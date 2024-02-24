트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1857 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.07 12:48 #18561 막심 드미트리예프스키 : kamens와 koch에 따라 클러스터 사진을 보여주세요. 너무 이해하기 어렵습니다. 킬로미터 코호넨 프로토타입을 보면 모든 것이 매우 유사하지만 클러스터가 3개뿐인 경우 예상할 수 있습니다. [삭제] 2020.07.07 12:55 #18562 mytarmailS : 킬로미터 코호넨 프로토타입을 보면 모든 것이 매우 유사하지만 클러스터가 3개뿐인 경우 예상할 수 있습니다. 젠장, 그래프의 크기를 조정해야 했는데 보기가 짜증나네 TC를 더 짧게 작성하는 것이 필요합니다. 나중에 할게요. 그래서 예, 그것은 .. 그러나 교섭의 수준에서 보입니다. 논리가 다를 수 있습니다 kohonen의 상승 및 하락 클러스터 가격이 한 방향에서 첫 시간에 +-0.001을 초과하지 않는지 확인하십시오. 글쎄, 일반적으로 (평균적으로) 가격 움직임 벡터는 이미 1 시간까지 명확합니다 (지시 또는 반환 여부) 여전히 이웃 시간의 다른 쌍에 대해 살펴봐야 합니다. 어딘가는 더 좋고 어딘가는 더 나빠질 것이 분명합니다. 2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 웨이브분석 팬클럽 시장의 순환 패턴 mytarmailS 2020.07.07 13:18 #18563 막심 드미트리예프스키 : TC를 더 짧게 작성하는 것이 필요합니다. 나중에 할게요. 그래서 예, 그것은 .. 그러나 교섭의 수준에서 보입니다. 논리가 다를 수 있습니다 kohonen의 상승 및 하락 클러스터 가격이 한 방향에서 첫 시간에 +-0.001을 초과하지 않는지 확인하십시오. 글쎄, 일반적으로 (평균적으로) 가격 움직임 벡터는 이미 1 시간까지 명확합니다 (지시 또는 반환 여부) 여전히 이웃 시간의 다른 쌍에 대해 살펴봐야 합니다. 어딘가는 더 좋고 어딘가는 더 나빠질 것이 분명합니다. 거래할 수 있는 시간과 그렇지 않은 시간을 기준으로 필터링을 의미합니까? [삭제] 2020.07.07 13:26 #18564 mytarmailS : 거래할 수 있는 시간과 그렇지 않은 시간을 기준으로 필터링을 의미합니까? 서로 다른 클록 쌍에 대해 서로 다른 클러스터. 1-2시간 동안 일부 신호가 있고 5-6시간 동안 다른 신호가 있습니다. 일부는 전혀 예측할 수 없습니다. 이는 모두 계절적 주기와 변동성 클러스터링을 기반으로 하기 때문입니다. 세션에서 세션으로의 전환은 흥미롭습니다. 당신은 2 시간이 아니라 더 걸릴 수 있습니다 [삭제] 2020.07.07 19:17 #18565 퍼셉트론은 더 나쁜 결과를 제공하지만 더 부드럽습니다. >>> clf.score(X_train, y_train) 0.7438271604938271 >>> clf.score(X_test, y_test) 0.7407407407407407 Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 09:33 #18566 막심 드미트리예프스키 : 서로 다른 클록 쌍에 대해 서로 다른 클러스터. 1-2시간 동안 일부 신호가 있고 5-6시간 동안 다른 신호가 있습니다. 일부는 전혀 예측할 수 없습니다. 이는 모두 계절적 주기와 변동성 클러스터링을 기반으로 하기 때문입니다. 세션에서 세션으로의 전환은 흥미롭습니다. 당신은 2 시간이 아니라 더 걸릴 수 있습니다 그리고 세그먼트의 크기가 같지 않지만 3Z로 분해된다고 가정해 보겠습니다. 더 많은 클러스터를 선택하고 특정 클러스터를 이진 예측하려고 시도했습니까? [삭제] 2020.07.08 10:44 #18567 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 세그먼트의 크기가 같지 않지만 3Z로 분해된다고 가정해 보겠습니다. 더 많은 클러스터를 선택하고 특정 클러스터를 이진 예측하려고 시도했습니까? 클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다. 아니, 나에 관한 것이 아니야 Mihail Marchukajtes 2020.07.08 11:26 #18568 막심 드미트리예프스키 : 클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다. 아니, 나에 관한 것이 아니야 브라보 맥심, ZZ를 희생하면서 서 있는 것에 박수를 보냅니다. 모든 전선에서 ZZ 데드 넘버.... 진심으로. 한 번 이상 검증되었으며 모두 0 막대에 가치가 없기 때문에 하나를 만들려는 시도가 성공으로 왕관을 차지했지만 NS에서만 성공했습니다. 그렇지 않으면 Maxim은 매우 재미있는 연구입니다. 그런 시스템으로 바이너리 옵션을 한 번에 할 수 있다고 생각합니다. 그리고 그들은 당신이 그토록 명석한 곳에서 감쌀 것입니다. 아무도 당신이 단순히 그들의 BO를 깨뜨리는 강력한 동료 장치로 무장하고 있다고 생각하지 않을 것입니다 .... Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 12:59 #18569 막심 드미트리예프스키 : 클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다. 아니, 나에 관한 것이 아니야 매우 흥미롭습니다. 시도해야 합니다. 하지만 코드를 게시할 수 있습니까? 파이썬에 무엇이 있습니까? [삭제] 2020.07.08 13:19 #18570 알렉세이 비아즈미킨 : 매우 흥미롭습니다. 시도해야 합니다. 하지만 코드를 게시할 수 있습니까? 파이썬에 무엇이 있습니까? 나는 계절적 주기에 대한 주제에 대한 빨기의 연속으로 기사를 마무리하려고 생각했습니다. 훈련된 모델은 미리 만들어진 기능의 형태로 즉시 metak으로 내보낼 수 있습니다. 하나의 나무 또는 숲 이미 테스터에서 원하는대로 돌리고 다른 전략을 적용하십시오. 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
kamens와 koch에 따라 클러스터 사진을 보여주세요. 너무 이해하기 어렵습니다.
프로토타입을 보면 모든 것이 매우 유사하지만 클러스터가 3개뿐인 경우 예상할 수 있습니다.
젠장, 그래프의 크기를 조정해야 했는데 보기가 짜증나네
TC를 더 짧게 작성하는 것이 필요합니다. 나중에 할게요. 그래서 예, 그것은 .. 그러나 교섭의 수준에서 보입니다. 논리가 다를 수 있습니다
kohonen의 상승 및 하락 클러스터 가격이 한 방향에서 첫 시간에 +-0.001을 초과하지 않는지 확인하십시오. 글쎄, 일반적으로 (평균적으로) 가격 움직임 벡터는 이미 1 시간까지 명확합니다 (지시 또는 반환 여부)
여전히 이웃 시간의 다른 쌍에 대해 살펴봐야 합니다. 어딘가는 더 좋고 어딘가는 더 나빠질 것이 분명합니다.
거래할 수 있는 시간과 그렇지 않은 시간을 기준으로 필터링을 의미합니까?
서로 다른 클록 쌍에 대해 서로 다른 클러스터. 1-2시간 동안 일부 신호가 있고 5-6시간 동안 다른 신호가 있습니다. 일부는 전혀 예측할 수 없습니다.
이는 모두 계절적 주기와 변동성 클러스터링을 기반으로 하기 때문입니다. 세션에서 세션으로의 전환은 흥미롭습니다.
당신은 2 시간이 아니라 더 걸릴 수 있습니다
퍼셉트론은 더 나쁜 결과를 제공하지만 더 부드럽습니다.
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
그리고 세그먼트의 크기가 같지 않지만 3Z로 분해된다고 가정해 보겠습니다.
더 많은 클러스터를 선택하고 특정 클러스터를 이진 예측하려고 시도했습니까?
클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다.
아니, 나에 관한 것이 아니야
브라보 맥심, ZZ를 희생하면서 서 있는 것에 박수를 보냅니다. 모든 전선에서 ZZ 데드 넘버.... 진심으로. 한 번 이상 검증되었으며 모두 0 막대에 가치가 없기 때문에 하나를 만들려는 시도가 성공으로 왕관을 차지했지만 NS에서만 성공했습니다.
그렇지 않으면 Maxim은 매우 재미있는 연구입니다. 그런 시스템으로 바이너리 옵션을 한 번에 할 수 있다고 생각합니다. 그리고 그들은 당신이 그토록 명석한 곳에서 감쌀 것입니다. 아무도 당신이 단순히 그들의 BO를 깨뜨리는 강력한 동료 장치로 무장하고 있다고 생각하지 않을 것입니다 ....
매우 흥미롭습니다. 시도해야 합니다. 하지만 코드를 게시할 수 있습니까? 파이썬에 무엇이 있습니까?
나는 계절적 주기에 대한 주제에 대한 빨기의 연속으로 기사를 마무리하려고 생각했습니다. 훈련된 모델은 미리 만들어진 기능의 형태로 즉시 metak으로 내보낼 수 있습니다. 하나의 나무 또는 숲
이미 테스터에서 원하는대로 돌리고 다른 전략을 적용하십시오.