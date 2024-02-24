트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2024 1...201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.10.17 11:20 #20231 막심 드미트리예프스키 : 아무도 Forex 봇에 대한 보조금을 발행하지 않습니다. Forex 봇은 효과가 있는 경우 자체적으로 비용을 지불합니다. 같은 장소에서 작업은 더 쉽게 해결할 수 있으며 현지 AI 전문가는 더 복잡하거나 해결할 수 없는 작업에 대한 경험이 있습니다. 간단한 작업이 더 쉬워집니다. 오디오, 사진, 비디오 인식, 증상에 따른 진단, 로봇 및 로봇 떼 제어 등의 작업이 있습니다. [삭제] 2020.10.17 11:31 #20232 도서관 : Forex 봇은 효과가 있는 경우 자체적으로 비용을 지불합니다. 같은 장소에서 작업은 더 쉽게 해결할 수 있으며 현지 AI 전문가는 더 복잡하거나 해결할 수 없는 작업에 대한 경험이 있습니다. 간단한 작업이 더 쉬워집니다. 오디오, 사진, 비디오 인식, 증상에 따른 진단, 로봇 및 로봇 떼 제어 등의 작업이 있습니다. 지금은 좋은 전문가가 거의 없습니다. SIBUR(IT 포함)에서 좋은 급여를 받으려면 iq 테스트를 통과하면 됩니다. :D Aleksei Kuznetsov 2020.10.17 11:47 #20233 막심 드미트리예프스키 : 지금은 좋은 전문가가 거의 없습니다. SIBUR(IT 포함)에서 좋은 급여를 받으려면 iq 테스트를 통과하면 됩니다. :D 경험을 쌓은 훌륭한 전문가는 개별 기업가 또는 LLC를 직접 시작하고 "삼촌"을 위해 일하는 10-20%가 아닌 주문 비용의 100%를 받습니다. 그래서 또 다른 옵션이 나타났습니다-그랜트 먹음)) Evgeny Dyuka 2020.10.17 12:49 #20234 도서관 : 누군가가 실제로 수요가 있을 수 있는 AI 프로젝트 또는 기타 디지털 프로젝트에 대한 아이디어가 있고 예상 고객/판매 시장이 있는 경우 최대 300만 유로의 창업 보조금을 받을 수 있습니다. 직원에게 최대 100 tr을 지불 할 수있는 루블. 달마다. 이에 따라 지적재산권의 대상(프로그램, 발명 등)은 반드시 등록되어야 합니다. https://it-grants.rf/ 보고, 승인, 평가, 사업계획서 등에 한함. 종이는 팩 또는 하나 이상을 석회화해야합니다) 우선 안내: https://it-grants.rf/pnp 아무도 거래와 관련된 것이 필요하지 않습니다. 주제는 이미 상승을 지나서 죽어 가고 있습니다. 그것이 신경망 일지라도. 안타깝게도. mytarmailS 2020.10.18 18:51 #20235 막심 드미트리예프스키 : 내가 어떻게 문제를 보는지 보라... 나는 데이터를 관찰의 "조각"으로 보고 항상 같은 길이는 아닙니다. 이러한 "슬라이스" 내부에는 클러스터 번호가 있으며 클러스터 번호는 상태 또는 이벤트로 해석될 수 있습니다. 이벤트 자체는 아무 의미가 없습니다. 올바른 이벤트 순서가 중요합니다. + 이벤트의 99%가 개그에서 생성된 쓰레기 임을 기억하십시오 . 따라서 시장에 "1" - "2" - "3" - "YES" 형식의 성공적인 이벤트 시퀀스(가비지 힙)가 있다고 가정해 보겠습니다. 이것이 내가 말하는 "브루잉 커피"입니다. "1" - 물 붓기, "2" - 열 "3" ... ip .. 분명히 순서를 준수해야 합니다. 내 데이터는 다음과 같습니다. 내 라인만 훨씬 더 길어질 것입니다. 그래서 저는 현재 노이즈에 숨겨진 그러한 시퀀스를 검색하는 알고리즘을 작업 중입니다... 당신을 위한 그런 질문들 RNN이 잡음 속에서 이것을 찾을 수 있습니까? RNN은 다른 길이의 벡터를 입력으로 받아들일 수 있습니까? 여기 네트워크에 노이즈가 너무 많은 것 같습니다. ltsm,gru와 같은 가장 멋진 네트워크도 텍스트 작업을 위한 것이기 때문에 노이즈가 전혀 없습니다. 바퀴를 재발명할 수 있습니까? 잘 작동하는 거래 시스템! 지그재그 표시기의 입력은 어떻게 ASCTrend 시스템 [삭제] 2020.10.18 18:57 #20236 mytarmailS : 내가 어떻게 문제를 보는지 보십시오... 나는 데이터를 관찰의 "조각"으로 보고 항상 같은 길이는 아닙니다. 이러한 "슬라이스" 내부에는 클러스터 번호가 있으며 클러스터 번호는 상태 또는 이벤트로 해석될 수 있습니다. 이벤트 자체는 아무 의미가 없습니다. 올바른 이벤트 순서가 중요합니다. + 이벤트의 99%가 개그에서 생성된 쓰레기 임을 기억하십시오 . 따라서 시장에 "1" - "2" - "3" - "YES" 형식의 성공적인 이벤트 시퀀스(가비지 힙)가 있다고 가정해 보겠습니다. 이것이 내가 말하는 "브루잉 커피"입니다. "1" - 물 붓기, "2" - 열 "3" ... ip .. 분명히 순서를 준수해야 합니다. 내 데이터는 다음과 같습니다. 내 라인만 훨씬 더 길어질 것입니다. (나는 몇몇 x의 그림을 삽입할 수 없다 ... 나는 아직) 사진이 작동하지 않습니다, 작동하지도 않습니다 네, 일종의. 조건부 이벤트의 시퀀스, 메모리가 필요합니다. 그러나 우리는 여러 교대로 클러스터링하여 이벤트 수를 줄입니다. 0과 1이 교대로 발생하는 부울 함수 000011010110011처럼 나타납니다. 입력이 일련의 n 이벤트인 경우 다음을 예측합니다. 그러나 이것은 클래식 그리드가 아닌 반복 그리드가 필요합니다. 2개보다 더 많은 클러스터를 만들 수 있습니다. mytarmailS 2020.10.18 19:01 #20237 막심 드미트리예프스키 : 사진이 작동하지 않습니다, 작동하지도 않습니다 사진을 클릭하면 아래에 몇 단어를 추가했습니다. 막심 드미트리예프스키 : 그러나 우리는 여러 교대로 클러스터링하여 이벤트 수를 줄입니다. 모든 것이 이미 축소되었습니다. 이들은 이미 클러스터입니다. 클러스터에서 클러스터가 있을 수 있습니다. 무엇이든 .. [삭제] 2020.10.18 19:03 #20238 mytarmailS : 당신을 위한 그런 질문 RNN이 잡음 속에서 이것을 찾을 수 있습니까? RNN은 다른 길이의 벡터를 입력으로 받아들일 수 있습니까? 여기 네트워크에는 노이즈가 너무 많은 것 같습니다. ltsm,gru와 같은 가장 멋진 네트워크도 텍스트 작업을 위한 것이기 때문에 노이즈가 전혀 없습니다. 바퀴를 재발명할 수 있습니까? 클러스터링 레이어를 통해 노이즈를 제거해야 합니다. 다른 길이의 벡터를 받아들일 수 있습니다(나는 그렇지 않았지만 그것이 가능하다는 것을 알고 있습니다). 그러나 클래스를 통해서라면. 그러면 질문이 사라집니다 mytarmailS 2020.10.18 19:08 #20239 막심 드미트리예프스키 : 클러스터링 레이어를 통해 노이즈를 제거해야 합니다. 소음, 그것은 구피 클러스터 1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 76 43 "예" 그러나 그들이 불필요하고 어리 석다는 사실은 훈련 후에 만 \u200b\u200b알게 될 것이지만 지금은 적어도 어떻게 든 학습을 방해합니다. [삭제] 2020.10.18 19:09 #20240 mytarmailS : 소음, 그것은 구피 클러스터 1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 76 43 "예" 어리석은 클러스터가 필요하지 않습니다. 1...201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아무도 Forex 봇에 대한 보조금을 발행하지 않습니다.
같은 장소에서 작업은 더 쉽게 해결할 수 있으며 현지 AI 전문가는 더 복잡하거나 해결할 수 없는 작업에 대한 경험이 있습니다. 간단한 작업이 더 쉬워집니다.
오디오, 사진, 비디오 인식, 증상에 따른 진단, 로봇 및 로봇 떼 제어 등의 작업이 있습니다.
지금은 좋은 전문가가 거의 없습니다. SIBUR(IT 포함)에서 좋은 급여를 받으려면 iq 테스트를 통과하면 됩니다. :D
그래서 또 다른 옵션이 나타났습니다-그랜트 먹음))
누군가가 실제로 수요가 있을 수 있는 AI 프로젝트 또는 기타 디지털 프로젝트에 대한 아이디어가 있고 예상 고객/판매 시장이 있는 경우 최대 300만 유로의 창업 보조금을 받을 수 있습니다. 직원에게 최대 100 tr을 지불 할 수있는 루블. 달마다.
이에 따라 지적재산권의 대상(프로그램, 발명 등)은 반드시 등록되어야 합니다.
https://it-grants.rf/
보고, 승인, 평가, 사업계획서 등에 한함. 종이는 팩 또는 하나 이상을 석회화해야합니다)
우선 안내:
https://it-grants.rf/pnp
내가 어떻게 문제를 보는지 보라...
나는 데이터를 관찰의 "조각"으로 보고 항상 같은 길이는 아닙니다.
이러한 "슬라이스" 내부에는 클러스터 번호가 있으며 클러스터 번호는 상태 또는 이벤트로 해석될 수 있습니다.
이벤트 자체는 아무 의미가 없습니다. 올바른 이벤트 순서가 중요합니다. + 이벤트의 99%가 개그에서 생성된 쓰레기 임을 기억하십시오 .
따라서 시장에 "1" - "2" - "3" - "YES" 형식의 성공적인 이벤트 시퀀스(가비지 힙)가 있다고 가정해 보겠습니다.
이것이 내가 말하는 "브루잉 커피"입니다.
"1" - 물 붓기, "2" - 열 "3" ... ip .. 분명히 순서를 준수해야 합니다.
내 데이터는 다음과 같습니다. 내 라인만 훨씬 더 길어질 것입니다.
그래서 저는 현재 노이즈에 숨겨진 그러한 시퀀스를 검색하는 알고리즘을 작업 중입니다...
당신을 위한 그런 질문들
RNN이 잡음 속에서 이것을 찾을 수 있습니까?
RNN은 다른 길이의 벡터를 입력으로 받아들일 수 있습니까?
여기 네트워크에 노이즈가 너무 많은 것 같습니다. ltsm,gru와 같은 가장 멋진 네트워크도 텍스트 작업을 위한 것이기 때문에 노이즈가 전혀 없습니다.
바퀴를 재발명할 수 있습니까?
(나는 몇몇 x의 그림을 삽입할 수 없다 ... 나는 아직)
네, 일종의. 조건부 이벤트의 시퀀스, 메모리가 필요합니다. 그러나 우리는 여러 교대로 클러스터링하여 이벤트 수를 줄입니다.0과 1이 교대로 발생하는 부울 함수 000011010110011처럼 나타납니다. 입력이 일련의 n 이벤트인 경우 다음을 예측합니다. 그러나 이것은 클래식 그리드가 아닌 반복 그리드가 필요합니다. 2개보다 더 많은 클러스터를 만들 수 있습니다.
사진을 클릭하면 아래에 몇 단어를 추가했습니다.
클러스터링 레이어를 통해 노이즈를 제거해야 합니다.
다른 길이의 벡터를 받아들일 수 있습니다(나는 그렇지 않았지만 그것이 가능하다는 것을 알고 있습니다). 그러나 클래스를 통해서라면. 그러면 질문이 사라집니다
소음, 그것은 구피 클러스터
1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 76 43 "예"
그러나 그들이 불필요하고 어리 석다는 사실은 훈련 후에 만 \u200b\u200b알게 될 것이지만 지금은 적어도 어떻게 든 학습을 방해합니다.
어리석은 클러스터가 필요하지 않습니다.