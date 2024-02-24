트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1857

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

kamens와 koch에 따라 클러스터 사진을 보여주세요. 너무 이해하기 어렵습니다.

킬로미터


코호넨



프로토타입을 보면 모든 것이 매우 유사하지만 클러스터가 3개뿐인 경우 예상할 수 있습니다.

[삭제]  
mytarmailS :

킬로미터

코호넨


프로토타입을 보면 모든 것이 매우 유사하지만 클러스터가 3개뿐인 경우 예상할 수 있습니다.


젠장, 그래프의 크기를 조정해야 했는데 보기가 짜증나네

TC를 더 짧게 작성하는 것이 필요합니다. 나중에 할게요. 그래서 예, 그것은 .. 그러나 교섭의 수준에서 보입니다. 논리가 다를 수 있습니다

kohonen의 상승 및 하락 클러스터 가격이 한 방향에서 첫 시간에 +-0.001을 초과하지 않는지 확인하십시오. 글쎄, 일반적으로 (평균적으로) 가격 움직임 벡터는 이미 1 시간까지 명확합니다 (지시 또는 반환 여부)

여전히 이웃 시간의 다른 쌍에 대해 살펴봐야 합니다. 어딘가는 더 좋고 어딘가는 더 나빠질 것이 분명합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

TC를 더 짧게 작성하는 것이 필요합니다. 나중에 할게요. 그래서 예, 그것은 .. 그러나 교섭의 수준에서 보입니다. 논리가 다를 수 있습니다

kohonen의 상승 및 하락 클러스터 가격이 한 방향에서 첫 시간에 +-0.001을 초과하지 않는지 확인하십시오. 글쎄, 일반적으로 (평균적으로) 가격 움직임 벡터는 이미 1 시간까지 명확합니다 (지시 또는 반환 여부)

여전히 이웃 시간의 다른 쌍에 대해 살펴봐야 합니다. 어딘가는 더 좋고 어딘가는 더 나빠질 것이 분명합니다.

거래할 수 있는 시간과 그렇지 않은 시간을 기준으로 필터링을 의미합니까?

[삭제]  
mytarmailS :

거래할 수 있는 시간과 그렇지 않은 시간을 기준으로 필터링을 의미합니까?

서로 다른 클록 쌍에 대해 서로 다른 클러스터. 1-2시간 동안 일부 신호가 있고 5-6시간 동안 다른 신호가 있습니다. 일부는 전혀 예측할 수 없습니다.

이는 모두 계절적 주기와 변동성 클러스터링을 기반으로 하기 때문입니다. 세션에서 세션으로의 전환은 흥미롭습니다.

당신은 2 시간이 아니라 더 걸릴 수 있습니다

[삭제]  

퍼셉트론은 더 나쁜 결과를 제공하지만 더 부드럽습니다.

>>> clf.score(X_train, y_train)

0.7438271604938271

>>> clf.score(X_test, y_test)

0.7407407407407407

 
막심 드미트리예프스키 :

서로 다른 클록 쌍에 대해 서로 다른 클러스터. 1-2시간 동안 일부 신호가 있고 5-6시간 동안 다른 신호가 있습니다. 일부는 전혀 예측할 수 없습니다.

이는 모두 계절적 주기와 변동성 클러스터링을 기반으로 하기 때문입니다. 세션에서 세션으로의 전환은 흥미롭습니다.

당신은 2 시간이 아니라 더 걸릴 수 있습니다

그리고 세그먼트의 크기가 같지 않지만 3Z로 분해된다고 가정해 보겠습니다.

더 많은 클러스터를 선택하고 특정 클러스터를 이진 예측하려고 시도했습니까?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

그리고 세그먼트의 크기가 같지 않지만 3Z로 분해된다고 가정해 보겠습니다.

더 많은 클러스터를 선택하고 특정 클러스터를 이진 예측하려고 시도했습니까?

클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다.

아니, 나에 관한 것이 아니야

 
막심 드미트리예프스키 :

클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다.

아니, 나에 관한 것이 아니야

브라보 맥심, ZZ를 희생하면서 서 있는 것에 박수를 보냅니다. 모든 전선에서 ZZ 데드 넘버.... 진심으로. 한 번 이상 검증되었으며 모두 0 막대에 가치가 없기 때문에 하나를 만들려는 시도가 성공으로 왕관을 차지했지만 NS에서만 성공했습니다.

그렇지 않으면 Maxim은 매우 재미있는 연구입니다. 그런 시스템으로 바이너리 옵션을 한 번에 할 수 있다고 생각합니다. 그리고 그들은 당신이 그토록 명석한 곳에서 감쌀 것입니다. 아무도 당신이 단순히 그들의 BO를 깨뜨리는 강력한 동료 장치로 무장하고 있다고 생각하지 않을 것입니다 ....

 
막심 드미트리예프스키 :

클러스터의 수에서 분류의 품질은 거의 변하지 않습니다.

아니, 나에 관한 것이 아니야

매우 흥미롭습니다. 시도해야 합니다. 하지만 코드를 게시할 수 있습니까? 파이썬에 무엇이 있습니까?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

매우 흥미롭습니다. 시도해야 합니다. 하지만 코드를 게시할 수 있습니까? 파이썬에 무엇이 있습니까?

나는 계절적 주기에 대한 주제에 대한 빨기의 연속으로 기사를 마무리하려고 생각했습니다. 훈련된 모델은 미리 만들어진 기능의 형태로 즉시 metak으로 내보낼 수 있습니다. 하나의 나무 또는 숲

이미 테스터에서 원하는대로 돌리고 다른 전략을 적용하십시오.

1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399
새 코멘트