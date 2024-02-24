트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 928 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 11:46 #9271 막심 드미트리예프스키 : 중요한 것은 따라가는 것입니다. 주 Akello는 다시 놓치지 않았습니다 내 기본 전략이 불모지라고 생각했습니다. 누구나 기본 전략을 던질 수 있습니까? 대리인을 희생하여 개선하려고 노력할 것입니다. 반대 경향을 취하십시오. 외과의사로서 말씀드립니다. 이것이 가장 적절한 접근 방식입니다. 롤백의 시작보다 더 좋은 분석의 순간은 없다.... [삭제] 2018.05.19 12:10 #9272 마이클 마르쿠카이테스 : 반대 추세를 가져 가라. 외과의사로서 말씀드립니다. 이것이 가장 적절한 접근 방식입니다. 롤백의 시작보다 더 좋은 분석의 순간은 없다.... https://www.mql5.com/en/code/19598 나는 지금 이것을 고대 전략으로 사용할 것이지만 잘 작동합니다. Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD 투표: 152018.01.22Vladimir Karputovwww.mql5.com Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the... Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:16 #9273 기본 전략은 분석을 위한 순간(시간)을 선택하기 위해서만 필요합니다. 정적일 수 있으며 최적화 매개변수가 없습니다. 기본 전략도 최적화하면 많은 모델을 얻을 수 있습니다. 기본 전략을 최적화하는 것은 의미가 없습니다. 모든 부담은 국회가 진다. 하루 트랜잭션 수 측면에서 기본 전략에서 편리한 매개 변수 집합을 설정하고 이미 NS를 훈련하는 것으로 충분합니다.... Dr. Trader 2018.05.19 12:22 #9274 mnogovhodov_02 2016 arr_Buy는 다음과 같이 밝혀졌습니다. y_pred y_true 0 하나 0 101797 52445 하나 24310 24208 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:25 #9275 막심 드미트리예프스키 : 그 여자는 당신이 옳다고 말하지만 우리는 샴페인이 더 필요합니다 예쁘다, 그녀에게 인사해!!! [삭제] 2018.05.19 12:28 #9276 마이클 마르쿠카이테스 : 예쁘다, 그녀에게 인사해!!! 좋아, 너도 그녀에게서 :) Dr. Trader 2018.05.19 12:31 #9277 대안. 결과는 확률 없이 클래스에 즉시 표시됩니다. 그것은 나에게 훨씬 더 나쁜 것 같습니다. y_pred y_true 0 하나 0 81744 72498 하나 18618 29900 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:32 #9278 막심 드미트리예프스키 : 좋아, 너도 그녀에게서 :) 아마도 그녀는 당신이 차량과 관련하여 냉정한 생각을 하게 만들 것입니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것... [삭제] 2018.05.19 12:35 #9279 마이클 마르쿠카이테스 : 아마도 그녀는 당신이 차량과 관련하여 냉정한 생각을 하게 만들 것입니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것... 그녀는 내가 똑똑하고 그녀를 호주로 데려가기만 하면 된다고 말합니다. 그녀는 그곳에 친구가 있습니다 이를 위해 우리는 가상의 결혼이 필요합니다 Dr. Trader 2018.05.19 12:46 #9280 산산이치 포멘코 : 나는 이 판에 대한 표준 오차 계산을 중단했습니다. 나는 이렇게 추론한다. 나는 즉시 클래스 1을 선택한다. 더 명확하다: 원래 클래스 "0"은 클래스 "1" = 86118의 예측을 제공하고 클래스 "1"은 클래스 "1" = 12256의 예측을 제공했습니다. 이것은 의미합니다. 거래할 때 클래스의 잘못된 예측 = 86118, 올바른 예측 = 12256, 즉 오류 = 86116/(86116+12256) = 87.5%9(!) 그러나 클래스 "0"의 위치는 매우 적절합니다. 결정을 내릴 때 잘못된 0이 있는 경우는 5.3%에 불과합니다. 모델을 비교할 때 나는 또한 그러한 판을 사용하지 않습니다. 명확성을 위해 여기에 추가했습니다. "1"이 있어야 하는 위치에 많은 0이 예측된다는 것이 즉시 분명하고 한 트리에서 예측이 나쁘다는 것이 즉시 분명합니다. 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
중요한 것은 따라가는 것입니다. 주 Akello는 다시 놓치지 않았습니다
내 기본 전략이 불모지라고 생각했습니다. 누구나 기본 전략을 던질 수 있습니까? 대리인을 희생하여 개선하려고 노력할 것입니다.
반대 경향을 취하십시오. 외과의사로서 말씀드립니다. 이것이 가장 적절한 접근 방식입니다. 롤백의 시작보다 더 좋은 분석의 순간은 없다....
반대 추세를 가져 가라. 외과의사로서 말씀드립니다. 이것이 가장 적절한 접근 방식입니다. 롤백의 시작보다 더 좋은 분석의 순간은 없다....
https://www.mql5.com/en/code/19598
나는 지금 이것을 고대 전략으로 사용할 것이지만 잘 작동합니다.
mnogovhodov_02 2016 arr_Buy는 다음과 같이 밝혀졌습니다.
그 여자는 당신이 옳다고 말하지만 우리는 샴페인이 더 필요합니다
예쁘다, 그녀에게 인사해!!!
예쁘다, 그녀에게 인사해!!!
대안. 결과는 확률 없이 클래스에 즉시 표시됩니다. 그것은 나에게 훨씬 더 나쁜 것 같습니다.
좋아, 너도 그녀에게서 :)
아마도 그녀는 당신이 차량과 관련하여 냉정한 생각을 하게 만들 것입니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것...
아마도 그녀는 당신이 차량과 관련하여 냉정한 생각을 하게 만들 것입니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것...
그녀는 내가 똑똑하고 그녀를 호주로 데려가기만 하면 된다고 말합니다. 그녀는 그곳에 친구가 있습니다
이를 위해 우리는 가상의 결혼이 필요합니다
나는 이 판에 대한 표준 오차 계산을 중단했습니다.
나는 이렇게 추론한다. 나는 즉시 클래스 1을 선택한다. 더 명확하다: 원래 클래스 "0"은 클래스 "1" = 86118의 예측을 제공하고 클래스 "1"은 클래스 "1" = 12256의 예측을 제공했습니다. 이것은 의미합니다. 거래할 때 클래스의 잘못된 예측 = 86118, 올바른 예측 = 12256, 즉 오류 = 86116/(86116+12256) = 87.5%9(!) 그러나 클래스 "0"의 위치는 매우 적절합니다. 결정을 내릴 때 잘못된 0이 있는 경우는 5.3%에 불과합니다.
모델을 비교할 때 나는 또한 그러한 판을 사용하지 않습니다. 명확성을 위해 여기에 추가했습니다. "1"이 있어야 하는 위치에 많은 0이 예측된다는 것이 즉시 분명하고 한 트리에서 예측이 나쁘다는 것이 즉시 분명합니다.