : 가지고 노는 것이 좋습니다. 곧 할 것입니다. 명확하지 않기 때문에 멋지다) 글쎄, 여기 학습 결과의 하나의 솔루션 대신에 전략은 솔루션 세트의 형태입니다) Rorschach 2021.01.14 16:30 #22950 로르샤흐 : 그림 2 에서 신뢰 구간은 어떻게 구성됩니까? 여기 당신이 볼 수 있습니다 Анализ основных характеристик временных рядов www.mql5.com В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда. 1...228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그것은 편차가 아니다
이제 내 목표는 상관 관계를 사용하여 추세/평탄도를 결정하는 것입니다. 주기에 대해서는 푸리에를 사용할 것입니다.
이 테스트는 완료되지 않았으며 음악이 임의성 테스트를 통과할 수 있다는 기사를 보았습니다.
어떤 종류의 음악 (누구와 백색 소음이 음악인지), 압축 여부, 어떤 종류의 테스트가 수행되었는지 (수십 가지가 있으며 모든 것을 통과해야 함) 세부 사항을 살펴볼 필요가 있습니다.
링크를 찾을 때까지 비트 전송률이 낮은 랩처럼
웬일인지 모든 사람들은 대부분 의미가 없거나 과도하게 최적화되지 않은 위치에 대해 평균을 구하는 데 익숙합니다.
로트를 고정된 상태로 둘 수 있지만 여전히 그리드를 사용할 수 있습니다. 거래 설정(진입 및 종료 지점)이 변경되고 MO의 기능 공간에서의 표현도 변경됩니다. 지금 이 순간이 흥미롭다.새로운 데이터에 안정성 효과가 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 나는 그런 매트가 없습니다. 방식. 경험적으로 테스트합니다.
글쎄, 어떤 의미에서 그리드를 계산하는 것이 너무 정확하면 수익성이 있고 예금 추가 규칙이 될 것입니다. 이것에 뭔가가 있습니다.) 그리고 가장 가까운 행에 따라 그리드의 그림을 변경하고 제한이 있는 지연을 올바르게 설정하는 방법을 가르칩니다.
그런 큰 배움을 얻습니다.
주제 참가자의 수준이 평균적으로 증가했기 때문에(모두가 신경망을 훈련하는 방법을 배웠습니다) 인기 있는 전략을 취하고 ML을 적용하는 것이 좋습니다. 포함 시장에서 마틴과 TS.
헐 누군가 떨어졌네..
그리고 더 많은 사람들이 있는 곳에 더 많은 과대 광고와 결과가 있습니다
이 주제에서 성숙한 TS가 성장할 수 있다고 믿습니다.
거의 4줄로 된 성숙한 ts( grail without neuro, AI )
CME의 FX 섹터 알고리즘 사본
즉, 수입 마진 - 이것은 이 샤프 비율의 역수입니다.
;)
행운을 빕니다
그리드 형성(주문 조건)을 한번에 많이, 처음에 가르칠 방향을 제시하는 것보다 더 어려운 것 같습니다.)
가지고 노는 것이 좋습니다. 곧 할 것입니다.명확하지 않기 때문에 멋지다)
글쎄, 여기 학습 결과의 하나의 솔루션 대신에 전략은 솔루션 세트의 형태입니다)
그림 2 에서 신뢰 구간은 어떻게 구성됩니까?
여기 당신이 볼 수 있습니다