트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1995

2020.09.06 05:19 #19941 예브게니 추마코프 :

감사합니다 맥심!

사실, 모델이 계열의 다음 기호(+-)인 목표 + 플러스 값을 예측하는 것으로 충분하다는 말을 잊었습니다. 그리고 특정 정확도는 중요하지 않습니다.

길이 n = 54의 샘플은 가능한 모든 값을 포함합니다.

기호는 완벽하게 예측됩니다

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407

Evgeniy Chumakov 2020.09.06 08:45 #19942

막심 드미트리예프스키 :

기호는 완벽하게 예측됩니다

흥미로운. 성배 는 무엇입니까?

Valeriy Yastremskiy 2020.09.06 09:42 #19943

예브게니 추마코프 :

흥미로운. 성배는 무엇입니까?

성공적인 안정적인 세그먼트)

Evgeniy Chumakov 2020.09.06 10:15 #19944

발레리 야스트렘스키 :

성공적인 안정적인 세그먼트)

아마 ))

다음은 GBPUSD 파일입니다. 다른 쌍의 데이터에서 동일한 훈련된 모델을 확인하는 것은 흥미롭습니다.

파일: GBPUSD_return_csv.txt 77 kb

Mihail Marchukajtes 2020.09.06 14:39 #19945

우수한 결과로 사고를 조심하십시오. 차량의 성능을 과도하게 믿을 수 있지만 항상 의심이 있어야하며 모든 옵션이 테스트되면 긴장을 풀 수 있습니다.

방법의 효율성을 확인하려면 다른 슬라이딩 윈도우로 최소 100번의 최적화를 수행해야 합니다.

2020.09.06 15:54 #19946

예브게니 추마코프 :

흥미로운. 성배는 무엇입니까?

예

Alexander_K 2020.09.06 16:58 #19947

막심 드미트리예프스키 :

예

얘들아! 그리스도를 위해 공개 도메인의 성배 를 던지십시오! 나는 그를 보기 위해 지구를 먹을 준비가 되어 있습니다...

2020.09.06 18:10 #19948

예브게니 추마코프 :

다음은 GBPUSD 파일입니다. 다른 쌍의 데이터에서 동일한 훈련된 모델을 확인하는 것은 흥미롭습니다.

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> 등록 점수(X_test, y_test)
0.8647036898993664

더 나쁘긴 하지만 여전히 90%에 가깝습니다. EURUSD에 대해 교육을 받았습니다.

2020.09.06 18:17 #19949

Alexander_K :

얘들아! 그리스도를 위해 공개 도메인의 성배를 던지십시오! 나는 그를 보기 위해 지구를 먹을 준비가 되어 있습니다...

알렉산더, 성배 가 발견되면 삶의 의미가 사라지고 드래그, 섹스, 로큰롤이 시작됩니다. 그게 필요 할까? )

Alexander_K 2020.09.06 18:25 #19950

막심 드미트리예프스키 :

알렉산더, 성배가 발견되면 삶의 의미가 사라지고 드래그, 섹스, 로큰롤이 시작됩니다. 그게 필요 할까? )

모르겠어, 맥스.

그러나 수익성 있는 차량이 있고 사람들이 사용한다는 것을 알고 있습니다. 그들은 행복합니까? Xs ... 우리는 그것을 스스로 시도해야합니다-종료하기에 너무 늦지 않았습니다 :)))
감사합니다 맥심!
사실, 모델이 계열의 다음 기호(+-)인 목표 + 플러스 값을 예측하는 것으로 충분하다는 말을 잊었습니다. 그리고 특정 정확도는 중요하지 않습니다.
길이 n = 54의 샘플은 가능한 모든 값을 포함합니다.
기호는 완벽하게 예측됩니다
흥미로운. 성배 는 무엇입니까?
성공적인 안정적인 세그먼트)
아마 ))
다음은 GBPUSD 파일입니다. 다른 쌍의 데이터에서 동일한 훈련된 모델을 확인하는 것은 흥미롭습니다.
우수한 결과로 사고를 조심하십시오. 차량의 성능을 과도하게 믿을 수 있지만 항상 의심이 있어야하며 모든 옵션이 테스트되면 긴장을 풀 수 있습니다.
방법의 효율성을 확인하려면 다른 슬라이딩 윈도우로 최소 100번의 최적화를 수행해야 합니다.
예
얘들아! 그리스도를 위해 공개 도메인의 성배 를 던지십시오! 나는 그를 보기 위해 지구를 먹을 준비가 되어 있습니다...
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> 등록 점수(X_test, y_test)
0.8647036898993664
알렉산더, 성배 가 발견되면 삶의 의미가 사라지고 드래그, 섹스, 로큰롤이 시작됩니다. 그게 필요 할까? )
모르겠어, 맥스.
그러나 수익성 있는 차량이 있고 사람들이 사용한다는 것을 알고 있습니다. 그들은 행복합니까? Xs ... 우리는 그것을 스스로 시도해야합니다-종료하기에 너무 늦지 않았습니다 :)))