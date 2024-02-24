트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2022 1...201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.10.16 12:18 #20211 막심 드미트리예프스키 : 이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다. lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장 아니요, 저는 ltsm을 사용하지 않았지만 요점은 거기에 없습니다 ltsm,하지만 RL에서 .. 그렇지 않습니까? [삭제] 2020.10.16 12:47 #20212 mytarmailS : 아니요, 저는 ltsm을 사용하지 않았지만 요점은 거기에 없습니다 ltsm,하지만 RL에서 .. 그렇지 않습니까? 나는 순환 그리드에 대해 이야기하고 있습니다 .. 본질은 동일하고 접근 방식이 다를 수 있습니다 그런 것을 디자인할 수 있고 레이더 없이도 할 수 있지만 무언가를 가르칠 수 있습니다. Александр Алексеевич 2020.10.16 13:10 #20213 막심 드미트리예프스키 : 나는 순환 그리드에 대해 이야기하고 있습니다 .. 본질은 동일하고 접근 방식이 다를 수 있습니다 그런 것을 디자인할 수 있고 레이더 없이도 할 수 있지만 무언가를 가르칠 수 있습니다. Maxim, 그리드를 직접 작성했습니까? 아니면 기성품을 사용합니까? [삭제] 2020.10.16 13:23 #20214 알렉산더 알렉세비치 : Maxim, 그리드를 직접 작성했습니까? 아니면 기성품을 사용합니까? 준비, 파이썬에서 대부분 [삭제] 2020.10.16 13:30 #20215 mytarmailS : 후속편을 확인하십시오. 이번 주에 작동합니다. 다음은 여전히 새로운 논리와 함께 제어가 필요합니다. [삭제] 2020.10.16 13:33 #20216 도서관 : 나는 당신이 시장 거래를 하는 경우, 분 캔들 높이가 너무 높으면(즉, 갭이 있는 경우) 10-20%의 미끄러짐을 추가할 수 있다고 생각합니다. 그리고 보류 중인 경우 매우 높은 분 캔들(갭)에서 거래를 건너뛸 필요가 있습니다. 야생 hft가 아닌 경우 스트레스 테스트의 경우 평균 스프레드(있는 경우 커미션을 넣음) * 1.5를 취하는 것으로 충분합니다. 저것들. 거래 건수에 따라 다릅니다. 글쎄, DC가 어떤 종류의 미끄러짐을 관찰하기 위해. 큰 경우 문제는 차량에 있지 않습니다. MT5 테스터에서도 확산 이력이 깨질 수 있으므로 지표가 아닙니다. 테스터는 오버헤드 없이 훨씬 더 유연하고 빠릅니다. 최적화에 더 적합합니다. mytarmailS 2020.10.16 15:12 #20217 막심 드미트리예프스키 : 후속편을 확인하십시오. 이번 주에 작동합니다. 다음은 여전히 새로운 논리와 함께 제어가 필요합니다. 시원한! [삭제] 2020.10.16 15:15 #20218 mytarmails : 시원한! 인터넷에는 알려지지 않은 환경에서 다양한 로봇의 행동을 예측하는 훌륭한 자료가 있습니다. 제어 이론에서. mytarmailS 2020.10.16 16:40 #20219 막심 드미트리예프스키 : 인터넷에는 알려지지 않은 환경에서 다양한 로봇의 행동을 예측하는 훌륭한 자료가 있습니다. 제어 이론에서. 러시아어로? 링크 던져 그래서 당신은 이미 당신의 것을 사용하고 있습니까, 아니면 여전히 그 친구의 동일한 스크립트입니까? [삭제] 2020.10.16 17:16 #20220 mytarmailS : 러시아어로? 링크 던져 그래서 당신은 이미 당신의 것을 사용하고 있습니까, 아니면 여전히 그 친구의 동일한 스크립트입니까? 영어로 .. 매체에 대한 폐쇄 액세스가 있으며 유료 구독이 필요합니다 지금 다른 봇을 만들고 있습니다. 이 봇은 테스트 중입니다. 거기에 lstm 또는 gru를 넣고 약간의 보강 .. 그런 다음 시계열 에 대한 새로운 NN 아키텍처를 자세히 살펴보십시오. 1...201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이번 주 목요일까지 유지) 그러나 시장 반전은 아직 없습니다. 그들이 얼마나 빨리 반응할 수 있는지 확실하지 않습니다.
lstm을 사용 했습니까? 시도해봐 젠장
아니요, 저는 ltsm을 사용하지 않았지만 요점은 거기에 없습니다 ltsm,하지만 RL에서 .. 그렇지 않습니까?
나는 순환 그리드에 대해 이야기하고 있습니다 .. 본질은 동일하고 접근 방식이 다를 수 있습니다
그런 것을 디자인할 수 있고 레이더 없이도 할 수 있지만 무언가를 가르칠 수 있습니다.
Maxim, 그리드를 직접 작성했습니까? 아니면 기성품을 사용합니까?
준비, 파이썬에서 대부분
후속편을 확인하십시오. 이번 주에 작동합니다. 다음은 여전히 새로운 논리와 함께 제어가 필요합니다.
나는 당신이 시장 거래를 하는 경우, 분 캔들 높이가 너무 높으면(즉, 갭이 있는 경우) 10-20%의 미끄러짐을 추가할 수 있다고 생각합니다.
그리고 보류 중인 경우 매우 높은 분 캔들(갭)에서 거래를 건너뛸 필요가 있습니다.
야생 hft가 아닌 경우 스트레스 테스트의 경우 평균 스프레드(있는 경우 커미션을 넣음) * 1.5를 취하는 것으로 충분합니다. 저것들. 거래 건수에 따라 다릅니다.
글쎄, DC가 어떤 종류의 미끄러짐을 관찰하기 위해. 큰 경우 문제는 차량에 있지 않습니다.
MT5 테스터에서도 확산 이력이 깨질 수 있으므로 지표가 아닙니다. 테스터는 오버헤드 없이 훨씬 더 유연하고 빠릅니다. 최적화에 더 적합합니다.
시원한!
인터넷에는 알려지지 않은 환경에서 다양한 로봇의 행동을 예측하는 훌륭한 자료가 있습니다. 제어 이론에서.
러시아어로? 링크 던져
그래서 당신은 이미 당신의 것을 사용하고 있습니까, 아니면 여전히 그 친구의 동일한 스크립트입니까?
영어로 .. 매체에 대한 폐쇄 액세스가 있으며 유료 구독이 필요합니다
지금 다른 봇을 만들고 있습니다. 이 봇은 테스트 중입니다.거기에 lstm 또는 gru를 넣고 약간의 보강 .. 그런 다음 시계열 에 대한 새로운 NN 아키텍처를 자세히 살펴보십시오.