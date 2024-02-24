트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2022

막심 드미트리예프스키 :

이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.

lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장

아니요, 저는 ltsm을 사용하지 않았지만 요점은 거기에 없습니다   ltsm,하지만 RL에서 .. 그렇지 않습니까?

mytarmailS :

나는 순환 그리드에 대해 이야기하고 있습니다 .. 본질은 동일하고 접근 방식이 다를 수 있습니다

그런 것을 디자인할 수 있고 레이더 없이도 할 수 있지만 무언가를 가르칠 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그런 것을 디자인할 수 있고 레이더 없이도 할 수 있지만 무언가를 가르칠 수 있습니다.

Maxim, 그리드를 직접 작성했습니까? 아니면 기성품을 사용합니까?
알렉산더 알렉세비치 :
준비, 파이썬에서 대부분

mytarmailS :

후속편을 확인하십시오. 이번 주에 작동합니다. 다음은 여전히 새로운 논리와 함께 제어가 필요합니다.

도서관 :
나는 당신이 시장 거래를 하는 경우, 분 캔들 높이가 너무 높으면(즉, 갭이 있는 경우) 10-20%의 미끄러짐을 추가할 수 있다고 생각합니다.
그리고 보류 중인 경우 매우 높은 분 캔들(갭)에서 거래를 건너뛸 필요가 있습니다.

야생 hft가 아닌 경우 스트레스 테스트의 경우 평균 스프레드(있는 경우 커미션을 넣음) * 1.5를 취하는 것으로 충분합니다. 저것들. 거래 건수에 따라 다릅니다.

글쎄, DC가 어떤 종류의 미끄러짐을 관찰하기 위해. 큰 경우 문제는 차량에 있지 않습니다.

MT5 테스터에서도 확산 이력이 깨질 수 있으므로 지표가 아닙니다. 테스터는 오버헤드 없이 훨씬 더 유연하고 빠릅니다. 최적화에 더 적합합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

시원한!

mytarmails :

인터넷에는 알려지지 않은 환경에서 다양한 로봇의 행동을 예측하는 훌륭한 자료가 있습니다. 제어 이론에서.

 
막심 드미트리예프스키 :

러시아어로? 링크 던져

그래서 당신은 이미 당신의 것을 사용하고 있습니까, 아니면 여전히 그 친구의 동일한 스크립트입니까?

mytarmailS :

영어로 .. 매체에 대한 폐쇄 액세스가 있으며 유료 구독이 필요합니다

지금 다른 봇을 만들고 있습니다. 이 봇은 테스트 중입니다.

거기에 lstm 또는 gru를 넣고 약간의 보강 .. 그런 다음 시계열 에 대한 새로운 NN 아키텍처를 자세히 살펴보십시오.
