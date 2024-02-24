트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1842 1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.06.24 12:21 #18411 이고르 마카누 : 멋진 기사가 있습니다 https://www.mql5.com/ru/articles/1530 TS 결과의 통계 연구에 대해 국회를 이용하여 비슷한 계산을 하고 싶은 욕구가 있다 훈련 샘플로 취하는 것이 더 나은 것: 1. 거래 결과 _ _ _ _ 2. 또는 여러 테스트 기간에 대한 테스터의 통계 값(MO, Sharpe's set, 최대 시리즈의 수익성/비수익....) ? 좋은 기사. 학습을 위해 결과를 취하는 것은 가능하며 어느 것이 더 낫다고 말하기는 어렵습니다. 추가 필터는 어떻게 맞습니까? Uladzimir Izerski 2020.06.24 12:57 #18412 발레리 야스트렘스키 : 좋은 기사. 학습을 위해 결과를 취하는 것은 가능하며 어느 것이 더 낫다고 말하기는 어렵습니다. 추가 필터는 어떻게 맞습니까? 동의한다. 훌륭하게 제시되었습니다. 그리고 귀하의 네트워크는 이 옵션을 어떻게 볼 것입니까? 결국 국회는 상황에 대해 편협한 시각을 갖고 있다. Uladzimir Izerski 2020.06.24 13:06 #18413 한 가지를 이해하십시오. 머신러닝 이론을 무너뜨리러 온 것이 아니라 제 능력에 맞게 이해하고 발전시키고 싶습니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.24 14:04 #18414 울라지미르 이제르스키 : 머신 러닝 분야에서 저는 완전한 0점을 가지고 있으며 이 문제에 대해 평신도라고 말한 적이 없습니다. 나는 당신과 당신에게서 배웁니다. 율법은 신성합니다. 설명하기 어렵고 모든 사람이 액세스할 수 있는 것은 아닙니다. 글쎄요, 먼저 MO에 대한 일반적인 이야기는 하지 않았습니다. 우리는 시장에 대해 독점적으로 이야기했고 위에서 가격이 준수하는 법칙에 대해 설명했지만 당신은 적어도 이것을 읽고 알아 내려고 시도하기에는 지식에 너무 자신감이 있고 독립적 인 것 같습니다. 토론이 끝났습니다. 행운을 빕니다!!!! Uladzimir Izerski 2020.06.24 14:27 #18415 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄요, 먼저 MO에 대한 일반적인 이야기는 하지 않았습니다. 우리는 독점적으로 시장에 대해 이야기했고 나는 위에서 가격이 준수하는 법칙에 대해 설명했지만 당신은 적어도 그것을 읽고 알아 내려고 시도하기에는 지식에 너무 독립적 인 것 같습니다. 토론이 끝났습니다. 행운을 빕니다!!!! 모든 것. 나는 침묵한다. 그리고 나에게 끓는 물을 붓지 마십시오. Mihail Marchukajtes 2020.06.24 14:29 #18416 울라지미르 이제르스키 : 모든 것. 나는 침묵한다. 그리고 나에게 끓는 물을 붓지 마십시오. 그래, 난 악마가 아니야.... mytarmailS 2020.06.24 15:35 #18417 그런 헛소리를 울타리 ... 읽기가 즐겁지 않습니다 .. Valeriy Yastremskiy 2020.06.24 15:45 #18418 울라지미르 이제르스키 : 한 가지를 이해하십시오. 머신러닝 이론을 무너뜨리러 온 것이 아니라 제 능력에 맞게 이해하고 발전시키고 싶습니다. 국회 등장의 역사를 보면 이해가 더 쉽다 뉴런이 발견된 방법, 작동 방식을 이해한 사람, 수학적 모델을 제안한 사람, 학습 방법에 대해 설명합니다. 또한 계량경제학의 역사도 도움이 됩니다. 경제 지표 가 약간 무작위적이라는 것을 누가 증명했습니까?) Uladzimir Izerski 2020.06.24 17:03 #18419 발레리 야스트렘스키 : 국회 등장의 역사를 보면 이해가 더 쉽다 뉴런이 발견된 방법, 작동 방식을 이해한 사람, 수학적 모델을 제안한 사람, 학습 방법에 대해 설명합니다. 또한 계량경제학의 역사도 도움이 됩니다. 경제 지표 가 약간 무작위적이라는 것을 누가 증명했습니까?) 죄송합니다. 나는 읽기만 했다. Mihail Marchukajtes 2020.06.24 17:39 #18420 울라지미르 이제르스키 : 죄송합니다. 나는 읽기만 했다. 아무도 입을 다물지 않고 선동을 참지 못하는 특정 놈들이 모였다고 생각한다. AI 시스템이 불분명한 대답을 할 수 있는 능력이 있지만, 그것은 여전히 1 + 1 = 2인 정확한 과학이며, 대략적으로, 어쨌든 예라고 가정하는 것은 아닙니다. 유사하게, 시장은 관련 뉴스가 있지만 의사 가르침이 있는 매우 특정한 유형의 활동입니다. 예를 들어 Yusuf처럼. Wikipedia로 돌아가 봅시다. 그녀를 믿습니까? 시장 - 개별 상품 및 서비스 의 구매자 (소비자)와 판매자 ( 공급자 ) 간의 교환 을 보장하는 일련의 프로세스 및 절차입니다. 따라서 구매자와 판매자 간의 관계에 대한 정보가 중요할 수 있으며 웨이브, 스토캐스틱, 볼린저 등은 중요하지 않습니다??? 당신은 어떻게 생각하십니까? 그리고 알다시피, 첫 번째 자리를 차지할 의사 가르침이 여기에서 발전했습니다. .... 다른 비디오를 적어야 할 것 같지만 지금은 텍스트에 따릅니다. 그리고 소리와 함께, 나는 당신이 정상적인 것을 생각해 낼 필요가 있다고 생각합니다. 젠장, 왜 goproshka가 소음으로 소리를 쓰는지 아무도 모릅니다 ???? 세뇌: 시스템 개발 이동 평균이 교차하는 막대의 EA N7S_AO_772012 1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
멋진 기사가 있습니다 https://www.mql5.com/ru/articles/1530
TS 결과의 통계 연구에 대해
국회를 이용하여 비슷한 계산을 하고 싶은 욕구가 있다
훈련 샘플로 취하는 것이 더 나은 것:
1. 거래 결과 _ _ _ _
2. 또는 여러 테스트 기간에 대한 테스터의 통계 값(MO, Sharpe's set, 최대 시리즈의 수익성/비수익....)
?
좋은 기사.
동의한다. 훌륭하게 제시되었습니다.
그리고 귀하의 네트워크는 이 옵션을 어떻게 볼 것입니까? 결국 국회는 상황에 대해 편협한 시각을 갖고 있다.
한 가지를 이해하십시오.
머신러닝 이론을 무너뜨리러 온 것이 아니라 제 능력에 맞게 이해하고 발전시키고 싶습니다.
머신 러닝 분야에서 저는 완전한 0점을 가지고 있으며 이 문제에 대해 평신도라고 말한 적이 없습니다. 나는 당신과 당신에게서 배웁니다.
율법은 신성합니다. 설명하기 어렵고 모든 사람이 액세스할 수 있는 것은 아닙니다.
글쎄요, 먼저 MO에 대한 일반적인 이야기는 하지 않았습니다. 우리는 독점적으로 시장에 대해 이야기했고 나는 위에서 가격이 준수하는 법칙에 대해 설명했지만 당신은 적어도 그것을 읽고 알아 내려고 시도하기에는 지식에 너무 독립적 인 것 같습니다. 토론이 끝났습니다. 행운을 빕니다!!!!
국회 등장의 역사를 보면 이해가 더 쉽다
아무도 입을 다물지 않고 선동을 참지 못하는 특정 놈들이 모였다고 생각한다. AI 시스템이 불분명한 대답을 할 수 있는 능력이 있지만, 그것은 여전히 1 + 1 = 2인 정확한 과학이며, 대략적으로, 어쨌든 예라고 가정하는 것은 아닙니다. 유사하게, 시장은 관련 뉴스가 있지만 의사 가르침이 있는 매우 특정한 유형의 활동입니다. 예를 들어 Yusuf처럼.
Wikipedia로 돌아가 봅시다. 그녀를 믿습니까?
시장 - 개별 상품 및 서비스 의 구매자 (소비자)와 판매자 ( 공급자 ) 간의 교환 을 보장하는 일련의 프로세스 및 절차입니다.
따라서 구매자와 판매자 간의 관계에 대한 정보가 중요할 수 있으며 웨이브, 스토캐스틱, 볼린저 등은 중요하지 않습니다??? 당신은 어떻게 생각하십니까? 그리고 알다시피, 첫 번째 자리를 차지할 의사 가르침이 여기에서 발전했습니다. .... 다른 비디오를 적어야 할 것 같지만 지금은 텍스트에 따릅니다. 그리고 소리와 함께, 나는 당신이 정상적인 것을 생각해 낼 필요가 있다고 생각합니다. 젠장, 왜 goproshka가 소음으로 소리를 쓰는지 아무도 모릅니다 ????