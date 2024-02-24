트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2740 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2022.09.09 12:46 #27391 Maxim Kuznetsov #:네, 진짜 원반은 배경에서 가장 다타냥한 다타냥을 표현하는 데 사용됩니다 (중재된 단어) :-) 결과의 부족에서 비롯된 것입니다. 방법을 개선하고 변경할 수는 있지만 결과는 50/50 바위와 같습니다. 고문 수준에 도달하는 것만으로는 힘이 충분하지 않습니다. 그러나 모델 피팅 오차의 결과는 8%에서 22%까지 피팅 오차이며, 피팅 영역과 샘플 외부에서 거의 차이가 없습니다. JeeyCi 2022.09.09 14:30 #27392 СанСаныч Фоменко #:이 스레드에 표를 올린 적이 있지만 지금은 가지고 있지 않아서 제 생각을 글로 정리해 보겠습니다. 저는 예측자-교사 상관관계라는 개념에 의존하고 있습니다. '연계성'은 거의 모든 MOE 모델을 맞추는 예측 변수의 상관관계나 '중요도'가 아닙니다. 후자는 알고리즘에서 예측자가 얼마나 자주 사용되는지를 반영하므로 토성의 고리나 커피 찌꺼기에 큰 '중요도' 값을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 정보 이론을 기반으로 예측자와 교사 간의 "연결"을 계산할 수 있는 패키지가 있습니다. 제가 여기에 올린 표에 대해 한 마디 하겠습니다. 이 표에는 각 예측자와 교사 간의 '연결성'에 대한 수치 추정치가 포함되어 있습니다. 창이 움직이면서 수백 개의 '연결성' 값이 얻어졌습니다. 특정 예측 변수에 대한 이러한 값은 다양했습니다. 저는 각 '연결'에 대한 평균과 SD를 계산했습니다: - 너무 작은 '연결'(노이즈)이 있는 예측자를 분리할 수 있었습니다; - '연결' 값이 너무 가변적인 예측자를 분리합니다. '연결' 값이 충분히 크고 sd가 10% 미만인 예측자를 찾을 수 있었습니다. 다시 한 번, MO를 기반으로 TC를 구성하는 문제는 창이 움직일 때 "링크" 값이 크고 sd 값이 작은 예측자를 찾는 것입니다. 제 생각에는 이러한 예측자가 향후 예측 오차의 안정성을 보장할 수 있을 것으로 생각합니다. 어떤 패킷 ??? СанСаныч Фоменко 2022.09.09 15:52 #27393 JeeyCi #:어떤 종류의 패키지인가요? library("엔트로피") classDist {캐럿} 그게 다가 아닙니다. Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:01 #27394 СанСаныч Фоменко #:저는 저만의 알고리즘을 사용하는데, 수많은 R 라이브러리보다 훨씬 빠릅니다. 예를 들어 library("엔트로피") 그래프를 사용하면 됩니다: 모든 것이 이 스레드에 게시되었습니다. 블라디미르 페레르벤코의 글에 모든 것이 체계적으로 설명되어 있고 코드 수준에서 잘 정리되어 있습니다. 그래서 상태는 어떤가요? ....... СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:14 #27395 Renat Akhtyamov #:그래서, 스티스는 어디 있나요? ....... 상담사는 없습니다. 그리고 R에는 예측자의 이름이 있으며 이것이 요점입니다. 이 스레드에서 몇 년 동안 저는 예측자를 다루기 위해 전화를 걸어 왔습니다. 결과는 0입니다. 그리고 양질의 예측자가 없으면 MO는 의미가 없습니다. Maxim Kuznetsov 2022.09.09 16:17 #27396 Renat Akhtyamov #:그래서, 스티스는 어디 있나요? ....... 요점이 뭔가요? 연구의 대상이 아니며 궁극적인 목표가 아닙니다 :-) Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:18 #27397 нСаныч Фоменко #:상담원이 없습니다. 그리고 R에서는 예측자의 이름이 전부입니다. 이 스레드에서 몇 년 동안 저는 예측자를 요청해 왔습니다. 결과는 아무것도 없습니다. 그리고 품질 예측자가 없으면 MO는 의미가 없습니다. 금융 시장에서 인센티브는 돈입니다. 이해해 주시기 바랍니다. 재무 지표가 없으면 인센티브가 없습니다. 예를 들어 여기 모스크바 증권 거래소가 있습니다. (아래 파일, 스크린샷은 어떤 이유에서인지 여기에 맞지 않습니다.) 그리고 외환. 모두 현재 순간에 ---- 초등, 왓슨 !!! 아하하하하하하 파일: 333.png 3 kb СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:22 #27398 Renat Akhtyamov #:금융 시장에서 인센티브는 돈입니다. 이해해 주시기 바랍니다. 재무적 성과가 없으면 인센티브도 없습니다. 이제 알겠습니다. mytarmailS 2022.09.09 20:39 #27399 싸움을 멈추고 하나의 대의를 위해 단결하려면 어떻게 해야 할까요????????. Aleksey Vyazmikin 2022.09.09 20:46 #27400 mytarmailS #: 싸움을 멈추고 하나의 목표를 위해 단결하려면 어떻게 해야 할까요???????? 우리는 서로에게 도움이 되고 실수를 인정하는 것을 두려워하지 말고 서로를 존중해야 합니다. 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네, 진짜 원반은 배경에서 가장 다타냥한 다타냥을 표현하는 데 사용됩니다 (중재된 단어) :-)
결과의 부족에서 비롯된 것입니다. 방법을 개선하고 변경할 수는 있지만 결과는 50/50 바위와 같습니다.
고문 수준에 도달하는 것만으로는 힘이 충분하지 않습니다. 그러나 모델 피팅 오차의 결과는 8%에서 22%까지 피팅 오차이며, 피팅 영역과 샘플 외부에서 거의 차이가 없습니다.
이 스레드에 표를 올린 적이 있지만 지금은 가지고 있지 않아서 제 생각을 글로 정리해 보겠습니다.
저는 예측자-교사 상관관계라는 개념에 의존하고 있습니다. '연계성'은 거의 모든 MOE 모델을 맞추는 예측 변수의 상관관계나 '중요도'가 아닙니다. 후자는 알고리즘에서 예측자가 얼마나 자주 사용되는지를 반영하므로 토성의 고리나 커피 찌꺼기에 큰 '중요도' 값을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 정보 이론을 기반으로 예측자와 교사 간의 "연결"을 계산할 수 있는 패키지가 있습니다.
제가 여기에 올린 표에 대해 한 마디 하겠습니다.
이 표에는 각 예측자와 교사 간의 '연결성'에 대한 수치 추정치가 포함되어 있습니다. 창이 움직이면서 수백 개의 '연결성' 값이 얻어졌습니다. 특정 예측 변수에 대한 이러한 값은 다양했습니다. 저는 각 '연결'에 대한 평균과 SD를 계산했습니다:
- 너무 작은 '연결'(노이즈)이 있는 예측자를 분리할 수 있었습니다;
- '연결' 값이 너무 가변적인 예측자를 분리합니다. '연결' 값이 충분히 크고 sd가 10% 미만인 예측자를 찾을 수 있었습니다.
다시 한 번, MO를 기반으로 TC를 구성하는 문제는 창이 움직일 때 "링크" 값이 크고 sd 값이 작은 예측자를 찾는 것입니다. 제 생각에는 이러한 예측자가 향후 예측 오차의 안정성을 보장할 수 있을 것으로 생각합니다.
library("엔트로피")
classDist {캐럿}
그게 다가 아닙니다.
저는 저만의 알고리즘을 사용하는데, 수많은 R 라이브러리보다 훨씬 빠릅니다. 예를 들어
library("엔트로피")
그래프를 사용하면 됩니다:
모든 것이 이 스레드에 게시되었습니다. 블라디미르 페레르벤코의 글에 모든 것이 체계적으로 설명되어 있고 코드 수준에서 잘 정리되어 있습니다.
상담사는 없습니다.
그리고 R에는 예측자의 이름이 있으며 이것이 요점입니다.
이 스레드에서 몇 년 동안 저는 예측자를 다루기 위해 전화를 걸어 왔습니다. 결과는 0입니다. 그리고 양질의 예측자가 없으면 MO는 의미가 없습니다.
요점이 뭔가요?
연구의 대상이 아니며 궁극적인 목표가 아닙니다 :-)
이 스레드에서 몇 년 동안 저는 예측자를 요청해 왔습니다. 결과는 아무것도 없습니다. 그리고 품질 예측자가 없으면 MO는 의미가 없습니다.
금융 시장에서 인센티브는 돈입니다.
이해해 주시기 바랍니다.
재무 지표가 없으면 인센티브가 없습니다.
예를 들어 여기 모스크바 증권 거래소가 있습니다.
그리고 외환.
모두 현재 순간에
초등, 왓슨 !!!
이제 알겠습니다.
싸움을 멈추고 하나의 목표를 위해 단결하려면 어떻게 해야 할까요????????
우리는 서로에게 도움이 되고 실수를 인정하는 것을 두려워하지 말고 서로를 존중해야 합니다.