copy_ticks_from - MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5

1. 예, 항상 2. 외부와 같이 VScode 및 jupyter에 사용(연구에 매우 편리함) 3. 모든 것이 충분하지만 지표를 사용하지 않습니다. 글쎄요, ONNX처럼 단순히 모델을 MT5로 옮기는 것만으로는 충분하지 않지만, 지금까지 나는 이것에 대해 연구하지 않았습니다. 나는 또한 거래 API를 시도했지만 모든 것이 잘 작동합니다. MQL은 이전 관성으로 인해 이 체인에 있습니다. 내가 시작했기 때문입니다. 그렇지 않으면 이러한 모든 문제가 파이썬에서 해결됩니다. 물론 MQL은 속도와 가시성에 관한 것이기도 하지만 동시에: - 암호화 거래소에서 데이터를 가져오는 목발 - 거래를 위한 작물 거래소의 API와 직접 상호 작용할 수 없음 - 코드를 공개하지 않고 어드바이저를 시장에 내놓을 수 없음 (웹 요청이 있는 경우 자동 검증 통과 불가) - 일반 클라이언트가 MQL 터미널을 사용하는 데 전혀 무지하고 무능함(모두가 브라우저로 전송됨) 어디에도 뜨지 않습니다. 암호 교환에는 목발이 없습니다. 암호 교환과 직접 통합된 MT5 브로커를 찾으십시오. EA의 전체 로직이 웹 요청에 의존하고 EA가 독립적인 거래를 할 수 없다면 실패합니다. 이 경우 거래자 보호가 침해되고 절대적인 위조의 여지가 생기기 때문입니다. 무지와 무능에서 당신은 착각하고 있습니다. 모든 것이 오랫동안 휴대 전화를 사용하는 수준에 도달했습니다. 당신의 진술에서 당신은 "파이썬 외에는 아무것도 없다"고 전 세계를 대표한다는 것이 분명합니다. 20~30년 더 일찍 프로그래밍을 시작했다면 작업이 실제로 어디에서 진행되고 있는지(수천만 및 수억 소비자에게 집중), 목발에 대한 연구가 어디 있는지 보았을 것입니다. 상용 시장(수천만 및 수억 명의 사용자)으로 출시하기 위한 R/Python 연구는 다른 보다 생산적인 언어로 거의 완전한 변환을 필요로 합니다. 결과적으로 "차고 대 공장"은 "파이썬 대 메타 트레이더 5"에 해당합니다. 우리는 과도기적 과정을 없애고 스스로 최대한의 작업을 할 수 있도록 MQL5를 개발하고 있습니다. Ubzen 시스템 개발 프로세스 굿바이 로봇, 만세 광기 OpenCl 및 도구. 리뷰 Renat Fatkhullin 2021.01.12 12:00 #22847 알렉세이 마브린 : 1) 아직은 아니지만, 분명히 할 것입니다. 지금까지 ML의 경우 습관적으로 MQL로 작성된 솔루션을 사용하여 "모든 것을 한 곳에서" 작업합니다. 2.3) 내부적으로 사용하는 방법을 몰랐습니다. 인기 있는 Python ML 라이브러리에 대한 mqh-wrappers 인터페이스가 필요할 것이라고 생각합니다. 행렬 연산은 GPU 에서 계산할 수 있습니까? OpenCL 및 DirectX에 대해 했던 것처럼 WinML과의 직접 통합을 개발할 것입니다. 또한 다른 언어와 유사한 C++ 모듈/패키지를 포함하는 큰 프로젝트 가 있습니다. 즉, 많은 오픈 소스 라이브러리를 패키지로 변환하는 것이 가능합니다. 최소한 CPU/Multithreads/AVX에서 매트릭스 작업이 가능하지만 GPU에서는 가능합니다. [삭제] 2021.01.12 12:02 #22848 레나트 파트훌린 : OpenCL 및 DirectX에 대해 했던 것처럼 WinML과의 직접 통합을 개발할 것입니다. 또한 다른 언어와 유사한 C++ 모듈/패키지를 포함하는 큰 프로젝트가 있습니다. 즉, 많은 오픈 소스 라이브러리를 패키지로 변환하는 것이 가능합니다. 최소한 CPU/Multithreads/AVX에서 매트릭스 작업이 가능하지만 GPU에서는 가능합니다. 자동 미분을 위한 백로그(예: PyTorch)로 이 작업을 수행하는 것이 합리적일 수 있습니다. 저것들. 텐서의 기울기를 계산할 수 있는 기능이 있지만 그 위에는 모든 신경망을 조각할 수 있습니다. 하지만 이것은 매우 큰 작업이며 아마도 자신의 신경망 엔진을 작성하는 것과 동일할 것입니다. Evgeny Dyuka 2021.01.12 12:08 #22849 레나트 파트훌린 : 당신의 진술에서 당신은 "파이썬 외에는 아무것도 없다"고 전 세계를 대표한다는 것이 분명합니다. 나는 사업가로서 전 세계를 대표합니다. 제품을 가지고 있어 홍보하고 있습니다. 더 나은 방법을 찾고 있습니다. MQL5는 제품 홍보를 위해 어떤 식으로든 작동하지 않습니다. 이것은 제 개인적인 경험일 뿐 그 이상은 아닙니다. - MQL에서 내 주제에 대한 기사를 게시하려고 하면 " 볼륨이 충분하지 않으므로 죄송합니다. 하지만 읽지 않을 것입니다."라는 문구와 함께 nah...를 보냈습니다. - 내 제품에는 MQL5 마켓을 사용할 수 없습니다. - 10명의 클라이언트 중 1개(기껏해야)만이 MQL 터미널을 사용하거나 사용했습니다. - "암호화폐 거래소와 직접 통합된 MT5 브로커 찾기" 는 암호화폐 거래소가 유일한 직접 브로커이고 모두 훌륭한 API를 가지고 있기 때문에 실생활에서 작동하지 않는 목발입니다. 내 생각에 당신(MQL)은 일종의 자신만의 세계에 빠져 있고 그곳에서 코드가 더 길고 두꺼운 누군가에 의해 측정됩니다. 여러 쌍에 대해 EA를 EVERYONE! EVERYONE! EVERYONE! "유료"로 출판 순서에 대한 질문 Aleksei Kuznetsov 2021.01.12 12:12 #22850 레나트 파트훌린 : 갑자기 데이터 양을 두 배로 늘리기 위해? 아니오, 이를 위해 M1의 스프레드에 대한 정보 또는 틱 데이터를 사용하십시오. M1 데이터(OHLC * 2)의 볼륨은 실제 틱 데이터의 볼륨보다 몇 배 작습니다. Brython은 사용하지 않았습니까? 이것은 브라우저용 파이썬입니다.
주문서의 데이터에 액세스할 수 있으면 흥미로울 것입니다.
자세한 내용 은 Python용 MetaTrader를 참조하세요.
다음 정보를 공유할 수 있습니다.
1. 예, 항상
2. 외부와 같이 VScode 및 jupyter에 사용(연구에 매우 편리함)
3. 모든 것이 충분하지만 지표를 사용하지 않습니다. 글쎄요, ONNX처럼 단순히 모델을 MT5로 옮기는 것만으로는 충분하지 않지만, 지금까지 나는 이것에 대해 연구하지 않았습니다.나는 또한 거래 API를 시도했지만 모든 것이 잘 작동합니다.
ML 테마는 멀리 떠 있습니다.
저는 MQL5를 사용하여 데이터를 수집한 다음 신경망 폴링을 위해 현재 데이터를 준비합니다. 다른 모든 것은 파이썬에 있습니다.
MQL은 이전 관성으로 인해 이 체인에 있습니다. 내가 시작했기 때문입니다. 그렇지 않으면 이러한 모든 문제가 파이썬에서 해결됩니다. 물론 MQL은 속도와 가시성에 관한 것이기도 하지만 동시에:
- 암호화 거래소에서 데이터를 가져오는 목발
- 거래를 위한 작물 거래소의 API와 직접 상호 작용할 수 없음
- 코드를 공개하지 않고 어드바이저를 시장에 내놓을 수 없음 (웹 요청이 있는 경우 자동 검증 통과 불가)
- 일반 클라이언트가 MQL 터미널을 사용하는 데 전혀 무지하고 무능함(모두가 브라우저로 전송됨)
어디에도 뜨지 않습니다.
암호 교환에는 목발이 없습니다. 암호 교환과 직접 통합된 MT5 브로커를 찾으십시오.
EA의 전체 로직이 웹 요청에 의존하고 EA가 독립적인 거래를 할 수 없다면 실패합니다. 이 경우 거래자 보호가 침해되고 절대적인 위조의 여지가 생기기 때문입니다.
무지와 무능에서 당신은 착각하고 있습니다. 모든 것이 오랫동안 휴대 전화를 사용하는 수준에 도달했습니다.
당신의 진술에서 당신은 "파이썬 외에는 아무것도 없다"고 전 세계를 대표한다는 것이 분명합니다. 20~30년 더 일찍 프로그래밍을 시작했다면 작업이 실제로 어디에서 진행되고 있는지(수천만 및 수억 소비자에게 집중), 목발에 대한 연구가 어디 있는지 보았을 것입니다.
상용 시장(수천만 및 수억 명의 사용자)으로 출시하기 위한 R/Python 연구는 다른 보다 생산적인 언어로 거의 완전한 변환을 필요로 합니다. 결과적으로 "차고 대 공장"은 "파이썬 대 메타 트레이더 5"에 해당합니다.
우리는 과도기적 과정을 없애고 스스로 최대한의 작업을 할 수 있도록 MQL5를 개발하고 있습니다.
당신은 3년 전 매매가 대중에게 크게 쏠렸던 순간을 놓쳤습니다. 그리고 그것은 단지 암호 화폐가 아닙니다.
당신이 설명한 모든 계획은 기술적으로 훌륭하지만 이것은 괴상한 일이며 저장되지 않습니다. 마지막 캐리지로 이동하려면 mql5 터미널의 모든 기능이 포함된 tradingview 수준의 웹 버전을 긴급히 만들어야 합니다.
이 프로젝트 를 기본으로 삼고 이 방향을 개발하십시오. 그렇지 않으면 기차가 떠나고 붐이 한 개 반 남습니다.
우리는 20년 이상 거래 플랫폼을 다루었습니다.
그리고 2001년 Palm에서 최초의 모바일 터미널이 출시되었으며 다른 애플리케이션에 내장된 것을 포함하여 웹 터미널 이 오랫동안 만들어졌습니다.
MetaTrader 5용 새 웹 터미널이 곧 출시될 예정입니다. 커널 준비:
여기 Quotes 섹션 에서 볼 수 있으며 편집기에서 바로 여기에 쉽게 삽입할 수도 있습니다.
MQ에 소원.
ML에서는 대부분 훈련에 OHLC 막대 데이터를 사용합니다. 저것들. 실제 틱을 유발하는 것은 의미가 없습니다. 몇 배 더 오래. 예를 들어, 시가에 대해 테스터 를 사용합니다.
갑자기 데이터 양을 두 배로 늘리기 위해?
아니오, 이를 위해 M1의 스프레드에 대한 정보 또는 틱 데이터를 사용하십시오.
1) 아직은 아니지만, 분명히 할 것입니다. 지금까지 ML의 경우 습관적으로 MQL로 작성된 솔루션을 사용하여 "모든 것을 한 곳에서" 작업합니다.
2.3) 내부적으로 사용하는 방법을 몰랐습니다. 인기 있는 Python ML 라이브러리에 대한 mqh-wrappers 인터페이스가 필요할 것이라고 생각합니다.
행렬 연산은 GPU 에서 계산할 수 있습니까?
OpenCL 및 DirectX에 대해 했던 것처럼 WinML과의 직접 통합을 개발할 것입니다.
또한 다른 언어와 유사한 C++ 모듈/패키지를 포함하는 큰 프로젝트 가 있습니다. 즉, 많은 오픈 소스 라이브러리를 패키지로 변환하는 것이 가능합니다.
최소한 CPU/Multithreads/AVX에서 매트릭스 작업이 가능하지만 GPU에서는 가능합니다.
자동 미분을 위한 백로그(예: PyTorch)로 이 작업을 수행하는 것이 합리적일 수 있습니다. 저것들. 텐서의 기울기를 계산할 수 있는 기능이 있지만 그 위에는 모든 신경망을 조각할 수 있습니다.하지만 이것은 매우 큰 작업이며 아마도 자신의 신경망 엔진을 작성하는 것과 동일할 것입니다.
나는 사업가로서 전 세계를 대표합니다. 제품을 가지고 있어 홍보하고 있습니다. 더 나은 방법을 찾고 있습니다. MQL5는 제품 홍보를 위해 어떤 식으로든 작동하지 않습니다. 이것은 제 개인적인 경험일 뿐 그 이상은 아닙니다.
- MQL에서 내 주제에 대한 기사를 게시하려고 하면 " 볼륨이 충분하지 않으므로 죄송합니다. 하지만 읽지 않을 것입니다."라는 문구와 함께 nah...를 보냈습니다.
- 내 제품에는 MQL5 마켓을 사용할 수 없습니다.
- 10명의 클라이언트 중 1개(기껏해야)만이 MQL 터미널을 사용하거나 사용했습니다.
- "암호화폐 거래소와 직접 통합된 MT5 브로커 찾기" 는 암호화폐 거래소가 유일한 직접 브로커이고 모두 훌륭한 API를 가지고 있기 때문에 실생활에서 작동하지 않는 목발입니다.
내 생각에 당신(MQL)은 일종의 자신만의 세계에 빠져 있고 그곳에서 코드가 더 길고 두꺼운 누군가에 의해 측정됩니다.
M1의 최소 스프레드는 정확한 거래 평가에 적합하지 않습니다.
예, - 이제 실제 틱 데이터에서만 트래픽을 다운로드할 것입니다.