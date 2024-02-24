트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1999

mytarmailS :

그리고 당신은 웃지 않지만 더 잘 이해합니다 ...

코드가 필요하지 않고 로그가 필요합니다. 규칙(이것이 모델임), 이 규칙을 가져와 코드에 삽입하면 규칙의 예측 합계가 모델의 답이 됩니다("1" 또는 "-1").

이해가 안되면 물어봐

내가 친절한 한))


 condition                                                                                                       
 [ 1 ,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                         
 [ 2 ,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                               
 [ 3 ,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                            
 [ 4 ,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                             
 [ 5 ,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                                
 [ 6 ,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                      
 [ 7 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                            
 [ 8 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                   
 [ 9 ,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                  
[ 10 ,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                    
[ 11 ,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                            
[ 12 ,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                              
[ 13 ,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                      
[ 14 ,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                                
[ 15 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                    
[ 17 ,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                            
[ 18 ,] "X[,1]==X[,1]"                                                                                                   
      pred
 [ 1 ,] "1" 
 [ 2 ,] "-1"
 [ 3 ,] "1" 
 [ 4 ,] "-1"
 [ 5 ,] "-1"
 [ 6 ,] "-1"
 [ 7 ,] "1" 
 [ 8 ,] "-1"
 [ 9 ,] "-1"
[ 10 ,] "1" 
[ 11 ,] "-1"
[ 12 ,] "1" 
[ 13 ,] "1" 
[ 14 ,] "-1"
[ 15 ,] "1" 
[ 16 ,] "1" 
[ 17 ,] "-1"
[ 18 ,] "1"


그냥 너무 세게 치지 마세요...

내가 이해하는 한 단계의 조건이 예를 들어,

조건 "X[,1]==X[,1]" , 예측 pred [18,] "1" 등으로 합산합니다. 더 나아가.

p / s (추가) 뭔가 잘못 이해했지만 ..


조건은 훈련 후 계수입니까? 시리즈의 특성이 변경되면(다른 숫자가 있음) 재교육이 필요합니다.

 
예브게니 추마코프 :

내가 이해하는 한 단계의 조건이 예를 들어,

조건 "X[,1]==X[,1]" , 예측 pred [18,] "1" 등으로 합산합니다. 더 나아가.

네 정확히...

X[10]이 나를 위한 마지막 촛불이고 MT4에서 마지막 촛불이 X[1]인 것처럼 보입니다.

예브게니 추마코프 :

조건은 훈련 후 계수입니까?

조건 은 규칙, 일반 로그입니다. 학습의 결과인 규칙.


예브게니 추마코프 :

시리즈의 특성이 변경되면(다른 숫자가 있음) 재교육이 필요합니다.

음, 다른 데이터에 대한 또 다른 교육 (특성) == 다른 규칙 (다른 숫자)

mytarmails :

예, 그를 통나무 형태로 모델로 만드십시오. 규칙에 따라 자신을 코드에 소개하도록 하세요. 왜 파이썬으로 사람을 고문합니까?

아니면 해야 하나요?

니 맘대로 해) 봇을 다시 시작했어, 다시 테스트 중이야
 
mytarmailS :


X[10]이 나를 위한 마지막 촛불이고 MT4에서 마지막 촛불이 X[1]인 것처럼 보입니다.


배열에 데이터가 있습니다. 다음은 마지막 21개입니다. 맨 위에는 예측할 가장 최근의 현재 값이 있습니다. 즉, 0.0925306577 부터 계산을 시작해야 합니다.

최소한 처음 두 데이터에 대한 예를 보여주십시오.

 0.0116260551
0.0925306577
- 0.0154483198
- 0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
- 0.0226150661
0.0925306577
- 0.0170409301
- 0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
- 0.0250039815
- 0.0832935181
- 0.0149705367
0.0227743271
- 0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
막심 드미트리예프스키 :
니 맘대로 해) 봇을 다시 시작했어, 다시 테스트 중이야

맥스, 이 빌어먹을 성경을 합시다)) 10분의 시간, 그리고 우리가 선택하겠습니다!

mytarmailS :

맥스, 이 빌어먹을 성경을 합시다)) 10분의 시간, 그리고 우리가 선택하겠습니다!

글쎄, 당신은 코드를 하나의 파일에 복사하여 붙여 넣을 수 없습니까?) 아니면 패키지 유형이 필요합니까?
 
예브게니 추마코프 :

배열에 데이터가 있습니다. 다음은 마지막 21개입니다. 맨 위에는 예측할 가장 최근의 현재 값이 있습니다. 즉, 0.0925306577 부터 계산을 시작해야 합니다.

예보를 확인하고 싶다면 예

 
막심 드미트리예프스키 :
글쎄, 당신은 하나의 파일에 코드를 복사하여 붙여 넣을 수 없습니까?)

들어봐, 확실히 라이브러리 만드는 방법을 알고 있니??

mytarmailS :

들어봐, 확실히 라이브러리 만드는 방법을 알고 있니??

파이썬에는 라이브러리가 없으므로 필요한 것을 이해하지 못합니다.
  
X[,3] 등은 어디에 있습니까? 아니면 필요하지 않습니까? X[,1] == X[,1] 의미를 이해하지 못합니까? 예측하기 위해 마지막 10개의 값을 검토해야 합니까, 아니면 1에서 10개의 값으로 이동하여 10번을 거쳐야 합니까?

