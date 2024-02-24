트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2070 1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.11.02 22:21 #20691 알렉세이 비아즈미킨 : 단 24%의 유닛만 존재하는 반면 전략은 몇 분 안에 7년 동안 수익성이 있습니다! CatBoost는 전혀 배우지 않고 모두 0이며 R 의 유전 알고리즘 만 어떻게든 논리를 포착하지만 나쁘게 나타납니다. 이것은 어떤 전략입니까? Aleksei Kuznetsov 2020.11.02 22:22 #20692 알렉세이 비아즈미킨 : 단 24%의 유닛만 존재하는 반면 전략은 몇 분 안에 7년 동안 수익성이 있습니다! CatBoost는 전혀 배우지 않고 모두 0이며 R 의 유전 알고리즘 만 어떻게든 논리를 포착하지만 나쁘게 나타납니다. 왜 0인가? 그는 수업의 확률을 좋아합니다. 하나의 확률이 30% 또는 40%이면 거래하고 잔액을 확인하십시오. Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:23 #20693 알렉산더 알렉세비치 : 이것은 어떤 전략입니까? ZZ의 새로운 세그먼트가 나타난 후 우리는 롤백을 기다리고 ZZ 벡터 방향으로 서서 새로운 ZZ 벡터가 나타나는 지점에서 멈춥니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:24 #20694 도서관 : 왜 0인가? 그는 수업의 확률을 좋아합니다. 하나의 확률이 30% 또는 40%이면 거래하고 잔액을 확인하십시오. 그런 다음 기사를 다룰 때 시도하려고 생각했지만 많은 소음이 발생할 것이라고 생각합니다. 그러한 오프셋이 안정성을 제공하는 경우는 거의 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:37 #20695 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. Александр Алексеевич 2020.11.03 05:59 #20696 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. 코드의 전략을 모른 채 가르치는 방법)? Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 08:58 #20697 알렉산더 알렉세비치 : 코드의 전략을 모른 채 가르치는 방법)? 샘플에 따르면 여기의 다른 모든 사람들과 마찬가지로 ... Александр Алексеевич 2020.11.03 08:59 #20698 알렉세이 비아즈미킨 : 샘플에 따르면 여기의 다른 모든 사람들과 마찬가지로 ... mt에서 네트워크를 만들고 조금 다르게 학습) 거기에 샘플을 업로드 할 수없고 학습 시간이 오래 걸리지 만 몇 가지 장점이 있습니다))) [삭제] 2020.11.03 09:03 #20699 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. 1년 동안 평평하게 앉아 있을 것입니다) Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:11 #20700 막심 드미트리예프스키 : 1년 동안 평평하게 앉아 있을 것입니다) 최악의 선택은 아닙니다 :) 1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
CatBoost는 전혀 배우지 않고 모두 0이며 R 의 유전 알고리즘 만 어떻게든 논리를 포착하지만 나쁘게 나타납니다.
이것은 어떤 전략입니까?
ZZ의 새로운 세그먼트가 나타난 후 우리는 롤백을 기다리고 ZZ 벡터 방향으로 서서 새로운 ZZ 벡터가 나타나는 지점에서 멈춥니다.
왜 0인가? 그는 수업의 확률을 좋아합니다. 하나의 확률이 30% 또는 40%이면 거래하고 잔액을 확인하십시오.
그런 다음 기사를 다룰 때 시도하려고 생각했지만 많은 소음이 발생할 것이라고 생각합니다. 그러한 오프셋이 안정성을 제공하는 경우는 거의 없습니다.
따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다!
코드의 전략을 모른 채 가르치는 방법)?
샘플에 따르면 여기의 다른 모든 사람들과 마찬가지로 ...
mt에서 네트워크를 만들고 조금 다르게 학습) 거기에 샘플을 업로드 할 수없고 학습 시간이 오래 걸리지 만 몇 가지 장점이 있습니다)))
1년 동안 평평하게 앉아 있을 것입니다)
최악의 선택은 아닙니다 :)