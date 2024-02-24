트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2070

알렉세이 비아즈미킨 :

단 24%의 유닛만 존재하는 반면 전략은 몇 분 안에 7년 동안 수익성이 있습니다!

CatBoost는 전혀 배우지 않고 모두 0이며 R 의 유전 알고리즘 만 어떻게든 논리를 포착하지만 나쁘게 나타납니다.

이것은 어떤 전략입니까?
 
알렉세이 비아즈미킨 :

왜 0인가? 그는 수업의 확률을 좋아합니다. 하나의 확률이 30% 또는 40%이면 거래하고 잔액을 확인하십시오.
 
알렉산더 알렉세비치 :
이것은 어떤 전략입니까?

ZZ의 새로운 세그먼트가 나타난 후 우리는 롤백을 기다리고 ZZ 벡터 방향으로 서서 새로운 ZZ 벡터가 나타나는 지점에서 멈춥니다.

 
도서관 :
왜 0인가? 그는 수업의 확률을 좋아합니다. 하나의 확률이 30% 또는 40%이면 거래하고 잔액을 확인하십시오.

그런 다음 기사를 다룰 때 시도하려고 생각했지만 많은 소음이 발생할 것이라고 생각합니다. 그러한 오프셋이 안정성을 제공하는 경우는 거의 없습니다.

 

따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다!


사실, 1 지표에.
 
알렉세이 비아즈미킨 :

알렉세이 비아즈미킨 :

코드의 전략을 모른 채 가르치는 방법)?

 
알렉산더 알렉세비치 :

코드의 전략을 모른 채 가르치는 방법)?

샘플에 따르면 여기의 다른 모든 사람들과 마찬가지로 ...

 
알렉세이 비아즈미킨 :

샘플에 따르면 여기의 다른 모든 사람들과 마찬가지로 ...

mt에서 네트워크를 만들고 조금 다르게 학습) 거기에 샘플을 업로드 할 수없고 학습 시간이 오래 걸리지 만 몇 가지 장점이 있습니다)))

알렉세이 비아즈미킨 :

1년 동안 평평하게 앉아 있을 것입니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

1년 동안 평평하게 앉아 있을 것입니다)

최악의 선택은 아닙니다 :)

