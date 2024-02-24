트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2278 1...227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285...3399 새 코멘트 [삭제] 2021.01.10 13:58 #22771 mytarmailS : 내가 기억하는 한 TS는 조금 일하다 사망.. 일반적인 의미의 필터링(기계, 필터 등)은 항상 지연이며 시장의 지연은 배수입니다.... 다른 패러다임(지연 없이)을 구축하는 것이 필요합니다. 예를 들어 .. 여기서 지연은 무엇입니까? 이것은 같은 오버핏, 훈련 방법의 차이점은 무엇입니까 당신은 퍼스트의 패턴을 찾아야합니다 Rorschach 2021.01.10 14:03 #22772 mytarmailS : 당신은 무엇을 기다리고 있습니까? #22497 나는 이러한 아이디어가 있는 마차와 트롤리를 나란히 놓고 있습니다. 파일은 2개의 마이크에 대한 예를 제공하고 동일한 목적을 위해 여러 통화를 사용하는 또 다른 아이디어가 나왔습니다. 여전히 블라인드 적응에 대해 살펴볼 필요가 있습니다. 손실 함수 시각화 mytarmailS 2021.01.10 14:48 #22773 막심 드미트리예프스키 : 여기서 지연은 무엇입니까? 이것은 같은 오버핏, 훈련 방법의 차이점은 무엇입니까 당신은 퍼스트의 패턴을 찾아야합니다 차에 어떤 종류의 오버핏이 있습니까? 내가 쓰는 글도 읽어? Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 14:48 #22774 도서관 : alglib에서 차트를 압축 및 압축 해제할 수 있는 항목이 있습니까? 보간법으로 몇 가지를 봅니다. 어느 것이 우리에게 가장 적합합니까? 그리고 어느 것이 더 빠릅니까? 누군가가 아이디어를 포기했습니다 ... 차트 압축 및 압축 해제 방법을 찾았습니다. 그 다음엔? 사용 방법? 1) 압축해제된 12가지 현재 상황을 인식할 때, 인식하는가? 그럼? 평균? 결국 50%는 매수, 50%는 매도라고 말할 수 있습니다. 2) 가르칠 때 어떻게 사용하나요? 훈련 을 위해 배열의 크기를 곱하시겠습니까? mytarmailS 2021.01.10 15:01 #22775 도서관 : 누군가가 아이디어를 포기했습니다 ... 나를 위해 일하지 않았다 ... 확장됨 - 최대 x10배로 좁혀짐 쓰레기 카록 다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오 또는 점수) [삭제] 2021.01.10 15:13 #22776 mytarmails : 차에 어떤 종류의 오버핏이 있습니까? 내가 쓰는 글도 읽어? 뇌를 켜라) 신경망을 사용하여 MAshek의 기간을 정렬하는 접근 방식은 단순한 과적합입니다. Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 15:13 #22777 mytarmails : 나를 위해 일하지 않았다 ... 확장됨 - 최대 x10배로 좁혀짐 쓰레기 카록 다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오 또는 점수) 10배는 너무합니다. 50% 이상은 필요하지 않다고 생각합니다. 예를 들어 1.1, 1.3, 1.5번 시도 코드가 준비되었고 승수만 변경해야 하는 경우 - 이 옵션을 확인하십시오 Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 15:16 #22778 mytarmails : 나를 위해 일하지 않았다 ... 확장됨 - 최대 x10배로 좁혀짐 쓰레기 카록 다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오 또는 점수) 포인트 1을 시도 했습니까? 저것들. 예측할 때 축소된 현재 상황에 대한 몇 가지 옵션을 모델에 제출했습니까? mytarmailS 2021.01.10 15:27 #22779 막심 드미트리예프스키 : 뇌를 켜라) 신경망을 사용하여 MAshek의 기간을 정렬하는 접근 방식은 단순한 과적합입니다. 난 안 껐어... 네트워크는 2에서 500까지의 틱 기간을 관리합니다. 2에서 500까지의 기간은 지연과 같습니다. 2에서 500까지 네트워크를 어떻게 훈련시키는가, 과적합 여부는 중요하지 않습니다 ... 요점은 기간을 제어하고 기간 == 지연 도서관 : 포인트 1을 시도 했습니까? 저것들. 예측할 때 축소된 현재 상황에 대한 몇 가지 옵션을 모델에 제출했습니까? 예 mytarmailS 2021.01.10 16:09 #22780 이 SPADE 알고리즘 에 관심이 많은데 어떻게 접근해야 할지 아직 모르겠고 벌써 반년이 넘었다.. 대상과 동일하게 데이터를 사전 처리하는 방법은 매우 명확하지 않습니다. 리소스를 엄청나게 먹습니다. 이것은 확실히 "빅 데이터" 알고리즘이 아닙니다. 하지만 이것이 시장의 데이터 마이닝을 위한 최고의 알고리즘인 것 같습니다. 1...227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내가 기억하는 한 TS는 조금 일하다 사망..
일반적인 의미의 필터링(기계, 필터 등)은 항상 지연이며 시장의 지연은 배수입니다....
다른 패러다임(지연 없이)을 구축하는 것이 필요합니다. 예를 들어 ..
여기서 지연은 무엇입니까? 이것은 같은 오버핏, 훈련 방법의 차이점은 무엇입니까
당신은 퍼스트의 패턴을 찾아야합니다
나는 이러한 아이디어가 있는 마차와 트롤리를 나란히 놓고 있습니다.
파일은 2개의 마이크에 대한 예를 제공하고 동일한 목적을 위해 여러 통화를 사용하는 또 다른 아이디어가 나왔습니다.
여전히 블라인드 적응에 대해 살펴볼 필요가 있습니다.
손실 함수 시각화
차에 어떤 종류의 오버핏이 있습니까? 내가 쓰는 글도 읽어?
alglib에서 차트를 압축 및 압축 해제할 수 있는 항목이 있습니까?
보간법으로 몇 가지를 봅니다. 어느 것이 우리에게 가장 적합합니까? 그리고 어느 것이 더 빠릅니까?
차트 압축 및 압축 해제 방법을 찾았습니다. 그 다음엔? 사용 방법?
1) 압축해제된 12가지 현재 상황을 인식할 때, 인식하는가? 그럼? 평균? 결국 50%는 매수, 50%는 매도라고 말할 수 있습니다.
2) 가르칠 때 어떻게 사용하나요? 훈련 을 위해 배열의 크기를 곱하시겠습니까?
다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오
뇌를 켜라)신경망을 사용하여 MAshek의 기간을 정렬하는 접근 방식은 단순한 과적합입니다.
다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오
10배는 너무합니다.
50% 이상은 필요하지 않다고 생각합니다. 예를 들어 1.1, 1.3, 1.5번 시도
코드가 준비되었고 승수만 변경해야 하는 경우 - 이 옵션을 확인하십시오
다른 방법이 있습니다... 불변과 싸우지 말고 차원을 압축하십시오
난 안 껐어...
네트워크는 2에서 500까지의 틱 기간을 관리합니다.
2에서 500까지의 기간은 지연과 같습니다. 2에서 500까지
네트워크를 어떻게 훈련시키는가, 과적합 여부는 중요하지 않습니다 ... 요점은 기간을 제어하고 기간 == 지연
포인트 1을 시도 했습니까? 저것들. 예측할 때 축소된 현재 상황에 대한 몇 가지 옵션을 모델에 제출했습니까?
예
이 SPADE 알고리즘 에 관심이 많은데 어떻게 접근해야 할지 아직 모르겠고 벌써 반년이 넘었다..
대상과 동일하게 데이터를 사전 처리하는 방법은 매우 명확하지 않습니다. 리소스를 엄청나게 먹습니다. 이것은 확실히 "빅 데이터" 알고리즘이 아닙니다.
하지만 이것이 시장의 데이터 마이닝을 위한 최고의 알고리즘인 것 같습니다.