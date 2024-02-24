트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1007 1...100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:36 #10061 forexman77 : 이제 나는 또한 역사의 컬렉션을 수집하고 각 패턴을 비교할 수 있다고 생각했습니다. 시간이 오래 걸리지 만 시계에서 빠르게 계산됩니다. 촛대 패턴 분석을 의미합니까? 웃긴거봐... 쌍이 4시간 동안 100포인트 상승했고 두 번째 4시간이 시작될 때 동일한 100포인트만큼 롤백했다고 가정해 보겠습니다. 우리는 "레일"패턴을 가지고 있습니다 두 DC 간의 서버 시간 차이가 1시간이라고 가정해 보겠습니다. 하나와 두 번째 DC에이 두 개의 촛불을 그립니다 .......... forexman77 2018.07.06 20:42 #10062 레나트 아크티아모프 : 촛대 패턴 분석을 의미합니까? 웃긴거 봐... 쌍이 4시간 동안 100포인트 상승했고 두 번째 4시간이 시작될 때 동일한 100포인트만큼 롤백했다고 가정해 보겠습니다. 두 DC 간의 서버 시간 차이가 1시간이라고 가정해 보겠습니다. 하나와 두 번째 DC에이 두 개의 촛불을 그립니다 .......... 이름이 무엇인지 모르겠지만 아마도 그래픽 모양일 것입니다. 예를 들어, 저는 다음과 같은 V자형 캐비티를 찾고 있습니다. 역사에서 나는 다음과 같은 패턴을 찾습니다. 그러나 일부는 완전히 같지 않습니다. 조금,하지만 발생합니다. 레일은 가장 간단합니다. 왜 모든 사람들이 그들을 그렇게 존경하는지 모르겠습니다 ... 제 생각에는 촛불에 또 다른 쓰레기가 있습니다. Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:46 #10063

forexman77 : 이름이 무엇인지 모르겠지만 아마도 그래픽 모양일 것입니다. 예를 들어, 저는 다음과 같은 V자형 캐비티를 찾고 있습니다. 역사에서 나는 다음과 같은 패턴을 찾습니다. 그러나 그 부분은 조금 비슷하지 않지만 발생합니다.

이 패턴에 많은 시간을 할애한 사람들에게서 엿볼 수 있습니다.

촛대 분석 에 따르면 인터넷에는 많은 칠면조가 있습니다.

나는 개인적으로 - 통과, tk. 이미 여행의 시작 부분에서 나는 내가 조금 더 높게 쓴 것을 만났습니다.

Dr. Trader 2018.07.06 21:17 #10064

올가 셸메이 : Misha, 나는 논쟁하지 않습니다. 나는 무언가에 대해 틀릴 수 있습니다. 하지만 이 스레드에서 장르의 진정한 위기를 봅니다.

내 손에 멋진 것이 있습니다. VisSim용 NeuralNet 패키지입니다. 그리고 만지기조차 두렵습니다. 왜냐하면 아주 똑똑한 사람들은 여기서 아무 것도 할 수 없기 때문입니다.

내 지점, 확산 과정에서 내가 뒤적 거리면 여기에서 여전히 읽고 배워야합니다. 배울 것이 무엇입니까? "모든 것이 손실되고 신경망이 작동하지 않습니다 ..."라는 사실에? 매월 +1%이더라도 긍정적인 신호를 가진 사람이 최소 1명 필요합니다. 저를 포함한 많은 사람들에게 영감을 줄 것입니다.

당신은 격언에서 일종의 퇴폐적인 분위기를 얻었습니다. 그렇게 나쁘진 않아.

내 프로필에 신호가 있습니다. 새로운 H1 막대에서 하나의 은닉층이 있는 뉴런은 {open[i]-open[i-1]을 반환합니다. 오픈[i-1]-오픈[i-2]; 개방[i-2]-개방[i-3]; etc.} , 다음 수익률을 예측한 다음 어드바이저는 예측 수익률이 양수인지 여부에 따라 롱 또는 숏으로 거래를 엽니다. EA는 간단하고 전략은 간단하며 모든 것이 최소한이지만 그럼에도 불구하고 확산을 극복하기에 충분합니다. 거래 5주가 이미 지났고 잔액이 아직 병합되지 않았습니다.

주제는 이미 수십 번 언급되었으므로 뉴런이나 숲을 사용하여 이틀 저녁에 이러한 신호를 생성할 수 있습니다. 실제 이익을 얻으려면 좋은 목표와 예측 변수(MT5의 지표도 유용할 수 있음)를 만들고 이미 뉴런을 훈련시키는 데 몇 주(개월)를 소비해야 합니다.

추신 윙윙 거리는 사람을 믿을 필요가 없습니다. 이 주제에는 자신을 확인하고 누군가의 "fi"를 믿지 말아야 할 현명한 팁이 많이 있습니다. 전통적으로 이것은 가장 똑똑한 팁이 가장 근거 없는 비판을 받는 곳입니다(거래-거래-6대가 지불됩니까?).

약간의 수학으로 p.p.s. 이것은 신호에서 거래의 그림입니다. open[] 시계열이 Markovian이라면 다음 촛불의 색을 추측하려는 시도는 불가능합니다. 309 거래는 각각 평균 -0.04센트(스프레드)를 가져오므로 총 -12유로가 됩니다. 그리고 0.5^11의 확률로 연속 11번의 수익성 있는 거래가 가능합니다.

그리고 신호에는 이익이 있고 수익성 있는 거래의 긴 시리즈도 있습니다. 고려할 가치가 있습니다. 이것이 정말 Markov 프로세스입니까?

Alexander_K2 2018.07.06 21:32 #10065

박사님, 잘하셨습니다.

브라보, 나는 말할 것입니다! 그리고 당신이 사용하고 있는 알고리즘이 정확합니다.

프로세스 ... 그것이 우리가 여기서 말하는 것입니다. 예측을 위해 "메모리"가 필요합니다. 즉, 현재 값이 이전 값에 종속됩니다. 내 전략을 위해 Ornstein-Uhlenbeck 프로세스와 유사한 Markov 프로세스가 필요하며 기대치로 돌아갑니다.

사실, 이 분기와 광산 모두에서 "마르코비안/비마르코비안" 키가 필요합니다("메모리 없음"/"메모리 포함", 고정/비고정).

이 열쇠를 찾은 것 같아요. 그러나 아직 확실하지 않습니다. 이번 달 경매 결과에 따르면 명확해질 것입니다. EA는 간단하고 전략은 간단하며 모든 것이 최소한이지만 그럼에도 불구하고 확산을 극복하기에 충분합니다. 거래 5주가 이미 지났고 잔액이 아직 병합되지 않았습니다. 주제는 이미 수십 번 언급되었으므로 뉴런이나 숲을 사용하여 이틀 저녁에 이러한 신호를 생성할 수 있습니다. 실제 이익을 얻으려면 좋은 목표와 예측 변수(MT5의 지표도 유용할 수 있음)를 만들고 이미 뉴런을 훈련시키는 데 몇 주(개월)를 소비해야 합니다. 추신 윙윙 거리는 사람을 믿을 필요가 없습니다. 이 주제에는 자신을 확인하고 누군가의 "fi"를 믿지 말아야 할 현명한 팁이 많이 있습니다. 전통적으로 이것은 가장 똑똑한 팁이 가장 근거 없는 비판을 받는 곳입니다(거래-거래-6대가 지불됩니까?). 약간의 수학으로 p.p.s. 이것은 신호에서 거래의 그림입니다. open[] 시계열이 Markovian이라면 다음 촛불의 색을 추측하려는 시도는 불가능합니다. 309 거래는 각각 평균 -0.04센트(스프레드)를 가져오므로 총 -12유로가 됩니다. 그리고 0.5^11의 확률로 연속 11번의 수익성 있는 거래가 가능합니다. 그리고 신호에는 이익이 있고 수익성 있는 거래의 긴 시리즈도 있습니다. 고려할 가치가 있습니다. 이것이 정말 Markov 프로세스입니까? 박사님, 잘하셨습니다. 브라보, 나는 말할 것입니다! 그리고 당신이 사용하고 있는 알고리즘이 정확합니다. 프로세스 ... 그것이 우리가 여기서 말하는 것입니다. 예측을 위해 "메모리"가 필요합니다. 즉, 현재 값이 이전 값에 종속됩니다. 내 전략을 위해 Ornstein-Uhlenbeck 프로세스와 유사한 Markov 프로세스가 필요하며 기대치로 돌아갑니다. 사실, 이 분기와 광산 모두에서 "마르코비안/비마르코비안" 키가 필요합니다("메모리 없음"/"메모리 포함", 고정/비고정). 이 열쇠를 찾은 것 같아요. 그러나 아직 확실하지 않습니다. 이번 달 경매 결과에 따르면 명확해질 것입니다. [삭제] 2018.07.06 21:48 #10066

그래서 코코넛은 비현실적인 진드기에 대한 Sanych의 감소된 martingale과 Alyoshenka의 음의 오류에 따라 성배 를 조정했습니다.

정상적인 전략은 어디에 있습니까

Aleksey Nikolayev 2018.07.06 22:00 #10067

나는 Markovianness에 대한 귀하의 정의를 실제로 이해하지 못했지만 제 생각에는 일반적인 정의와 일치하지 않습니다. 예를 들어, 트렌드(그림에서와 같이)와 Markovian은 상당히 호환됩니다.

그러한 시퀀스에서 그러한 계열의 확률(심지어 대칭 워크의 경우에도)은 더 높습니다(초등 조합론 분야의 문제).

Renat Akhtyamov 2018.07.06 22:23 #10068

박사님, 따라야 할 본보기가 아닙니다.

2주 작업 표시

СанСаныч Фоменко 2018.07.07 09:54 #10069

레이블을 다시 걸기. 멈출 시간이 된 건 아닐까?

[삭제] 2018.07.07 09:56 #10070

농담으로 받아들일 수 없어, 나는 악마가 아니야) 이제 나는 또한 역사의 컬렉션을 수집하고 각 패턴을 비교할 수 있다고 생각했습니다. 시간이 오래 걸리지 만 시계에서 빠르게 계산됩니다.
이름이 무엇인지 모르겠지만 아마도 그래픽 모양일 것입니다. 예를 들어, 저는 다음과 같은 V자형 캐비티를 찾고 있습니다.
역사에서 나는 다음과 같은 패턴을 찾습니다.
그러나 일부는 완전히 같지 않습니다. 조금,하지만 발생합니다.레일은 가장 간단합니다. 왜 모든 사람들이 그들을 그렇게 존경하는지 모르겠습니다 ... 제 생각에는 촛불에 또 다른 쓰레기가 있습니다.
Misha, 나는 논쟁하지 않습니다. 나는 무언가에 대해 틀릴 수 있습니다. 하지만 이 스레드에서 장르의 진정한 위기를 봅니다.
내 손에 멋진 것이 있습니다. VisSim용 NeuralNet 패키지입니다. 그리고 만지기조차 두렵습니다. 왜냐하면 아주 똑똑한 사람들은 여기서 아무 것도 할 수 없기 때문입니다.
내 지점, 확산 과정에서 내가 뒤적 거리면 여기에서 여전히 읽고 배워야합니다. 배울 것이 무엇입니까? "모든 것이 손실되고 신경망이 작동하지 않습니다 ..."라는 사실에? 매월 +1%이더라도 긍정적인 신호를 가진 사람이 최소 1명 필요합니다. 저를 포함한 많은 사람들에게 영감을 줄 것입니다.
내 프로필에 신호가 있습니다. 새로운 H1 막대에서 하나의 은닉층이 있는 뉴런은 {open[i]-open[i-1]을 반환합니다. 오픈[i-1]-오픈[i-2]; 개방[i-2]-개방[i-3]; etc.} , 다음 수익률을 예측한 다음 어드바이저는 예측 수익률이 양수인지 여부에 따라 롱 또는 숏으로 거래를 엽니다.
EA는 간단하고 전략은 간단하며 모든 것이 최소한이지만 그럼에도 불구하고 확산을 극복하기에 충분합니다. 거래 5주가 이미 지났고 잔액이 아직 병합되지 않았습니다.
주제는 이미 수십 번 언급되었으므로 뉴런이나 숲을 사용하여 이틀 저녁에 이러한 신호를 생성할 수 있습니다. 실제 이익을 얻으려면 좋은 목표와 예측 변수(MT5의 지표도 유용할 수 있음)를 만들고 이미 뉴런을 훈련시키는 데 몇 주(개월)를 소비해야 합니다.
추신 윙윙 거리는 사람을 믿을 필요가 없습니다. 이 주제에는 자신을 확인하고 누군가의 "fi"를 믿지 말아야 할 현명한 팁이 많이 있습니다. 전통적으로 이것은 가장 똑똑한 팁이 가장 근거 없는 비판을 받는 곳입니다(거래-거래-6대가 지불됩니까?).
약간의 수학으로 p.p.s. 이것은 신호에서 거래의 그림입니다. open[] 시계열이 Markovian이라면 다음 촛불의 색을 추측하려는 시도는 불가능합니다. 309 거래는 각각 평균 -0.04센트(스프레드)를 가져오므로 총 -12유로가 됩니다. 그리고 0.5^11의 확률로 연속 11번의 수익성 있는 거래가 가능합니다.
그리고 신호에는 이익이 있고 수익성 있는 거래의 긴 시리즈도 있습니다. 고려할 가치가 있습니다. 이것이 정말 Markov 프로세스입니까?
프로세스 ... 그것이 우리가 여기서 말하는 것입니다. 예측을 위해 "메모리"가 필요합니다. 즉, 현재 값이 이전 값에 종속됩니다. 내 전략을 위해 Ornstein-Uhlenbeck 프로세스와 유사한 Markov 프로세스가 필요하며 기대치로 돌아갑니다.
사실, 이 분기와 광산 모두에서 "마르코비안/비마르코비안" 키가 필요합니다("메모리 없음"/"메모리 포함", 고정/비고정).
이 열쇠를 찾은 것 같아요. 그러나 아직 확실하지 않습니다. 이번 달 경매 결과에 따르면 명확해질 것입니다.
나는 Markovianness에 대한 귀하의 정의를 실제로 이해하지 못했지만 제 생각에는 일반적인 정의와 일치하지 않습니다. 예를 들어, 트렌드(그림에서와 같이)와 Markovian은 상당히 호환됩니다.
그러한 시퀀스에서 그러한 계열의 확률(심지어 대칭 워크의 경우에도)은 더 높습니다(초등 조합론 분야의 문제).
박사님, 따라야 할 본보기가 아닙니다.
2주 작업 표시
