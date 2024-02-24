트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2021 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.10.15 17:00 #20201 mytarmailS : 글쎄, 그럼 그것을 가지고 처음 이틀을 거래하고 당신의 두뇌를 엿먹이지 마십시오)) 또는 온라인 사전 교육을 시도하십시오 이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다. lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장 Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:09 #20202 막심 드미트리예프스키 : 이번 주는 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다. lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장 셀만? [삭제] 2020.10.15 18:22 #20203 발레리 야스트렘스키 : 셀만? 구입처 Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:26 #20204 막심 드미트리예프스키 : 구입처 Sell만 훈련합니까 아니면 양방향으로 훈련합니까? 그리드는 저절로 작동합니까? 특히 살 곳이 없음))) [삭제] 2020.10.15 18:37 #20205 발레리 야스트렘스키 : Sell만 훈련합니까 아니면 양방향으로 훈련합니까? 그리드는 저절로 작동합니까? 특히 살 곳이 없음))) 그녀 자신 Evgeny Dyuka 2020.10.15 19:54 #20206 막심 드미트리예프스키 : 이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다. lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장 뉴로가 캔들 6개마다 포지션을 오픈 하는 이유는 무엇인가요? 저것들. 의사결정 주기와 같습니까? Evgeny Dyuka 2020.10.15 20:03 #20207 막심 드미트리예프스키 : 이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다. lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장 그리고 열린 위치 가 없으면 전혀 발생하지 않고 닫히고 즉시 열립니다. 이상한 논리, 그냥 유지할 수 있습니다. [삭제] 2020.10.15 20:09 #20208 예브게니 듀카 : 뉴로가 캔들 6개마다 포지션을 오픈 하는 이유는 무엇인가요? 저것들. 의사결정 주기와 같습니까? 모두가 아니라 일어났다 Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:26 #20209 나는 나 자신을 테스터의 아날로그로 만들기로 결정했다. 그래서 터미널의 테스터가 훈련과 평가를 실행하는 것이 아니라 NN/숲이 훈련 결과를 빠르게 평가할 수 있도록 하기로 했다. 함수에 대한 입력으로 계산을 수행할 계획입니다. 1) 입찰에 의한 OHLC 2) 커미션 - 거래 개시 시 부과될 수 있음 3) 스왑 - 하루 변경시 발생 4) 오름차순의 OHLC - 스프레드 대신. 왜냐하면 막대의 스프레드는 막대가 존재하는 전체 시간 동안 최소입니다. OHLC 순간 동안 스프레드는 최소가 아니라 더 컸을 가능성이 큽니다. 날카로운 움직임 동안 - 훨씬 더. 실제 틱 데이터에서 가져와야 합니다. 준비하려면 실제 진드기를 완전히 살펴봐야 합니다. 개발자에 대한 요청(여기를 보면) - 막대에 대한 정보에 Asc의 OHLC를 추가할 수 있습니까? 고려해야 할 다른 사항이 있습니까? 기성품 테스터가 있습니까? OHLC가 없어도 Asc는 정제용 베이스로 적합합니다. Neurotraders, 지나치지 마세요 :) 1분 OHLC 대 모든 객체를 동적으로 생성하는 방법은 Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:38 #20210 나는 당신이 시장 거래를 하는 경우, 분 캔들 높이가 너무 높으면(즉, 갭이 있는 경우) 10-20%의 미끄러짐을 추가할 수 있다고 생각합니다. 그리고 보류 중인 경우 매우 높은 분 캔들(갭)에서 거래를 건너뛸 필요가 있습니다. 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 그럼 그것을 가지고 처음 이틀을 거래하고 당신의 두뇌를 엿먹이지 마십시오))
또는 온라인 사전 교육을 시도하십시오
이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.
lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장
이번 주는 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.
lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장
셀만?
셀만?
구입처
구입처
Sell만 훈련합니까 아니면 양방향으로 훈련합니까? 그리드는 저절로 작동합니까? 특히 살 곳이 없음)))
Sell만 훈련합니까 아니면 양방향으로 훈련합니까? 그리드는 저절로 작동합니까? 특히 살 곳이 없음)))
그녀 자신
이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.
lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장
저것들. 의사결정 주기와 같습니까?
이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.
lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장
뉴로가 캔들 6개마다 포지션을 오픈 하는 이유는 무엇인가요?
저것들. 의사결정 주기와 같습니까?
모두가 아니라 일어났다
나는 나 자신을 테스터의 아날로그로 만들기로 결정했다. 그래서 터미널의 테스터가 훈련과 평가를 실행하는 것이 아니라 NN/숲이 훈련 결과를 빠르게 평가할 수 있도록 하기로 했다.
함수에 대한 입력으로 계산을 수행할 계획입니다.
1) 입찰에 의한 OHLC
2) 커미션 - 거래 개시 시 부과될 수 있음
3) 스왑 - 하루 변경시 발생
4) 오름차순의 OHLC - 스프레드 대신. 왜냐하면 막대의 스프레드는 막대가 존재하는 전체 시간 동안 최소입니다. OHLC 순간 동안 스프레드는 최소가 아니라 더 컸을 가능성이 큽니다. 날카로운 움직임 동안 - 훨씬 더. 실제 틱 데이터에서 가져와야 합니다. 준비하려면 실제 진드기를 완전히 살펴봐야 합니다.
개발자에 대한 요청(여기를 보면) - 막대에 대한 정보에 Asc의 OHLC를 추가할 수 있습니까?
고려해야 할 다른 사항이 있습니까?
기성품 테스터가 있습니까? OHLC가 없어도 Asc는 정제용 베이스로 적합합니다.
그리고 보류 중인 경우 매우 높은 분 캔들(갭)에서 거래를 건너뛸 필요가 있습니다.