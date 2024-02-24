트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2020 1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.10.14 07:45 #20191 알렉세이 비아즈미킨 : 요리를 할 줄 안다면 준비할 수 있습니다 ... 논리적 행은 연속적이어야 합니다. 저것들. 역사에서 찢겨진 기호/표지뿐만 아니라 일관된 시리즈 주제를 공부하고 직접 시도하는 것이 좋습니다. 내 라이브러리에서 데이터는 3D 텐서로 전달됩니다. 각 샘플은 행렬입니다. 전체 데이터 세트는 배치로 나뉘며 이것은 또 다른 차원입니다. Aleksei Kuznetsov 2020.10.14 08:07 #20192 이 모든 신경망, 숲, 부스트의 개발자가 어떻게 수익을 올릴 수 있는지 궁금합니다. 그들은 모든 것을 무료로 게시합니다. Farkhat Guzairov 2020.10.14 09:00 #20193 도서관 : 이 모든 신경망, 숲, 부스트의 개발자가 어떻게 수익을 올릴 수 있는지 궁금합니다. 그들은 모든 것을 무료로 게시합니다. 리눅스를 개발하는 회사들이 20~30년 동안 해온 것처럼 OS 자체는 무료지만 지원하거나 기업 요구 사항에 맞게 미세 조정하려면 비용이 많이 들고 작지 않은 비용이 든다. 이 모든 것을 서비스라고 한다. Valeriy Yastremskiy 2020.10.14 09:15 #20194 도서관 : 이 모든 신경망, 숲, 부스트의 개발자가 어떻게 수익을 올릴 수 있는지 궁금합니다. 그들은 모든 것을 무료로 게시합니다. 스캐폴딩은 80~90년대에 발명되었고 80년대 중반에 Fortran 77에서 처음 구현되었습니다. 이제 사람들이 놀게 할 수 있습니다) [삭제] 2020.10.14 16:02 #20195 mytarmailS : 흥미로운... 이번주도 다 잘 시작했는데 오늘은 별로네요.. 그래서 매주 시작 .. 방향을 추측하고 회전을 무디게합니다. Valeriy Yastremskiy 2020.10.14 16:18 #20196 막심 드미트리예프스키 : 이번주도 다 잘 시작했는데 오늘은 별로네요.. 그래서 매주 시작 .. 방향을 추측하고 회전을 무디게합니다. 어찌보면 당연하게도, 한 주의 시작과 끝을 깨고 따로 훈련을 할 수도 있다.) 일반적으로 월,화요일..... 따로 모아서 훈련하고 그에 따라 결과를 사용하는 것이 일반적이다. 또는 학습할 때 증분뿐만 아니라 요일도 고려하십시오 . [삭제] 2020.10.14 16:30 #20197 발레리 야스트렘스키 : 어찌보면 당연하게도, 한 주의 시작과 끝을 깨고 따로 훈련을 할 수도 있다.) 일반적으로 월,화요일..... 따로 모아서 훈련하고 그에 따라 결과를 사용하는 것이 일반적이다. 또는 학습할 때 증분뿐만 아니라 요일도 고려하십시오 . 다음에 어떻게 되는지 봐야지... mytarmailS 2020.10.14 18:53 #20198 막심 드미트리예프스키 : 이번주도 다 잘 시작했는데 오늘은 별로네요.. 그래서 매주 시작 .. 방향을 추측하고 회전을 무디게합니다. 시간을 기준으로 몇 주 동안의 균형을 보는 것은 흥미 롭습니다 ... 그리고 사전 훈련이란 무엇을 의미합니까? 당신은 매주 주말을 가르친다 또는 무엇을 의미합니까? [삭제] 2020.10.14 19:49 #20199 mytarmailS : 시간을 기준으로 몇 주 동안의 균형을 보는 것은 흥미 롭습니다 ... 그리고 사전 훈련이란 무엇을 의미합니까? 매주 주말마다 사전 교육을 합니까? 아니면 무엇을 의미합니까? 타입 테스터에서 구동시켜보니 새것이 아니라 같은 모델이 거래되고 있습니다. 네, 월. 테스터를 먼저 시작한 다음 상인을 시작합니다. 노란색 대시로 각각 어떻게 보이는지 보여주었습니다. 주 mytarmailS 2020.10.14 20:09 #20200 막심 드미트리예프스키 : 타입 테스터에서 구동시켜보니 새것이 아니라 같은 모델이 거래되고 있습니다. 네, 월. 테스터를 먼저 시작한 다음 상인을 시작합니다. 노란색 대시로 각각 어떻게 보이는지 보여주었습니다. 주 글쎄, 그럼 그것을 가지고 처음 이틀을 거래하고 당신의 두뇌를 엿먹이지 마십시오)) 또는 온라인 사전 교육을 시도하십시오 1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
요리를 할 줄 안다면 준비할 수 있습니다 ...
논리적
행은 연속적이어야 합니다. 저것들. 역사에서 찢겨진 기호/표지뿐만 아니라 일관된 시리즈
주제를 공부하고 직접 시도하는 것이 좋습니다.내 라이브러리에서 데이터는 3D 텐서로 전달됩니다. 각 샘플은 행렬입니다. 전체 데이터 세트는 배치로 나뉘며 이것은 또 다른 차원입니다.
이 모든 신경망, 숲, 부스트의 개발자가 어떻게 수익을 올릴 수 있는지 궁금합니다. 그들은 모든 것을 무료로 게시합니다.
리눅스를 개발하는 회사들이 20~30년 동안 해온 것처럼 OS 자체는 무료지만 지원하거나 기업 요구 사항에 맞게 미세 조정하려면 비용이 많이 들고 작지 않은 비용이 든다. 이 모든 것을 서비스라고 한다.
스캐폴딩은 80~90년대에 발명되었고 80년대 중반에 Fortran 77에서 처음 구현되었습니다. 이제 사람들이 놀게 할 수 있습니다)
흥미로운...
그래서 매주 시작 .. 방향을 추측하고 회전을 무디게합니다.
어찌보면 당연하게도, 한 주의 시작과 끝을 깨고 따로 훈련을 할 수도 있다.) 일반적으로 월,화요일..... 따로 모아서 훈련하고 그에 따라 결과를 사용하는 것이 일반적이다. 또는 학습할 때 증분뿐만 아니라 요일도 고려하십시오 .
어찌보면 당연하게도, 한 주의 시작과 끝을 깨고 따로 훈련을 할 수도 있다.) 일반적으로 월,화요일..... 따로 모아서 훈련하고 그에 따라 결과를 사용하는 것이 일반적이다. 또는 학습할 때 증분뿐만 아니라 요일도 고려하십시오 .
다음에 어떻게 되는지 봐야지...
시간을 기준으로 몇 주 동안의 균형을 보는 것은 흥미 롭습니다 ...
그리고 사전 훈련이란 무엇을 의미합니까? 당신은 매주 주말을 가르친다 또는 무엇을 의미합니까?
타입 테스터에서 구동시켜보니 새것이 아니라 같은 모델이 거래되고 있습니다. 네, 월. 테스터를 먼저 시작한 다음 상인을 시작합니다.
노란색 대시로 각각 어떻게 보이는지 보여주었습니다. 주
글쎄, 그럼 그것을 가지고 처음 이틀을 거래하고 당신의 두뇌를 엿먹이지 마십시오))
또는 온라인 사전 교육을 시도하십시오