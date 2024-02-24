트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2071 1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.11.03 09:35 #20701 알렉세이 비아즈미킨 : 최악의 선택은 아닙니다 :) 한달뒤에 끄겠습니다. 지루할 것이다) Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 10:10 #20702 도서관 : 한달뒤에 끄겠습니다. 지루할 것이다) 차량을 만지지 않도록 훈련하고 있습니다. 매우 어렵습니다. Igor Makanu 2020.11.03 11:14 #20703 예브게니 추마코프 : 답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다. 모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다) 때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다. 그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다. 모든 것이 당신을 위해 작동하면 좋습니다 나는 패턴과 패턴 발견 후의 결정 사이의 연결을 찾고 있었습니다. - 추가 매수 또는 매도 결정이 여전히 50/50인 것으로 나타났습니다. 나는 짧은 손절매로 시도했는데, 글쎄, 원칙적으로 거래의 손절매보다 더 긍정적이지만 거래 의 수 는 매우, 매우 적습니다. 제 기억이 맞다면 연간 약 10 조각 - 결과라고 생각합니다 10건의 거래 중 3~4건의 거래가 무스이고 나머지는 이익일 때 통계적으로 매우 좋지 않습니다. 추신: 또한 Renko(모스 부호에서 말한 조합)를 사용하여 패턴을 검색하려고 했습니다. ZigZag를 사용하는 것보다 훨씬 나쁩니다. 아마도 Renko가 패턴이 감지된 후 이미 지연된 결정에 지연을 추가하기 때문일 것입니다. 코딩하는 방법? ASCTrend 시스템 다음 거래 시스템에 대한 Evgeniy Chumakov 2020.11.03 11:17 #20704 이고르 마카누 : 매수 또는 매도에 대한 추가 결정은 여전히 50/50이며, 나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다. Igor Makanu 2020.11.03 11:20 #20705 예브게니 추마코프 : 나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다. 나는 MT 전략 테스터 로 모든 것을 테스트합니다 - 당신은 즉시 결과를 얻습니다 (아니면 당신은 그것을 얻지 못합니다) Rorschach 2020.11.03 11:50 #20706 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. 이 정보 표시 나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안 Александр Алексеевич 2020.11.03 12:13 #20707 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다! 사실, 1 지표에. 그래서 뭐? 코드를 삭제하시겠습니까? 또는 적어도 선택. mytarmailS 2020.11.03 13:11 #20708 예브게니 추마코프 : 답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다. 모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다) 때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다. 그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다. 아름다운! 대단한 일을 했다.. 그런데 패턴 뒤에서 패턴을 찾지 않고 이 패턴에 따른 반등 가격을 찾기 위해서는 공식화하기가 훨씬 어려운데 저한테는 더 잘 맞는 것 같아요.. 이것은 현재 패턴에 따라 일부 가격으로 주문하도록 알고리즘을 가르치는 방법입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:29 #20709 로르샤흐 : 이 정보 표시 나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안 전략 테스터 보고서 오픈 브로커(빌드 2666) 브로커: JSC '오픈 브로커'' 통화: 루르 초기 보증금: 1 000 000.00 어깨: 1:1 결과 기록 품질: 56% 바: 1300167 티키: 5196255 기호: 하나 순이익: 28 280.00 잔액에 의한 절대 손실: 45.00 수단에 의한 절대적 감소: 56.00 총 이윤: 168 573.00 잔액별 최대 인출액: 2010.00 (0.20%) 자기자본으로 인한 최대 손실액: 2 044.00 (0.20%) 총 손실: -140 293.00 잔액별 상대적 하락: 0.20% (2 010.00) 자기 자본에 의한 상대적 하락: 0.20% (2 044.00) 수익성: 1.20 우승 기대치: 3.85 마진 수준: 회복 계수: 13.84 샤프 비율: 0.06 Z-점수: 3.41 (99.74%) AHPR: 1.0000 (0.00%) LR 상관관계: 0.97 온테스터 결과: 0 GHPR: 1.0000 (0.00%) LR 표준 오차: 1 834.06 총 거래: 7345 짧은 거래(% 승): 3650 (32.85%) 긴 거래(% 승): 3695 (29.91%) 총 거래: 14690 수익성 있는 거래(전체의 %): 2304 (31.37%) 손실 거래(전체의 %): 5041 (68.63%) 가장 큰 수익을 내는 거래: 639.00 가장 큰 손실 거래: -227.00 평균 수익성 거래: 73.17 평균 손실 거래: -27.83 최대 연속 상금 수(이익): 8 (360.00) 최대 연속 손실 수(손실): 23 (-565.00) 최대 연속 이익(승리 횟수): 1 014.00 (6) 최대 연속 손실(손실 수): -685.00 (17) 평균 연속 승리: 하나 평균 연속 손실: 삼 이론부터 실습까지 성배가 아니라 그냥 평범한 Machine learning in trading: Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:30 #20710 예브게니 추마코프 : 답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다. 모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다) 때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다. 그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다. 롱 레버리지와 숏 레버리지를 어떻게 정의합니까? 1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최악의 선택은 아닙니다 :)
한달뒤에 끄겠습니다. 지루할 것이다)
차량을 만지지 않도록 훈련하고 있습니다. 매우 어렵습니다.
답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다.
모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다)
때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다.
그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다.
모든 것이 당신을 위해 작동하면 좋습니다
나는 패턴과 패턴 발견 후의 결정 사이의 연결을 찾고 있었습니다. - 추가 매수 또는 매도 결정이 여전히 50/50인 것으로 나타났습니다.
나는 짧은 손절매로 시도했는데, 글쎄, 원칙적으로 거래의 손절매보다 더 긍정적이지만 거래 의 수 는 매우, 매우 적습니다. 제 기억이 맞다면 연간 약 10 조각 - 결과라고 생각합니다 10건의 거래 중 3~4건의 거래가 무스이고 나머지는 이익일 때 통계적으로 매우 좋지 않습니다.
추신: 또한 Renko(모스 부호에서 말한 조합)를 사용하여 패턴을 검색하려고 했습니다. ZigZag를 사용하는 것보다 훨씬 나쁩니다. 아마도 Renko가 패턴이 감지된 후 이미 지연된 결정에 지연을 추가하기 때문일 것입니다.
이고르 마카누 :
매수 또는 매도에 대한 추가 결정은 여전히 50/50이며,
나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다.
나는 매수 또는 매도를 찾는 것이 아니라 조건을 찾고 있었습니다. 현재 무릎이 이전 무릎보다 큽니다.
나는 MT 전략 테스터 로 모든 것을 테스트합니다 - 당신은 즉시 결과를 얻습니다 (아니면 당신은 그것을 얻지 못합니다)
따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다!
사실, 1 지표에.
이 정보 표시
나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안
따라서이 전략을 가르치는 사람은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다 :) 샘플을 채울 수 있습니다. 가르쳐주고 비밀을 공유 할 수 있다면 내 손을 시도하십시오 - 나는 코드에서 전략을 공유 할 것입니다!
사실, 1 지표에.
답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다.
모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다)
때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다.
그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다.
아름다운! 대단한 일을 했다..
그런데 패턴 뒤에서 패턴을 찾지 않고 이 패턴에 따른 반등 가격을 찾기 위해서는 공식화하기가 훨씬 어려운데 저한테는 더 잘 맞는 것 같아요..
이것은 현재 패턴에 따라 일부 가격으로 주문하도록 알고리즘을 가르치는 방법입니다.
이 정보 표시
나는 최소 수학적 기대치와 통화 시간이 모두 알려진 세이버 기사의 역사에 대해 훈련하려고 시도했습니다. 결과는 0입니다. 고전 시스템이 MO를 능가하는 동안
답이 아니라 패턴에 대한 주제일 뿐입니다.
모스형에 따른 지그재그 패턴을 만들어 봤습니다(롱-숏 등 54개의 패턴이 나왔습니다)
때로는 동일한 문자 조합이 연속적으로 어떻게 번갈아 나타나는지 볼 수 있습니다.
그리고 이것은 지그재그 장단기 이벤트의 빈도 히스토그램입니다(긴 것은 + 기호, 짧은 것은 - 기호). 그건 그렇고, X 패턴은 오랫동안 '긴'것들 중에서 최대이었고, '짧은'것들 중에서 가장 자주 L과 P였습니다.
롱 레버리지와 숏 레버리지를 어떻게 정의합니까?