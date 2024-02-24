트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2274 1...226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2021.01.07 13:25 #22731 알렉세이 니콜라예프 : 나는 그것이 수학과도 작동하지 않을 것이라고 두려워합니다) 대략적으로 말하면, sosniks가 우리가 필요로하는 "잘못된 시스템"의 비 고정성을 가지고 있기 때문에) 다음은 non-stationary 오디오에 대한 기사에 잘 쓰여 있습니다. 정상성은 엄격한 정의를 내릴 수 있지만 비정상은 고정성에서 벗어나는 방법이 무한히 많기 때문에 매우 광범위한 개념입니다. 정상성은 엄격하게 정의될 수 있지만 비정상은 고정성에서 벗어나는 방법이 무한히 많기 때문에 매우 광범위한 개념입니다. 약간 잘못되었습니다. 작업의 변호사는 매우 시끄러운 고정 프로세스를 가지고 있으며 그것이 존재하고 작업은 소음을 제거하는 것으로 알려져 있습니다. 우리의 경우, SB 모델은 강도, 주기가 다른 시끄러운 정지 동작의 특정 던지기에 더 적합하며 시간에 따라 반복되기도 하지만 정확히 무엇을 찾아야 하는지는 알려져 있지 않습니다. Valeriy Yastremskiy 2021.01.07 13:26 #22732 알렉세이 니콜라예프 : 따라서 (상당히 적은 수의 오류로) 그러한 기간을 어떻게든 강조 표시해야 하고 다른 순간에는 무언가를 시도조차 하지 않아야 합니다. 일종의 "일반 가격 이론"을 구축한 다음 "외환 백본 브레이크"를 구축하려는 시도는 아무데도 가는 뻔한 길) 동의합니다. 흐름을 따라갈 수 있는데 왜 휴식을 취하세요. 가장 중요한 것은 균형을 유지하는 것입니다 Aleksey Nikolayev 2021.01.07 13:40 #22733 발레리 야스트렘스키 : 약간 잘못되었습니다. 작업의 변호사 는 매우 시끄러운 고정 프로세스 를 가지고 있습니다. 그것이 존재하고 작업은 소음을 제거하는 것으로 알려져 있습니다. 이것이 그들의 표준 이론입니다. 그런데 소음은 특히 고정되어 있어야 함) 나는 방금 이러한 표준 가정에서 벗어나려는 그들의 시도에 대해 썼습니다. 발레리 야스트렘스키 : 우리의 경우, SB 모델은 강도, 주기가 다른 시끄러운 정지 동작의 특정 던지기에 더 적합하며 시간에 따라 반복되기도 하지만 정확히 무엇을 찾아야 하는지는 알려져 있지 않습니다. 글쎄, 예, SB는 "0 근사치"입니다. 그리고 나서 - 누가 얼마에 있는지) Rorschach 2021.01.07 15:05 #22734 막심 드미트리예프스키 : 수십억 달러 규모의 전체 시장은 야간 조명과 스캘퍼로 가득 차 있습니다. 그리고 당신이 말하길... 몇몇 필터를 통해 그것들이 정지해버리면, 저는 강하지 않습니다. 우리는 영구 운동 기계가 필요하지 않습니다. 변경하게 놔두십시오. 그러나 즉시는 아닙니다. https://github.com/balzer82/FFT-파이썬 다른 하나가 있지만 그가 한 일을 이해하지 못합니다. https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb 논리적 필터에 대해 말할 수 있습니까? 그들은 팔아야 할 수록 더 아름다운 말이 더 좋습니다. 나는 최근에 시스템을 선택했습니다. 2011년부터 모니터링해 왔으며 사이트에는 아름다운 보고서와 백테스트가 있습니다. 다행히 출처를 찾았습니다. 내 테스터에는 하나가 표시되고 보고서에는 다른 하나가 표시됩니다. 나는 배수구가있는 날 기적적으로 거래가 없다는 것을 이해하기 시작했습니다. 첫 번째 링크는 주전원 부하에 관한 것으로 여기에서 주기를 쉽게 찾을 수 있습니다. 계량 경제학에서 그들은 또한 명확한 순환성을 가진 예를 보여주기를 좋아합니다. 나는 두 번째 것을 이해하지 못했지만 마지막 그림은 그들이 푸리에의 도움으로 사이클을 선택하고 미래로 계속했다고 말하고 주황색 선은 동일한 조각으로 구성되어 있으며 작동하지 않습니다. 다음은 이 주제에 대한 지표 입니다. Rorschach 2021.01.07 15:08 #22735 막심 드미트리예프스키 : 푸리에에 대해서는 이렇게 봅니다. 먼저 일부 분해가 수행됩니다(예: stl). 그런 다음 FFT 를 통해 사이클을 검색합니다. 그런 다음 사이클은 거래 논리로 래핑됩니다. (MO 포함) 쉬워 보입니다. 길버트-황 변환 작동하지 않습니다 Evgeny Dyuka 2021.01.07 19:13 #22736 큐볼이 40K에 닿았어... 젠장 무슨 일이야 mytarmailS 2021.01.09 09:18 #22737 스케일 없는 인식을 하는 방법을 아는 사람은 누구입니까? 이 영상 처럼 .. 나는 이것이 스펙트럼 (Fourier, 가장 가능성이 높음)을 통해 수행된다는 것을 알고 있으며 수행하는 방법도 알고 있지만 내가 아는 것이 가장 효과적인 방법은 아닌 것 같습니다 ... 여기 있습니다! 나는 그들이 과학 / 산업 환경에서 어떻게 스케일 프리를 수행하는지, 어떤 작업이 사용되는지, 어디에서 읽을 수 있는지에 관심이 있습니다 ... Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free Sketches 2018.04.07www.youtube.com Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free SketchesMiro Mannino, Azza AbouziedCHI '18: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Syste... Aleksey Nikolayev 2021.01.09 09:48 #22738 mytarmailS : 스케일 없는 인식을 하는 방법을 아는 사람은 누구입니까? 이 영상 처럼 .. 나는 이것이 스펙트럼 (Fourier, 가장 가능성이 높음)을 통해 수행된다는 것을 알고 있으며 수행하는 방법도 알고 있지만 내가 아는 것이 가장 효과적인 방법은 아닌 것 같습니다 ... 여기 있습니다! 나는 그들이 과학 / 산업 환경에서 어떻게 스케일 프리를 수행하는지, 어떤 작업이 사용되는지, 어디에서 읽을 수 있는지에 관심이 있습니다 ... 아마도 DTW ? 음성 인식에서 DTW 사용에 대한 Habré에 대한 기사 . [삭제] 2021.01.09 12:07 #22739 mytarmailS : 스케일 없는 인식을 하는 방법을 아는 사람은 누구입니까? 이 영상 처럼 .. 나는 이것이 스펙트럼 (Fourier, 가장 가능성이 높음)을 통해 수행된다는 것을 알고 있으며 수행하는 방법도 알고 있지만 내가 아는 것이 가장 효과적인 방법은 아닌 것 같습니다 ... 여기 있습니다! 나는 그들이 과학 / 산업 환경에서 어떻게 스케일 프리를 수행하는지, 어떤 작업이 사용되는지, 어디에서 읽을 수 있는지에 관심이 있습니다 ... 큰 이동 정규화 + 상관 관계 Aleksei Kuznetsov 2021.01.09 12:45 #22740 막심 드미트리예프스키 : 큰 이동 정규화 + 상관 관계 이것은 진폭의 측면에서 볼 수 있지만 그는 그것을 제때 원하는 것 같습니다. 1...226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 그것이 수학과도 작동하지 않을 것이라고 두려워합니다) 대략적으로 말하면, sosniks가 우리가 필요로하는 "잘못된 시스템"의 비 고정성을 가지고 있기 때문에)
다음은 non-stationary 오디오에 대한 기사에 잘 쓰여 있습니다.
정상성은 엄격한 정의를 내릴 수 있지만 비정상은 고정성에서 벗어나는 방법이 무한히 많기 때문에 매우 광범위한 개념입니다.
약간 잘못되었습니다. 작업의 변호사는 매우 시끄러운 고정 프로세스를 가지고 있으며 그것이 존재하고 작업은 소음을 제거하는 것으로 알려져 있습니다.
우리의 경우, SB 모델은 강도, 주기가 다른 시끄러운 정지 동작의 특정 던지기에 더 적합하며 시간에 따라 반복되기도 하지만 정확히 무엇을 찾아야 하는지는 알려져 있지 않습니다.
따라서 (상당히 적은 수의 오류로) 그러한 기간을 어떻게든 강조 표시해야 하고 다른 순간에는 무언가를 시도조차 하지 않아야 합니다. 일종의 "일반 가격 이론"을 구축한 다음 "외환 백본 브레이크"를 구축하려는 시도는 아무데도 가는 뻔한 길)
동의합니다. 흐름을 따라갈 수 있는데 왜 휴식을 취하세요. 가장 중요한 것은 균형을 유지하는 것입니다
이것이 그들의 표준 이론입니다. 그런데 소음은 특히 고정되어 있어야 함)
나는 방금 이러한 표준 가정에서 벗어나려는 그들의 시도에 대해 썼습니다.
글쎄, 예, SB는 "0 근사치"입니다. 그리고 나서 - 누가 얼마에 있는지)
수십억 달러 규모의 전체 시장은 야간 조명과 스캘퍼로 가득 차 있습니다. 그리고 당신이 말하길... 몇몇 필터를 통해 그것들이 정지해버리면, 저는 강하지 않습니다. 우리는 영구 운동 기계가 필요하지 않습니다. 변경하게 놔두십시오. 그러나 즉시는 아닙니다.
https://github.com/balzer82/FFT-파이썬
다른 하나가 있지만 그가 한 일을 이해하지 못합니다.
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
논리적 필터에 대해 말할 수 있습니까? 그들은 팔아야 할 수록 더 아름다운 말이 더 좋습니다. 나는 최근에 시스템을 선택했습니다. 2011년부터 모니터링해 왔으며 사이트에는 아름다운 보고서와 백테스트가 있습니다. 다행히 출처를 찾았습니다. 내 테스터에는 하나가 표시되고 보고서에는 다른 하나가 표시됩니다. 나는 배수구가있는 날 기적적으로 거래가 없다는 것을 이해하기 시작했습니다.
첫 번째 링크는 주전원 부하에 관한 것으로 여기에서 주기를 쉽게 찾을 수 있습니다. 계량 경제학에서 그들은 또한 명확한 순환성을 가진 예를 보여주기를 좋아합니다.
나는 두 번째 것을 이해하지 못했지만 마지막 그림은 그들이 푸리에의 도움으로 사이클을 선택하고 미래로 계속했다고 말하고 주황색 선은 동일한 조각으로 구성되어 있으며 작동하지 않습니다. 다음은 이 주제에 대한 지표 입니다.
푸리에에 대해서는 이렇게 봅니다. 먼저 일부 분해가 수행됩니다(예: stl).
그런 다음 FFT 를 통해 사이클을 검색합니다.
그런 다음 사이클은 거래 논리로 래핑됩니다. (MO 포함) 쉬워 보입니다.
길버트-황 변환
작동하지 않습니다
스케일 없는 인식을 하는 방법을 아는 사람은 누구입니까?
이 영상 처럼 ..
나는 이것이 스펙트럼 (Fourier, 가장 가능성이 높음)을 통해 수행된다는 것을 알고 있으며 수행하는 방법도 알고 있지만 내가 아는 것이 가장 효과적인 방법은 아닌 것 같습니다 ...
여기 있습니다! 나는 그들이 과학 / 산업 환경에서 어떻게 스케일 프리를 수행하는지, 어떤 작업이 사용되는지, 어디에서 읽을 수 있는지에 관심이 있습니다 ...
아마도 DTW ?
음성 인식에서 DTW 사용에 대한 Habré에 대한 기사 .
큰 이동 정규화 + 상관 관계
