트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2290

비탈리 무지첸코 :

글쎄요, 어디서부터 시작해야 하고 일반적으로 어떻게 보여야 하는지 상상하기조차 어렵습니다. 내가 이해하기로는 이것들은 말하자면 양립할 수 없는 것들이다.

Renat Akhtyamov 2021.01.13 14:02 #22892

먼저 기존 시스템에 대한 개요입니다. 테스트. 비교 특성 - 장점과 단점. 단점, 아이디어 수정. TS 형성. 모를 유치해야 할 필요성을 어디에서 보십니까?

Aleksey Mavrin 2021.01.13 15:27 #22893

막심 드미트리예프스키 :

이것은 언뜻보기에 보이는 것보다 더 의미가 있습니다.

[삭제] 2021.01.13 15:57 #22894

알렉세이 마브린 :

groping의 흥미로운 실제 구현, 성공 사례 신호에서 하나를 보았고 잘 작동합니다.

Vladimir Perervenko 2021.01.13 17:36 #22895

레나트 팻쿨린 :

다음 정보를 공유할 수 있습니다.

1) 파이썬 MT5 라이브러리를 사용합니까?
2) MT5 외부 또는 내부에서 사용
3) 라이브러리에 어떤 기능이 빠져 있습니까? 지표에 대한 액세스?

빠른 매트릭스 작업을 추가하여 MQL5 업그레이드를 준비하고 있습니다. 이렇게 하면 정기적인 대규모 계산이 가능합니다. 다음으로 분석 패키지용 커넥터를 개발하고 표준 WinML 통합을 소개합니다.

Py 스크립트에서 터미널 이벤트 수신. MKL 프로그램과 데이터 교환 지표? 바람직하지만 필수는 아닙니다. 모든 지표는 R/Py로 계산할 수 있습니다.

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5

Renat Fatkhullin 2021.01.13 18:49 #22896

블라디미르 페레르벤코 :

Vladimir Perervenko 2021.01.13 19:45 #22897

레나트 파트훌린 :

내가 사용하는 스크립트로 터미널에서 파이썬 스크립트를 실행 합니다.

우리는 R을 요구하지 않을 것입니다. 일에 충분합니다.

행운을 빕니다

Rorschach 2021.01.13 20:55 #22898

로르샤흐 :

이상적으로는 시리즈를 정지 상태로 만들고 스펙트럼에서 주기를 찾고 이러한 주기에 대한 필터를 구축해야 합니다.

중지하는 방법? 에퀴틱 바? 시간별 평균 변동성 수정? 로그와 필터링?

스펙트럼을 구축하는 방법? 히스토리의 깊이가 클수록 더 강한 노이즈에서 더 약한 신호를 끌어낼 수 있습니다. 그러나 시장은 시간이 지남에 따라 변합니다. 이것이 임의의 우연이 아닌 주기라는 보장이 있는 짧은 섹션을 취한다면.

스펙트럼에 대한 내 통계를 보여줬어

[삭제] 2021.01.14 08:41 #22899

로르샤흐 :

내 연구는 반대 그림을 보여줍니다

[삭제] 2021.01.14 09:57 #22900

기사는 사람들의 마음에 유익한 영향을 미칩니다
글쎄요, 어디서부터 시작해야 하고 일반적으로 어떻게 보여야 하는지 상상하기조차 어렵습니다. 내가 이해하기로는 이것들은 말하자면 양립할 수 없는 것들이다.
이것은 언뜻보기에 보이는 것보다 더 의미가 있습니다.
첫 번째 항목의 순간을 찾기 위한 신경망의 역할은 무엇을 의미합니까? 아니면 네트워크에 빨간색으로 증가된 로트와 함께 개봉의 의미를 찾도록 가르칠 것인가?)
groping의 흥미로운 실제 구현, 성공 사례신호에서 하나를 보았고 잘 작동합니다.
다음 정보를 공유할 수 있습니다.
1. 나는 도서관을 이용한다.
2. 내가 Meta Editor를 사용하여 Python 스크립트를 만들고 디버그하는지 여부를 의미한다면 아니요.
3. 충분하지 않다
계획이 인상적입니다. 하지만 당신은 광대함을 포용하고 싶어하는 것 같습니다.
행운을 빕니다
추신: 여전히 이 포럼에서 R 언어 사용에 대해 논의하는 것이 부적절하다고 생각하십니까?
터미널에서 스크립트로 python 스크립트를 실행하는 것을 의미했습니다.
이것은 스크립트 시작 모드이므로 이벤트가 없습니다.
MetaQuotes & MetaTrader & MQL 생태계를 둘러보세요. 모두 거대했습니다. 그리고 나는 항상 "당신은 할 수 없습니다."라고 들었습니다.
또한, 아주 작은 부분을 보고/실현합니다.
왜 안되는지 토론하십시오. 그러나 R을 위해 우리에게 무언가를 요구할 필요는 없습니다. 우리의 경우 이 문제는 종료되었습니다.
내가 사용하는 스크립트로 터미널에서 파이썬 스크립트를 실행 합니다.
우리는 R을 요구하지 않을 것입니다. 일에 충분합니다.
이상적으로는 시리즈를 정지 상태로 만들고 스펙트럼에서 주기를 찾고 이러한 주기에 대한 필터를 구축해야 합니다.
중지하는 방법? 에퀴틱 바? 시간별 평균 변동성 수정? 로그와 필터링?
스펙트럼을 구축하는 방법? 히스토리의 깊이가 클수록 더 강한 노이즈에서 더 약한 신호를 끌어낼 수 있습니다. 그러나 시장은 시간이 지남에 따라 변합니다. 이것이 임의의 우연이 아닌 주기라는 보장이 있는 짧은 섹션을 취한다면.
스펙트럼에 대한 내 통계를 보여줬어
문제 1은 해결 되었다고 할 수 있습니다. 시간은 정보를 전달하지 않으며 공평한 막대를 사용하고 걱정하지 마십시오. 나는 또한 지속성을 계산할 것이지만 아마도 새로운 것은 없을 것입니다.
질문 2, 필요한 품질에서 진행할 수 있습니다. 예를 들어 정확도가 95%이고 샘플이 400바인 경우 오류는 + -0.1*sco입니다. 또는 신호 대 잡음비. 100개의 정현파를 추가하면 진폭은 100배 증가하고 100개의 노이즈 구현을 추가하면 10배만 증가합니다.
내 연구는 반대 그림을 보여줍니다
기사는 사람들의 마음에 유익한 영향을 미칩니다