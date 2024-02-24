트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2071

알렉세이 비아즈미킨 :

최악의 선택은 아닙니다 :)

한달뒤에 끄겠습니다. 지루할 것이다)
 
도서관 :
한달뒤에 끄겠습니다. 지루할 것이다)

차량을 만지지 않도록 훈련하고 있습니다. 매우 어렵습니다.

 
예브게니 추마코프 :


답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다.

모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다)

때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다.

그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다.

모든 것이 당신을 위해 작동하면 좋습니다

나는 패턴과 패턴 발견 후의 결정 사이의 연결을 찾고 있었습니다. - 추가 매수 또는 매도 결정이 여전히 50/50인 것으로 나타났습니다.

나는 짧은 손절매로 시도했는데, 글쎄, 원칙적으로 거래의 손절매보다 더 긍정적이지만 거래 의 수 는 매우, 매우 적습니다. 제 기억이 맞다면 연간 약 10 조각 - 결과라고 생각합니다 10건의 거래 중 3~4건의 거래가 무스이고 나머지는 이익일 때 통계적으로 매우 좋지 않습니다.


추신: 또한 Renko(모스 부호에서 말한 조합)를 사용하여 패턴을 검색하려고 했습니다. ZigZag를 사용하는 것보다 훨씬 나쁩니다. 아마도 Renko가 패턴이 감지된 후 이미 지연된 결정에 지연을 추가하기 때문일 것입니다.

 

이고르 마카누 :

매수 또는 매도에 대한 추가 결정은 여전히 50/50이며,


나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다.

 
예브게니 추마코프 :


나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다.

나는 MT 전략 테스터 로 모든 것을 테스트합니다 - 당신은 즉시 결과를 얻습니다 (아니면 당신은 그것을 얻지 못합니다)

 
알렉세이 비아즈미킨 :

따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다!


사실, 1 지표에.

이 정보 표시


나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안
 
알렉세이 비아즈미킨 :

그래서 뭐? 코드를 삭제하시겠습니까? 또는 적어도 선택.
 
예브게니 추마코프 :

아름다운! 대단한 일을 했다..

그런데 패턴 뒤에서 패턴을 찾지 않고 이 패턴에 따른 반등 가격을 찾기 위해서는 공식화하기가 훨씬 어려운데 저한테는 더 잘 맞는 것 같아요..

이것은 현재 패턴에 따라 일부 가격으로 주문하도록 알고리즘을 가르치는 방법입니다.

 
로르샤흐 :

이 정보 표시


나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안
전략 테스터 보고서
오픈 브로커(빌드 2666)

브로커: JSC '오픈 브로커''
통화: 루르
초기 보증금: 1 000 000.00
어깨: 1:1
결과
기록 품질: 56%
바: 1300167 티키: 5196255 기호: 하나
순이익: 28 280.00 잔액에 의한 절대 손실: 45.00 수단에 의한 절대적 감소: 56.00
총 이윤: 168 573.00 잔액별 최대 인출액: 2010.00 (0.20%) 자기자본으로 인한 최대 손실액: 2 044.00 (0.20%)
총 손실: -140 293.00 잔액별 상대적 하락: 0.20% (2 010.00) 자기 자본에 의한 상대적 하락: 0.20% (2 044.00)
수익성: 1.20 우승 기대치: 3.85 마진 수준:
회복 계수: 13.84 샤프 비율: 0.06 Z-점수: 3.41 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) LR 상관관계: 0.97 온테스터 결과: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) LR 표준 오차: 1 834.06
총 거래: 7345 짧은 거래(% 승): 3650 (32.85%) 긴 거래(% 승): 3695 (29.91%)
총 거래: 14690 수익성 있는 거래(전체의 %): 2304 (31.37%) 손실 거래(전체의 %): 5041 (68.63%)
가장 큰 수익을 내는 거래: 639.00 가장 큰 손실 거래: -227.00
평균 수익성 거래: 73.17 평균 손실 거래: -27.83
최대 연속 상금 수(이익): 8 (360.00) 최대 연속 손실 수(손실): 23 (-565.00)
최대 연속 이익(승리 횟수): 1 014.00 (6) 최대 연속 손실(손실 수): -685.00 (17)
평균 연속 승리: 하나 평균 연속 손실:


 
예브게니 추마코프 :


롱 레버리지와 숏 레버리지를 어떻게 정의합니까?

