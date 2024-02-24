트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2279 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2021.01.10 17:06 #22781 mytarmailS : 이 SPADE 알고리즘 에 관심이 많은데 어떻게 접근해야 할지 아직 모르겠고 벌써 반년이 넘었다.. 대상과 동일하게 데이터를 사전 처리하는 방법은 매우 명확하지 않습니다. 리소스를 엄청나게 먹습니다. 이것은 확실히 "빅 데이터" 알고리즘이 아닙니다. 하지만 이것이 시장의 데이터 마이닝을 위한 최고의 알고리즘인 것 같습니다. 예는 물론 간단합니다. 하지만 알고리즘은 멋지다. 문제는 데이터를 정규화하거나 준비하는 방법입니다. Rorschach 2021.01.10 19:11 #22782 mytarmailS : 내가 기억하는 한 TS는 조금 일하다 사망.. 재교육은 계속 진행되었습니까? 문제를 해결하는 방법? Masha를 반주기 앞서 예측해야 합니다. 3가지 정보 소스가 있습니다. 1) 기계 자체의 분석 및 외삽 2) 점을 반 주기로 이동하면 예측이 가격에 근접하도록 축소됩니다. 3) 비율로 연결된 여러 통화 쌍이 있습니다. eurusd 및 usdeur의 가장 간단한 경우인 하나의 예측은 다른 하나의 예측과 일치해야 합니다. 사용할 쌍이 많을수록 예측이 더 정확해야 합니다. 어떻게든 이 3가지 문제를 하나의 방정식으로 결합해야 합니다. mytarmailS 2021.01.10 19:21 #22783 로르샤흐 : 재교육은 계속 진행되었습니까? 아니요, 항상 그런 것은 아니지만, 나는 유전학을 빨리 가르치지 않았습니다 ... 로르샤흐 : 문제를 해결하는 방법? Masha를 반주기 앞서 예측해야 합니다. 3가지 정보 소스가 있습니다. 1) 기계 자체의 분석 및 외삽 2) 점을 반 주기로 이동하면 예측이 가격에 근접하도록 축소됩니다. 3) 비율로 연결된 여러 통화 쌍이 있습니다. eurusd 및 usdeur의 가장 간단한 경우인 하나의 예측은 다른 하나의 예측과 일치해야 합니다. 사용할 쌍이 많을수록 예측이 더 정확해야 합니다. 어떻게든 이 3가지 문제를 하나의 방정식으로 결합해야 합니다. 나는 당신의 작업을 이해하지 못했습니다. 당신이 필요로하는 것을 더 간단하게 작성하십시오. Rorschach 2021.01.10 19:32 #22784 mytarmailS : 나는 당신의 작업을 이해하지 못했습니다. 당신이 필요로하는 것을 더 간단하게 작성하십시오. 반주기의 스윙예측을 하고 싶습니다. 이것은 오류를 줄이기 위해 다른 통화를 사용하는 것 외에 2가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 이 모든 것을 하나의 공식으로 결합하고 싶습니다. 그러나 이것은 선형 대수학 없이 캠페인을 수행할 수 없을 뿐만 아니라 귀하에게만 해당되는 문제가 아닙니다. mytarmailS 2021.01.10 19:36 #22785 로르샤흐 : 반주기의 스윙예측을 하고 싶습니다. 이것은 오류를 줄이기 위해 다른 통화를 사용하는 것 외에 2가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 이 모든 것을 하나의 공식으로 결합하고 싶습니다. 그러나 이것은 선형 대수학 없이 캠페인을 수행할 수 없을 뿐만 아니라 귀하에게만 해당되는 문제가 아닙니다. 1) " 반주기 "는 무엇을 의미합니까? 2) 왜 다른 것이 아니라 마샤입니까? 3) 하나의 공식으로 통합하려면 무엇을 위해? Rorschach 2021.01.10 19:50 #22786 mytarmailS : 1) " 반주기 "는 무엇을 의미합니까? 2) 왜 다른 것이 아니라 마샤입니까? 3) 하나의 공식으로 통합하려면 무엇을 위해? 스윙 기간이 10이면 1, 앞으로 5 바 2 지금은 단순함을 위해 다른 필터가 수행할 수 있습니다. 3 다른 방법을 사용하여 예측하고 평균을 취하는 방법에 대해 정확도를 개선합니다. mytarmailS 2021.01.10 19:56 #22787 로르샤흐 : 스윙 기간이 10이면 1, 앞으로 5 바 2 지금은 단순함을 위해 다른 필터가 수행할 수 있습니다. 3 다른 방법을 사용하여 예측하고 평균을 취하는 방법에 대해 정확도를 개선합니다. 아직 명확하지 않습니다 ... 음, 마샤를 예측하고 싶다면, 예, 예측하세요. 또 무엇을 결합하고 싶습니까? Rorschach 2021.01.10 20:02 #22788 mytarmailS : 음, Masha를 예측하고 싶습니까? 다른 무엇을 결합하고 싶습니까? eurusd 및 usdeur에 대한 예측을 찾았습니다. ed에 대한 예측이 1/de에 대한 예측과 같지 않으면 다른 예측을 찾아야 합니다. 관련된 통화가 많을수록 최종 결과가 더 정확해야 합니다. mytarmailS 2021.01.10 20:09 #22789 로르샤흐 : eurusd 및 usdeur에 대한 예측을 찾았습니다. ed에 대한 예측이 1/de에 대한 예측과 같지 않으면 다른 예측을 찾아야 합니다. 관련된 통화가 많을수록 최종 결과가 더 정확해야 합니다. 음 .. 하나, 둘 예측이 있습니다. 열 번째, 당신은 그들과 함께 일종의 조작을합니다 ... 그것이 어떤 종류의 연관성과 무슨 관련이 있습니까? 나는 신을 위해 그것을 이해하지 못합니다 .... 무슨 내용인지 이해하는 사람 있어? Rorschach 2021.01.10 20:18 #22790 mytarmailS : 음 .. 하나, 둘 예측이 있습니다. 열 번째, 당신은 그들과 함께 일종의 조작을합니다 ... 그것이 어떤 종류의 연관성과 무슨 관련이 있습니까? 나는 신을 위해 그것을 이해하지 못합니다 .... 무슨 내용인지 이해하는 사람 있어? eurusd에 따르면 가격이 1.2이고 ma가 1.19이면 그런 다음 usdeur의 경우 0.83333 및 0.84여야 합니다. 예보의 정확성을 확인할 수 있도록 잊어 버리십시오. 주제가 간단하지 않습니다. Mehmatov 포럼으로 가야합니다. 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 SPADE 알고리즘 에 관심이 많은데 어떻게 접근해야 할지 아직 모르겠고 벌써 반년이 넘었다..
대상과 동일하게 데이터를 사전 처리하는 방법은 매우 명확하지 않습니다. 리소스를 엄청나게 먹습니다. 이것은 확실히 "빅 데이터" 알고리즘이 아닙니다.
하지만 이것이 시장의 데이터 마이닝을 위한 최고의 알고리즘인 것 같습니다.
예는 물론 간단합니다. 하지만 알고리즘은 멋지다. 문제는 데이터를 정규화하거나 준비하는 방법입니다.
내가 기억하는 한 TS는 조금 일하다 사망..
재교육은 계속 진행되었습니까?
문제를 해결하는 방법? Masha를 반주기 앞서 예측해야 합니다.
3가지 정보 소스가 있습니다.
1) 기계 자체의 분석 및 외삽
2) 점을 반 주기로 이동하면 예측이 가격에 근접하도록 축소됩니다.
3) 비율로 연결된 여러 통화 쌍이 있습니다. eurusd 및 usdeur의 가장 간단한 경우인 하나의 예측은 다른 하나의 예측과 일치해야 합니다. 사용할 쌍이 많을수록 예측이 더 정확해야 합니다.
어떻게든 이 3가지 문제를 하나의 방정식으로 결합해야 합니다.
아니요, 항상 그런 것은 아니지만, 나는 유전학을 빨리 가르치지 않았습니다 ...
나는 당신의 작업을 이해하지 못했습니다. 당신이 필요로하는 것을 더 간단하게 작성하십시오.
반주기의 스윙예측을 하고 싶습니다. 이것은 오류를 줄이기 위해 다른 통화를 사용하는 것 외에 2가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 이 모든 것을 하나의 공식으로 결합하고 싶습니다. 그러나 이것은 선형 대수학 없이 캠페인을 수행할 수 없을 뿐만 아니라 귀하에게만 해당되는 문제가 아닙니다.
1) " 반주기 "는 무엇을 의미합니까?
2) 왜 다른 것이 아니라 마샤입니까?
3) 하나의 공식으로 통합하려면 무엇을 위해?
스윙 기간이 10이면 1, 앞으로 5 바
2 지금은 단순함을 위해 다른 필터가 수행할 수 있습니다.
3 다른 방법을 사용하여 예측하고 평균을 취하는 방법에 대해 정확도를 개선합니다.
아직 명확하지 않습니다 ...
음, 마샤를 예측하고 싶다면, 예, 예측하세요. 또 무엇을 결합하고 싶습니까?
eurusd 및 usdeur에 대한 예측을 찾았습니다. ed에 대한 예측이 1/de에 대한 예측과 같지 않으면 다른 예측을 찾아야 합니다. 관련된 통화가 많을수록 최종 결과가 더 정확해야 합니다.
음 .. 하나, 둘 예측이 있습니다. 열 번째, 당신은 그들과 함께 일종의 조작을합니다 ...
그것이 어떤 종류의 연관성과 무슨 관련이 있습니까? 나는 신을 위해 그것을 이해하지 못합니다 ....
무슨 내용인지 이해하는 사람 있어?
eurusd에 따르면 가격이 1.2이고 ma가 1.19이면
그런 다음 usdeur의 경우 0.83333 및 0.84여야 합니다.
예보의 정확성을 확인할 수 있도록
잊어 버리십시오. 주제가 간단하지 않습니다. Mehmatov 포럼으로 가야합니다.